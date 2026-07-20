Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;

Η βλάβη στο ψυγείο είναι ο εφιάλτης κάθε νοικοκυριού, καθώς απειλεί άμεσα τα τρόφιμά μας. Μάθετε πώς ο «κανόνας του 50%» και η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα σας δείξουν την πιο οικονομική λύση.

Όταν μια οικιακή συσκευή παρουσιάζει βλάβη, η καθημερινότητα ανατρέπεται. Ειδικά αν πρόκειται για το ψυγείο, ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά για να μη χαλάσουν τα τρόφιμα.

Για τους ιδιοκτήτες, το δίλημμα είναι μεγάλο: αξίζει να πληρώσετε για επισκευή ή είναι προτιμότερο να επενδύσετε σε μια νέα, ενεργειακά αποδοτικότερη συσκευή;

Αν η συσκευή βρίσκεται εντός εγγύησης ή αν υπάρχει κάποια ανάκληση από τον κατασκευαστή, η επισκευή είναι προφανώς η πρώτη επιλογή. Αν όμως πρέπει να πληρώσετε εσείς τον λογαριασμό, η απόφαση εξαρτάται από το κόστος και την παλαιότητα.

Ο «κανόνας του 50%» στην πράξη

Για να πάρετε τη σωστή απόφαση, οι ειδικοί προτείνουν τον κανόνα του 50%. Αν το κόστος της επισκευής είναι μικρότερο από το μισό της τιμής ενός καινούργιου ψυγείου, τότε η διόρθωση της βλάβης είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή. Για παράδειγμα, αν ένα νέο ψυγείο κοστίζει 1.000 ευρώ και η επισκευή του παλιού δεν ξεπερνά τα 400 ευρώ, η επιδιόρθωση είναι η πιο λογική επιλογή.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μέση διάρκεια ζωής ενός ψυγείου είναι 8 έως 10 χρόνια.

Οι πιο συχνές και δαπανηρές βλάβες αφορούν τον συμπιεστή (μοτέρ), ο οποίος αποτελεί την καρδιά του συστήματος ψύξης και η αντικατάστασή του είναι συνήθως ασύμφορη. Αντίθετα, η αλλαγή ενός θερμοστάτη, της αντίστασης ή των λάστιχων της πόρτας είναι σαφώς πιο οικονομικές εργασίες.

Πότε η αντικατάσταση αποτελεί… επένδυση

Το μέγεθος και ο τύπος του ψυγείου παίζουν επίσης ρόλο. Τα σύνθετα μοντέλα (ντουλάπες ή εντοιχιζόμενα) έχουν ακριβότερα ανταλλακτικά.

Επιπλέον, εκτός από το άμεσο κόστος, πρέπει να συνυπολογίσετε και την κατανάλωση ρεύματος. Ένα παλιό ψυγείο δεκαετίας καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύμα σε σχέση με ένα σύγχρονο μοντέλο υψηλής ενεργειακής κλάσης. Σε πολλές περιπτώσεις, η αγορά μιας νέας συσκευής αποσβένεται γρήγορα μέσω των μειωμένων λογαριασμών ρεύματος.

Πριν καλέσετε τεχνικό, βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό: ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις της θερμοκρασίας είναι σωστές, αν κλείνει καλά η πόρτα ή αν οι πίσω κυψέλες έχουν πιάσει σκόνη και χρειάζονται καθάρισμα. Αν τελικά το κόστος του τεχνικού αποδειχθεί υπέρογκο, η αγορά μιας νέας, «πράσινης» συσκευής είναι η πιο έξυπνη μακροπρόθεσμη κίνηση.

Πηγή: slashgear.com