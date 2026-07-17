Πέντε πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το router σας - και δεν είχατε ιδέα

Οι περισσότεροι συνδέουμε το router στην πρίζα και το ξεχνάμε, θεωρώντας ότι απλώς «δίνει ίντερνετ». Κι όμως, η συσκευή αυτή κρύβει κι άλλες «έξυπνες» δυνατότητες.

Το router θεωρείται μια μάλλον «βαρετή» συσκευή. Το τοποθετούμε σε μια γωνιά, βάζουμε τον κωδικό στις συσκευές μας και ασχολούμαστε ξανά μαζί του μόνο όταν κολλήσει το ίντερνετ και χρειάζεται επανεκκίνηση.

Αν όμως μπείτε στις ρυθμίσεις του (μέσα από την εφαρμογή στο κινητό ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP του σε έναν browser), θα ανακαλύψετε ότι μπορείτε να ξεκλειδώσετε λειτουργίες που ίσως δεν φανταζόσασταν ότι υποστηρίζει.

1. Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό δίκτυο για τους καλεσμένους

Το να μοιράζεστε συνεχώς τον κωδικό του Wi-Fi με φίλους και επισκέπτες δεν είναι μόνο κουραστικό, αλλά ενέχει και κινδύνους για την ασφάλειά σας.

Ενεργοποιώντας το Guest Wi-Fi, δημιουργείτε ένα δεύτερο, ανεξάρτητο δίκτυο με δικό του όνομα και εύκολο κωδικό. Οι καλεσμένοι σας σερφάρουν κανονικά, αλλά δεν έχουν καμία πρόσβαση στις προσωπικές σας συσκευές, στους κοινόχρηστους σκληρούς δίσκους ή στα smart συστήματα του σπιτιού σας.

2. Φτιάξτε τον δικό σας «δωρεάν» προσωπικό διακομιστή

Αν το router σας διαθέτει θύρα USB στο πίσω μέρος, μπορείτε να γλιτώσετε τα μηνιαία έξοδα σε συνδρομές cloud.

Συνδέοντας απλώς έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο ή ένα USB στικάκι στη θύρα αυτή και ενεργοποιώντας τη λειτουργία «USB File Sharing» από τις ρυθμίσεις, δημιουργείτε έναν κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο.

Έτσι, μπορείτε να μοιράζεστε αρχεία, φωτογραφίες και ταινίες μεταξύ όλων των υπολογιστών και των κινητών που είναι συνδεδεμένα στο σπίτι.

3. Ενεργοποιήστε γονικό έλεγχο απευθείας στην πηγή

Δεν χρειάζεται να εγκαθιστάτε ξεχωριστές εφαρμογές γονικού ελέγχου σε κάθε tablet ή κινητό των παιδιών σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε την πρόσβασή τους απευθείας από το router.

Μέσα από το μενού των ρυθμίσεων, μπορείτε:

Να ορίσετε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που οι συσκευές των παιδιών θα έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ (π.χ. διακοπή κατά τις ώρες του διαβάσματος ή του ύπνου).

Να μπλοκάρετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ακατάλληλες ιστοσελίδες.

4. Εξαφανίστε τις διαφημίσεις σε όλες τις συσκευές του σπιτιού

Αντί να φορτώνετε ad-blockers σε κάθε browser ξεχωριστά, μπορείτε να κόψετε τις ενοχλητικές διαφημίσεις και τα trackers «στην πηγή» για όλες τις συσκευές του σπιτιού (ακόμα και για τις smart τηλεοράσεις).

Αυτό γίνεται αλλάζοντας τους διακομιστές DNS στις ρυθμίσεις δικτύου του router σας.

Αντικαθιστώντας τους αυτόματους DNS του παρόχου σας με δωρεάν υπηρεσίες φιλτραρίσματος όπως το AdGuard DNS ή το NextDNS, το router θα μπλοκάρει τις διαφημίσεις πριν καν φτάσουν στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή σας.

5. Δώστε «δεύτερη ζωή» στο παλιό σας router και επεκτείνετε την εμβέλεια του Wi-Fi

Όταν έρθει η ώρα να αναβαθμίσετε το router σας με ένα νεότερο μοντέλο, μην πετάξετε το παλιό. Αν το σπίτι σας έχει «νεκρές ζώνες» όπου το σήμα δεν φτάνει καλά, μπορείτε να μετατρέψετε το παλιό router σε «αναμεταδότη» σήματος.

Συνδέοντάς το με το κεντρικό σας router (είτε ασύρματα είτε, ακόμα καλύτερα, με ένα καλώδιο Ethernet), θα επεκτείνετε την εμβέλεια του Wi-Fi ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα δωμάτια ή στο μπαλκόνι.

Πηγή: slashgear.com