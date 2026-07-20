ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/07/2026 - 06:50
Οι ενστάσεις των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών στην αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:49
Πράσινο φως στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 06:46
Τελικά καταστρέφει την μπαταρία του κινητού σου η ολονύχτια φόρτιση;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιο με μια βρεγμένη πετσέτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/07/2026 - 06:46
Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/07/2026 - 17:58
Γιάννης Τριήρης: Το επικοινωνιακό μπάζωμα του Κράτους Δικαίου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/07/2026 - 06:52
Αποθήκευση: Ενστάσεις του ΕΣΣΑΗΕ για τα έσοδα του 2026 και το πλαίσιο λειτουργίας των έργων
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/07/2026 - 06:50
Ρεύμα: Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ποιοι πληρώνουν το κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 06:48
Επισκευή ή αγορά νέου ψυγείου: Τι συμφέρει την τσέπη σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Η ρύθμιση του κλιματιστικού που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό ρεύματος στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Επτά τρόποι για να διατηρήσετε το ψυγείο σας δροσερό στον καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/07/2026 - 06:47
Τι σημαίνουν τα BTU στα κλιματιστικά;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/07/2026 - 07:00
Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το κλιματιστικό; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/07/2026 - 07:00
Η Ελλάδα της «ανάπτυξης» που τρώει τις αποταμιεύσεις της
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/07/2026 - 06:58
Καύσιμα: Προς τα 2 ευρώ η αμόλυβδη παρά την έκπτωση στην αντλία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:56
Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Παράταση έως το τέλος του 2026 και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/07/2026 - 06:49
Χρειάζονται όλα τα φορητά κλιματιστικά σωλήνα εξαγωγής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:49
Πέντε πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το router σας - και δεν είχατε ιδέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/07/2026 - 06:49
Γιάννης Τριήρης: Στον πάτο της Ευρώπης το ΕΣΥ, στα ύψη η κυβερνητική προπαγάνδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/07/2026 - 06:41
Φωτοβολταϊκά: Αποζημιώσεις για τις περικοπές και αλλαγές σε αυτοκατανάλωση και ανακύκλωση ζητά ο ΣΕΦ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/07/2026 - 06:40
Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο στα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/07/2026 - 06:38
Ποια θερμοκρασία επιλέγει ένας ειδικός των κλιματιστικών για τον ύπνο;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/07/2026 - 06:43
Τέλος το air condition στην Βρετανία; Τι ισχύει με τους περιορισμούς στην εγκατάσταση κλιματιστικών
ΚΟΣΜΟΣ
16/07/2026 - 06:43
ΣΕΦ: Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 2026-2030 - Οδικός Χάρτης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/07/2026 - 15:35
Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 15:18
Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις Πρότυπες Συμβάσεις για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/07/2026 - 14:58
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 14:15
Σταύρος Παπασταύρου: Υπεγράφη σήμερα το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 13:34
Διεύρυνση κριτηρίων επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση στις κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το επικοινωνιακό μπάζωμα του Κράτους Δικαίου

Γιάννης Τριήρης: Το επικοινωνιακό μπάζωμα του Κράτους Δικαίου
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 20/07/2026 - 06:52
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα ακόμη κλασικό δείγμα πολιτικής επικοινωνίας με όρους facebook αποτελεί και η χθεσινή (20/7) Κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού που επιχειρεί να μετατρέψει μια εξαιρετικά προβληματική πραγματικότητα για την ίδια τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, σε success story.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σπεύδει να πανηγυρίσει για τη φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα επειδή οι συστάσεις μειώθηκαν από επτά σε τέσσερις.

Επιχειρώντας μάλιστα να εμφανίσει τη χώρα ως πρότυπο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τονίζει με έπαρση ότι δέκα κράτη-μέλη έχουν περισσότερες συστάσεις, καταλήγοντας στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι τα επίσημα δεδομένα διαψεύδουν τις «ισοπεδωτικές αφηγήσεις» και τη «δυστοπία» που παρουσιάζει η αντιπολίτευση.

Αυτή η πρωθυπουργική ρητορική, ωστόσο, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επιφανειακή αλχημεία των αριθμών και μια συνειδητή απόπειρα ωραιοποίησης.

Η μείωση των συστάσεων δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση επίλυση των προβλημάτων, καθώς η Κομισιόν συχνά συμπτύσσει ή αναδιατυπώνει τις παρατηρήσεις της, την ώρα που η Ελλάδα παραμένει υπό στενή ευρωπαϊκή επιτήρηση.

Το να συγκρίνεται η χώρα με κράτη που αντιμετωπίζουν ακραία θεσμική οπισθοδρόμηση για να δειχθεί ότι είμαστε καλύτεροι, αποτελεί προσβολή για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ειδικά όταν οι πραγματικές εκθέσεις καταγράφουν μηδενική ουσιαστική πρόοδο στα μεγάλα αγκάθια της πολυνομίας, της καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης και της συστηματικής πίεσης προς τις ανεξάρτητες αρχές.

Η θεσμική ειρωνεία κορυφώνεται όταν ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για την προστασία των δημοσιογράφων από καταχρηστικές αγωγές και τη θωράκιση της λογοδοσίας μέσω μιας μελλοντικής συνταγματικής αναθεώρησης.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να υπόσχεται η κυβέρνηση προστασία από τα SLAPPs, όταν κορυφαία στελέχη της και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Μαξίμου έχουν πρωτοστατήσει σε εξοντωτικές δικαστικές διώξεις εναντίον ερευνητών δημοσιογράφων που αποκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πραγματικότητα που ο Πρωθυπουργός σκοπίμως ξεχνά, μεταθέτοντας μάλιστα την επίλυση της διαφθοράς για το μακρινό 2030, γεγονός που αποτελεί καθαρή ομολογία αποτυχίας για μια κυβέρνηση που βρίσκεται ήδη επτά χρόνια στο τιμόνι της χώρας.

Η ποιότητα της δημοκρατίας όμως δεν μετριέται με λογιστικά τρικ και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, αλλά δοκιμάζεται στις μεγάλες θεσμικές κρίσεις της εποχής μας, όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, το έγκλημα των Τεμπών, το «φαγοπότι» ημετέρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέγραψε μια συντονισμένη προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας, με τη βίαιη αλλαγή της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών τη στιγμή που άγγιζαν τον πυρήνα της εξουσίας, και με μια εσπευσμένη δικαστική αρχειοθέτηση που άφησε βαριές σκιές.

Αντίστοιχα, στο έγκλημα των Τεμπών, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατήγγειλε ανοιχτά ότι το ελληνικό Σύνταγμα και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών χρησιμοποιούνται ως ασπίδα προστασίας για το πολιτικό προσωπικό. Η άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ελέγξει τις ποινικές ευθύνες υπουργών για τη μη υλοποίηση της σύμβασης τηλεδιοίκησης, σε συνδυασμό με το εσπευσμένο μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, συνθέτουν την απόλυτη εικόνα της συγκάλυψης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να εργαλειοποιήσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να εμφανιστεί ως διώκτης της διαφθοράς στερείται πειστικότητας. Επικαλείται επιλεκτικά το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη της παράταξής του, την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να ερευνά τέσσερα εξ αυτών, και προσπαθεί να βαφτίσει τις δικαστικές διαδικασίες δική του κυβερνητική πρωτοβουλία.

Όταν η Ευρώπη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, η κυβέρνηση απαντά με επικοινωνιακή αριθμητική. Η δημοκρατία και οι θεσμοί δεν κρίνονται από το πόσο επιδέξια μπορεί ένα επιτελείο να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αλλά από την πραγματική διαφάνεια και τη λογοδοσία, δύο έννοιες που απουσιάζουν συστηματικά από το κυβερνητικό έργο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ελλάδα της «ανάπτυξης» που τρώει τις αποταμιεύσεις της
Η Ελλάδα της «ανάπτυξης» που τρώει τις αποταμιεύσεις της 17 Ιουλίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας 21 Ιουλίου 2026
Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η «επιλεκτική μνήμη» του πρωθυπουργού και το «καθεστωτικό» όραμα της 3ης θητείας

Η Ελλάδα της «ανάπτυξης» που τρώει τις αποταμιεύσεις της
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η Ελλάδα της «ανάπτυξης» που τρώει τις αποταμιεύσεις της

Γιάννης Τριήρης: Στον πάτο της Ευρώπης το ΕΣΥ, στα ύψη η κυβερνητική προπαγάνδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Στον πάτο της Ευρώπης το ΕΣΥ, στα ύψη η κυβερνητική προπαγάνδα

Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;

Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία

Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας;