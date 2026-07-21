Πράσινο φως στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Φορητές γεννήτριες που θα μεταφέρονται από νησί σε νησί, κυλιόμενες διακοπές ρεύματος όταν υπάρχει έλλειμμα ισχύος και ειδική επιτροπή διαχείρισης κρίσεων περιλαμβάνεται μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά του ΔΕΔΔΗΕ.

Το επικαιροποιημένο Σχέδιο που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, θέτοντας το πλαίσιο για την αντιμετώπιση κρίσεων προβλέπει επίσης τη μίσθωση φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και τη σύσταση ειδικής επιτροπής διαχείρισης κρίσεων. Το σχέδιο εκπονήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ και έχει μέγιστη διάρκεια πέντε έτη, δηλαδή από την έγκριση του το 2026 έως το 2031. Όμως σε περίπτωση που ολοκληρώνεται η διασύνδεση ενός νησιού τότε αυτό παύει να υπάγεται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Το σχέδιο προβλέπει δύο διακριτούς χρονικούς ορίζοντες εφαρμογής. Για τις εκτιμήσεις του φορτίου και της αιχμής ζήτησης, λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις και οι ανάγκες ισχύος των νησιών για το 2028. Όσον αφορά το πιλοτικό μέτρο της μίσθωσης φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), προβλέπεται αρχική δοκιμαστική περίοδος τριών ετών, από το 2026 έως το 2029, μετά την ολοκλήρωση της οποίας η ΡΑΑΕΥ θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του.

Σε ότι αφορά το πιλοτικό πρόγραμμα της μίσθωσης φορητών γεννητριών ως διαθέσιμο απόθεμα προβλέπεται ότι θα μετακινούνται και θα εγκαθίστανται εκτάκτως στα νησιά για την κάλυψη ελλειμμάτων ισχύος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι λόγω των νέων διασυνδέσεων, τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών μειώθηκαν από 32 σε 28.

Το Σχέδιο ταξινομεί τις πιθανές κρίσεις σε πέντε βασικές κατηγορίες ενώ προβλέπει ότι σε περίπτωση που μια βλάβη προκαλέσει έλλειμμα ισχύος που δεν μπορεί να καλυφθεί άμεσα, εφαρμόζεται οργανωμένο πρόγραμμα εκ περιτροπής διακοπών ρεύματος, από τις οποίες εξαιρούνται και ηλεκτροδοτούνται κατά προτεραιότητα οι κρίσιμες υποδομές, όπως τα τοπικά Κέντρα Υγείας, τα αεροδρόμια και τα αντλιοστάσια. Οι πέντε κατηγορίες έκτακτων αναγκών είναι οι εξής:

Κατηγορία Α: Μη επάρκεια παραγωγικού δυναμικού λόγω καθυστέρησης νέων μονάδων, απρόβλεπτης αύξησης της ζήτησης ή βλάβης συμβατικών μονάδων.

Κατηγορία Β: Απρόβλεπτη βλάβη στη διασύνδεση μεταξύ νησιών που ανήκουν στο ίδιο σύστημα.

Κατηγορία Γ: Σημαντική βλάβη στα εσωτερικά δίκτυα διανομής ενός νησιού.

Κατηγορία Δ: Περιστατικά Ανωτέρας Βίας (ακραίος καιρός, σεισμοί, δολιοφθορές).

Κατηγορία Ε: Λοιπά απρόβλεπτα συμβάντα (κυβερνοεπιθέσεις/απώλεια πληροφοριακών συστημάτων, εργατικά ατυχήματα, κοινωνικές ή πολιτικές κρίσεις).

Ακόμη θεσπίζεται Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτης Κατάστασης (ΕΑΕΚ-ΜΔΝ) με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Η Επιτροπή συγκαλείται σε σοβαρές κρίσεις μεγάλης διάρκειας, ιεραρχεί τις δράσεις για την αποκατάσταση, συνεργάζεται με τη ΔΕΗ και ενημερώνει τη ΡΑΑΕΥ και τα ΜΜΕ. Σε περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων ανωτέρας βίας, η Επιτροπή ενεργοποιείται σε απόλυτη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη συγκεκριμένες υποχρεώσεις τόσο για τον ΔΕΔΔΗΕ όσο και για τον Παραγωγό Συμβατικών Μονάδων, δηλαδή τη ΔΕΗ. Σε επίπεδο πρόληψης, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να μεριμνά για τη συντήρηση των υποδομών, τη διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας σε κρίσιμα υλικά, την εκπαίδευση του προσωπικού, τον καθαρισμό και την κλάδευση δέντρων κοντά στις γραμμές ηλεκτροδότησης, καθώς και για την ετήσια κατάρτιση Καταστάσεων Ετοιμότητας για κάθε νησί. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, προβλέπεται η άμεση κινητοποίηση των τοπικών ομάδων (ΟΑΕΚ), η κατά προτεραιότητα επανηλεκτροδότηση κρίσιμων υποδομών, όπως τα Κέντρα Υγείας, τα αεροδρόμια και τα αντλιοστάσια, καθώς και η εφαρμογή προγράμματος κυλιόμενων περικοπών φορτίου όταν υπάρχει έλλειμμα ισχύος. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ οφείλει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των χώρων εγκατάστασης φορητών μονάδων παραγωγής, την ετοιμότητα των ιδιόκτητων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της («Τράπεζα Η/Ζ») και την επάρκεια καυσίμων για την αδιάλειπτη λειτουργία τους.