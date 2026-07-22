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ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν ξεπέρασαν τα 200 δολάρια παρά τον πεντάμηνο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Γιατί οι τιμές του πετρελαίου δεν ξεπέρασαν τα 200 δολάρια παρά τον πεντάμηνο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
Zach Theo on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 22/07/2026 - 06:50
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Παρά τις αρχικές προβλέψεις για εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια, οι αγορές συγκρατήθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, αναλυτές προειδοποιούσαν ότι το αργό πετρέλαιο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 ή ακόμη και τα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς διακόπηκε η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας.

Ωστόσο, η τιμή του Brent κορυφώθηκε γύρω στα 126 δολάρια και κινήθηκε μεσοσταθμικά στα 101 δολάρια, υποχωρώντας μάλιστα πρόσκαιρα στα 70 δολάρια στις αρχές Ιουλίου.

Οι βασικοί λόγοι που συγκράτησαν τις τιμές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είναι οι εξής:

1. Η έκπληξη από την Κίνα

Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο μείωσε τις εισαγωγές αργού στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Η στροφή του πληθυσμού στην ηλεκτροκίνηση, ο περιορισμός των εξαγωγών καυσίμων και η πτώση της δραστηριότητας στον πετροχημικό τομέα περιόρισαν σημαντικά την παγκόσμια ζήτηση.

2. Αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την παραγωγή τους σε επίπεδα ρεκόρ (13,93 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα) και αποδέσμευσαν ποσότητες από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου, απορροφώντας τους κραδασμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα.

3. Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ειρηνευτικών συμφωνιών δημιούργησαν αβεβαιότητα στους κερδοσκόπους. Πολλοί traders απέφυγαν τα μεγάλα στοιχήματα υπέρ της ανόδου των τιμών, φοβούμενοι απότομες μεταβολές στην αγορά.

4. Η ανάκαμψη των ροών στον Περσικό Κόλπο

Η Σαουδική Αραβία αύξησε τις αποστολές από το λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ η μερική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ τον Ιούνιο μείωσε τους φόβους για ελλείψεις, παρά τη νέα πτώση στις ροές τον Ιούλιο.

5. Η επάρκεια άμεσου διαθέσιμου φορτίου

Η αγορά διαθέτει επαρκείς ποσότητες πραγματικού φορτίου πετρελαίου για άμεση παράδοση, γεγονός που περιορίζει τις πιέσεις στις τιμές, αν και αναλυτές προειδοποιούν ότι η ισορροπία αυτή ενδέχεται να είναι εύθραυστη.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/07/2026 - 06:50
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