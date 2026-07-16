Ποια θερμοκρασία επιλέγει ένας ειδικός των κλιματιστικών για τον ύπνο;

Ο ποιοτικός ύπνος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι συχνά μια δύσκολη εξίσωση μεταξύ δροσιάς και οικονομίας.

Τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει έναν καλό βραδινό ύπνο όπως ένα ζεστό και αποπνικτικό δωμάτιο.

Φυσικά, λύσεις όπως τα δροσερά σεντόνια και τα ελαφριά ρούχα βοηθούν, αλλά η σωστή ρύθμιση του κλιματιστικού παραμένει ο καθοριστικότερος παράγοντας για να πετύχουμε την ιδανική δροσιά.

Η συνεχής και έντονη λειτουργία του κλιματιστικού, βέβαια, μπορεί να εκτοξεύσει τον λογαριασμό ρεύματος και να καταπονήσει το μηχάνημα.

Για να βρούμε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας, το the spruce ρώτησε τον Micah Sherman, έμπειρο τεχνικό κλιματισμού (HVAC) και σύμβουλο της American Home Shield.

Η ιδανική θερμοκρασία

Ο Sherman επιλέγει για το δικό του σπίτι τη θερμοκρασία 22°C από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται πολύ καλύτερα σε ένα ελαφρώς δροσερό περιβάλλον. Διατηρώντας μια σταθερή, λογική θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εξασφαλίζουμε ποιοτικό ύπνο, επιτρέποντας παράλληλα στο κλιματιστικό να λειτουργεί αποδοτικά χωρίς υπερβολική κατανάλωση».

Ο ίδιος τονίζει ότι η χρήση ανεμιστήρων οροφής κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι προτιμότερη από το να αφήνουμε ανοιχτά παράθυρα, ειδικά σε περιόδους με αυξημένη υγρασία.

Οι ανεμιστήρες δημιουργούν την αίσθηση του φυσικού αέρα που δροσίζει το σώμα, επιτρέποντάς μας να ρυθμίσουμε τον θερμοστάτη 1-2 βαθμούς υψηλότερα χωρίς να χάσουμε σε άνεση. Αντίθετα, τα ανοιχτά παράθυρα φέρνουν ζέστη και υγρασία μέσα στο σπίτι, αναγκάζοντας το κλιματιστικό να δουλεύει ασταμάτητα για να τις απομακρύνει.

3 απλά βήματα για δροσερό σπίτι τη νύχτα

Για να βοηθήσετε το κλιματιστικό σας να αποδώσει καλύτερα τη νύχτα, ακολουθήστε αυτές τις απλές συμβουλές:

Κλείνετε τις κουρτίνες και τα στόρια την ημέρα: Εμποδίζοντας τον ήλιο να ζεστάνει το σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας, μειώνετε το θερμικό φορτίο που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κλιματιστικό το βράδυ.

Ελέγχετε και αλλάζετε τα φίλτρα: Ένα βρώμικο φίλτρο αναγκάζει το σύστημα να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Οι ειδικοί συνιστούν να ελέγχετε τα φίλτρα κάθε 30 ημέρες και να τα αντικαθιστάτε οπωσδήποτε κάθε 3 μήνες.

Κρατήστε τις περσίδες και τους αεραγωγούς ανοιχτούς: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έπιπλα, κουρτίνες ή άλλα εμπόδια μπροστά από τις περσίδες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα του κλιματιστικού, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στον χώρο.