Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο στα φωτοβολταϊκά

«Σε ένα τρένο που τρέχει δεν πατάς απότομα φρένο». Με αυτή τη φράση ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), Στέλιος Ψωμάς, έστειλε το μήνυμα ότι η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να συνεχιστεί με συνέπεια την επόμενη πενταετία, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη της ελληνικής αγοράς για την περίοδο 2026-2030.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες χώρες διεθνώς στη διείσδυση των φωτοβολταϊκών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και την τρίτη παγκοσμίως ως προς τη συμμετοχή τους στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή. Παράλληλα, στη χώρα αντιστοιχούν σήμερα 1,25 εγκατεστημένα κιλοβάτ φωτοβολταϊκών ανά κάτοικο, με τον στόχο να διαμορφώνεται στα 2 kWp ανά κάτοικο έως το 2030.

Μάλιστα, το 2025 τα φωτοβολταϊκά παρήγαγαν για πρώτη φορά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Ο κ. Ψωμάς απέρριψε την εικόνα που θέλει την αγορά των φωτοβολταϊκών να έχει φτάσει στα όριά της, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχουν συνδεθεί στο δίκτυο νέα φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 1,43 GW, ανεβάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ της χώρας στα περίπου 13 GW.

Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, η επιτυχία της τεχνολογίας οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: στο ιδιαίτερα χαμηλό κόστος των φωτοβολταϊκών, στην ευελιξία εφαρμογής τους- από ένα νοικοκυριό μέχρι μια μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση - και στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου που επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς.

Για την επόμενη ημέρα, ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι η χώρα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 27 GW εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών έως το 2030. Σε πιο συντηρητικά σενάρια, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 17 και 20 GW, ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησης των έργων που έχουν ήδη λάβει όρους σύνδεσης ή βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων θα διαδραματίσει η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νέο ΕΣΕΚ προβλέπει την εγκατάσταση 4,33 GW μπαταριών έως το 2030, ενώ οι μέχρι σήμερα ανακοινώσεις έργων υπερβαίνουν ήδη τα 6 GW. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΦ, οι πραγματικές ανάγκες του συστήματος φθάνουν τουλάχιστον τα 8 GW ή περίπου 20 GWh έργων αποθήκευσης.

«Τα φωτοβολταϊκά έχουν πλέον παντρευτεί με την αποθήκευση. Δεν μπορούμε να τα φανταστούμε χωριστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο ΣΕΦ υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του εξηλεκτρισμού της οικονομίας. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παραμένει σχεδόν στάσιμη τα τελευταία χρόνια, ενώ οι εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ κάνουν λόγο για αύξηση μόλις κατά 10% έως το τέλος της δεκαετίας.

Όπως επισημάνθηκε, σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης υπάρχουν στις μεταφορές, όπου η χώρα υπολείπεται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς και στον κτιριακό τομέα, όπου η διείσδυση των αντλιών θερμότητας παραμένει χαμηλή σε σχέση με τους στόχους του ΕΣΕΚ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει το νέο σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, αυξάνοντας τον ευρωπαϊκό στόχο από το 21% στο 32%, με προοπτική να φτάσει το 42% το 2040 και το 50% σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η επόμενη ημέρα της αγοράς, σύμφωνα με τον ΣΕΦ, θα βασιστεί σε τρεις πυλώνες και ειδικότερα στα εμπορικά φωτοβολταϊκά έργα, την αυτοκατανάλωση και την αποθήκευση ενέργειας, με τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του 2030.