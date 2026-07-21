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Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα

Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα
Dinesh Lunked on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 21/07/2026 - 06:46
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Με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος να παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, οι εναλλακτικές, οικονομικές μέθοδοι ψύξης κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Κι όμως, μια απλή πετσέτα μπάνιου μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο τις ζεστές νύχτες, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Πώς θα γίνει αυτό;

Αρκεί να τοποθετήσετε μια νωπή πετσέτα μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο κι έτσι δημιουργείτε ουσιαστικά ένα αυτοσχέδιο air cooler.

Καθώς ο αέρας περνά μέσα από το υγρό ύφασμα, το νερό εξατμίζεται, απορροφώντας θερμότητα και μειώνοντας τη θερμοκρασία του αέρα.

Οι ειδικοί του κλάδου HVAC επισημαίνουν ότι για να λειτουργήσει αυτή η μέθοδος, η συνεχής ροή αέρα είναι απολύτως απαραίτητη. Μια βρεγμένη πετσέτα σε ένα δωμάτιο χωρίς καθόλου αέρα δεν θα προσφέρει κανένα αποτέλεσμα.

Το κόλπο αποδίδει μόνο όταν υπάρχει ένα φυσικό αεράκι ή ένας ανεμιστήρας που σπρώχνει τον αέρα απευθείας μέσα από το βρεγμένο ύφασμα.

Οι παράγοντες που κάνουν την διαφορά

Μια τυπική πετσέτα μπάνιου, διαστάσεων περίπου 60x120 εκατοστών, είναι ιδανική καθώς καλύπτει το άνοιγμα των περισσότερων οικιακών παραθύρων.

Αν χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα, η πετσέτα θα πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος με την επιφάνεια εισαγωγής του αέρα της συσκευής.

Από την άλλη, η αρχική θερμοκρασία του νερού δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη απόδοση.

Το παγωμένο νερό προσφέρει μια αίσθηση δροσιάς μόνο για τα πρώτα λεπτά. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία του νερού εξισώνεται με αυτή του περιβάλλοντος. Η πραγματική ψύξη προέρχεται αποκλειστικά από τη διαδικασία της εξάτμισης, επομένως το απλό νερό βρύσης είναι υπεραρκετό.

Πότε πρέπει να αποφεύγεται η μέθοδος

Η συγκεκριμένη λύση δεν είναι αποτελεσματική κάτω από όλες τις συνθήκες και παρουσιάζει συγκεκριμένους περιορισμούς:

Υψηλή υγρασία: Αν η σχετική υγρασία ξεπερνά το 60%, η μέθοδος είναι άχρηστη και ενδέχεται να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας, καθώς ο ήδη κορεσμένος αέρας δεν μπορεί να απορροφήσει άλλη υγρασία.

Αντίθετα, σε ξηρά κλίματα, το κόλπο αυτό μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα κατά αρκετούς βαθμούς.

Στέγνωμα του υφάσματος: Η πετσέτα στεγνώνει μετά από μερικές ώρες και πρέπει να βραχεί ξανά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποτελεί μόνιμη λύση για όλη τη νύχτα.

Ακραίες θερμοκρασίες: Σε συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 35°C, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ασφάλεια και την απόδοση ενός κλιματιστικού, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 06:46
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