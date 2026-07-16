Φωτοβολταϊκά: Αποζημιώσεις για τις περικοπές και αλλαγές σε αυτοκατανάλωση και ανακύκλωση ζητά ο ΣΕΦ

Την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού αποζημίωσης για τις περικοπές παραγωγής των φωτοβολταϊκών σταθμών, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων στα έργα αυτοκατανάλωσης και την αναμόρφωση του πλαισίου ανακύκλωσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων ζητά ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), προειδοποιώντας ότι οι στρεβλώσεις που παραμένουν στην αγορά υπονομεύουν την ανάπτυξη του κλάδου και επιβαρύνουν σημαντικά τους επενδυτές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε χθες ο Σύνδεσμος μηχανισμός να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή και να εξεταστεί η αναδρομική ισχύς του. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/943, οι περικοπές που δεν προκύπτουν από την αγορά θα πρέπει να συνοδεύονται από οικονομική αποζημίωση, ώστε να μην υπονομεύεται η βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Ως βασικές λύσεις για τον περιορισμό του προβλήματος προκρίνονται η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης στους υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η ενίσχυση των διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων και η ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιστάθμισης.

Σε ότι αφορά τις καθυστερήσεις στην αδειοδότηση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, ανάλυση του ΣΕΦ επί των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 5 Σεπτεμβρίου 2024 δείχνει ότι ο μέσος χρόνος από την υποβολή αίτησης μέχρι την αποστολή σύμβασης σύνδεσης φθάνει τις 55 ημέρες για τα οικιακά έργα, ενώ η ενεργοποίησή τους ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο έπειτα από 280 ημέρες.

Για τα εμπορικά έργα έως 100 kW απαιτούνται κατά μέσο όρο 116 ημέρες για τη σύμβαση σύνδεσης και 326 ημέρες μέχρι την ενεργοποίηση, ενώ στα έργα άνω των 100 kW οι αντίστοιχοι χρόνοι διαμορφώνονται στις 147 και 260 ημέρες.

Όπως επισημάνθηκε στη συνέντευξη τύπου το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να προχωρά στη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης μέσα σε έναν μήνα για τον ενεργειακό ή ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό και μέσα σε δύο μήνες για τον εικονικό συμψηφισμό, ενώ για γνωστοποιούμενους σταθμούς κάτω των 100 kW η απάντηση πρέπει να δίνεται μέσα σε 15 ημέρες.

Επιπλέον, ο νόμος 5299/2026 ορίζει ότι η σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ενώ η έκδοση Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης ή βεβαίωσης απευθείας συμμετοχής στην αγορά από τον ΔΑΠΕΕΠ πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε ημερών.

Παράλληλα, ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι ούτε η υπηρεσία «μιας στάσης» (one stop shop) για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ έχει λειτουργήσει όπως προβλέφθηκε. Αν και θεσμοθετήθηκε το 2022 και ξεκίνησε πιλοτικά τον Ιούλιο του 2025, παραμένει μέχρι σήμερα σε πιλοτικό στάδιο, γεγονός που παραβιάζει τις προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Ένα ακόμη ανοικτό ζήτημα αφορά την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ο ΣΕΦ χαρακτηρίζει το υφιστάμενο σύστημα ανεφάρμοστο, καθώς το προσωρινό τέλος ανακύκλωσης των 300 ευρώ ανά τόνο θεωρείται υπερβολικά υψηλό, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά παγώσει η αγορά και να συσσωρεύονται αναδρομικές οφειλές που εμποδίζουν την ένταξη των υπόχρεων στα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Παράλληλα, η ύπαρξη εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και αποδυναμώνει συνολικά το σύστημα.

Η πρόταση του Συνδέσμου προβλέπει τη διατήρηση της ευθύνης στον «παραγωγό αποβλήτων», όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, με νέα εισφορά ανακύκλωσης ύψους 30 έως 50 ευρώ ανά τόνο φωτοβολταϊκών που διατίθενται στην αγορά. Η εισφορά αυτή θα καλύπτει αποκλειστικά τη λειτουργία των συλλογικών συστημάτων, ενώ όταν προκύπτει πραγματική ανάγκη ανακύκλωσης, το κόστος συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας θα αποζημιώνεται από ειδικό λογαριασμό που θα διαχειρίζεται ο ΕΟΑΝ και θα χρηματοδοτείται από το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, προτείνεται να μην ενεργοποιείται καμία νέα σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού εάν δεν προσκομίζεται αποδεικτικό εγγραφής του παραγωγού στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των «free riders» και να διασφαλιστεί η καθολική συμμετοχή όλων των υπόχρεων στο σύστημα ανακύκλωσης.

Σε ότι αφορά τις περικοπές ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών υποστηρίζει ότι ο μηχανισμός αναδιανομής των εσόδων από τις περικοπές, που προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, παραμένει ουσιαστικά ανενεργός, παρότι οι παραγωγοί υφίστανται σημαντικές οικονομικές απώλειες.