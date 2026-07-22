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Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για το κλιματιστικό σας τον Ιούλιο

Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για το κλιματιστικό σας τον Ιούλιο
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 22/07/2026 - 06:50
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Μια απλή διαδικασία συντήρησης όχι μόνο μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, αλλά προστατεύει και την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού σας.

Ο Ιούλιος είναι η καρδιά του καλοκαιριού και η περίοδος που το κλιματιστικό σας δουλεύει ασταμάτητα.

Για να εξασφαλίσετε ότι θα λειτουργεί άψογα και δεν θα σας προδώσει στον καύσωνα, υπάρχει μια απλή αλλά κρίσιμη εργασία που πρέπει να κάνετε - και μάλιστα άμεσα: να καθαρίσετε τη σκόνη και τις βρωμιές από τον εξωτερικό συμπυκνωτή.

Παρόλο που μπορεί να καθαρίσατε τη μονάδα την άνοιξη, η γύρη, τα φύλλα και η σκόνη έχουν πλέον συσσωρευτεί ξανά στο εξωτερικό μηχάνημα. Αυτό μειώνει την απόδοση της συσκευής, αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Ακόμη χειρότερα, η υγρασία και η βρωμιά ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας, που ενδέχεται να περάσουν στον αέρα του σπιτιού σας.

Βήμα προς βήμα πώς θα καθαρίσετε τον συμπυκνωτή

Για να καθαρίσετε τον συμπυκνωτή, θα χρειαστείτε: ένα λάστιχο κήπου, ένα ειδικό καθαριστικό στοιχείων σε μορφή αφρού, μια χτένα πτερυγίων και ένα πανί με μικροΐνες.

Ο καθαρισμός ξεκινά πάντα κατεβάζοντας την ασφάλεια. Στη συνέχεια, αφαιρείτε το εξωτερικό προστατευτικό πλέγμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά στοιχεία. Με ένα πανί ή μια μαλακή βούρτσα, απομακρύνετε τα ξερά φύλλα και τα χώματα που έχουν μαζευτεί γύρω από τη μονάδα.

Έπειτα, ελέγχετε τα ευαίσθητα μεταλλικά πτερύγια. Αν εντοπίσετε λυγισμένα σημεία, χρησιμοποιήστε προσεκτικά τη χτένα πτερυγίων για να τα ισιώσετε, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή ροή του αέρα.

Ψεκάζετε ομοιόμορφα τα στοιχεία με το αφρώδες καθαριστικό, εστιάζοντας στα πιο λερωμένα σημεία, και το αφήνετε να δράσει σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Τέλος, ξεπλένετε καλά με το λάστιχο κήπου - αποφεύγετε τη χρήση πιεστικού μηχανήματος, καθώς η υψηλή πίεση μπορεί να στραβώσει τα πτερύγια.

Αφήνετε τη μονάδα να στεγνώσει εντελώς, προτού τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα και θέσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία.

Με αυτόν τον απλό καθαρισμό, η συσκευή σας θα λειτουργεί πιο οικονομικά και αποδοτικά για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Πηγή: housedigest.com

Τελευταία τροποποίηση στις 22/07/2026 - 06:50
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