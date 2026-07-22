ΔΕΔΔΗΕ: Περισσότερες ρευματοκλοπές και πρόσθετες δαπάνες αυξάνουν το Επιτρεπόμενο Εσοδο του 2025

Οι ρευματοκλοπές αποδείχθηκαν πολύ περισσότερες από όσες είχε προβλέψει ο ΔΕΔΔΗΕ για το 2025, αποτελώντας έναν από τους λόγους που οδήγησαν τον Διαχειριστή να ζητήσει αναθεώρηση του επιτρεπόμενου εσόδου του, μαζί με μια σειρά πρόσθετων λειτουργικών δαπανών που προέκυψαν μέσα στη χρονιά.

Οι υποθέσεις ρευματοκλοπής αποδείχθηκαν σημαντικά περισσότερες από τις αρχικές προβλέψεις του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη ΡΑΑΕΥ, το 2025 διαμορφώθηκαν σε 27.200 έναντι πρόβλεψης για 20.000 περιστατικά, γεγονός που οδήγησε σε εκτιμώμενο κόστος 6,9 εκατ. ευρώ για τη δικαστική και δικονομική τους διαχείριση.

Με απόφαση της ΡΑΑΕΥ αυξάνεται το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για το 2025. Ο Διαχειριστής είχε ζητήσει να αναγνωριστούν πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες που προέκυψαν μέσα στη χρονιά και δεν είχαν προβλεφθεί κατά την έγκριση των εσόδων του για την περίοδο 2025-2028. Η Αρχή ενέκρινε αύξηση κατά 16,17 εκατ. ευρώ, έναντι αιτήματος για περίπου 47 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ με το αίτημα του προς τη ΡΑΑΕΥ υποστήριξε ότι μέσα στο 2025 προέκυψαν έκτακτες ανάγκες οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου. Συγκεκριμένα, το αίτημα περιλάμβανε επιπλέον:

2,4 εκατ. ευρώ για μισθοδοσία λόγω διεύρυνσης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου,

15 εκατ. ευρώ για υλικά και αναλώσιμα,

16,6 εκατ. ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις,

10 εκατ. ευρώ για αμοιβές τρίτων, κυρίως για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών,

3 εκατ. ευρώ για ενοίκια, τηλεπικοινωνίες και λοιπές παροχές τρίτων.

Ειδικά για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ο ΔΕΔΔΗΕ εξηγεί ότι αποχώρησαν 428 εργαζόμενοι αντί για 310, καθώς διευρύνθηκαν τα ηλικιακά και υπηρεσιακά κριτήρια συμμετοχής, ενώ το οικονομικό κίνητρο αυξήθηκε από 20.000 σε 30.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Παράλληλα, αλλαγές στη νομοθεσία για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα οδήγησαν σε μεγαλύτερη συμμετοχή τεχνικού προσωπικού.

Σημαντικές ήταν επίσης σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ οι πρόσθετες ανάγκες για υλικά, οι οποίες συνδέονται με την εντατικοποίηση των εργασιών συντήρησης και την αύξηση των τιμών προμήθειας. Το επικαιροποιημένο αίτημα ανήλθε σχεδόν στα 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων: 3,37 εκατ. ευρώ αφορούν υλικά για αποκατάσταση βλαβών και κλοπών, 886.929 ευρώ για προληπτική συντήρηση, 521.936 ευρώ για διακοπές και επανασυνδέσεις, 647.834 ευρώ για υποσταθμούς και υποβρύχια καλώδια, 9,47 εκατ. ευρώ αφορούν αξία υλικών από αποξηλώσεις επενδύσεων.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε μόνο μέρος των πρόσθετων δαπανών. Συγκεκριμένα αναγνώρισε:

5,53 εκατ. ευρώ για υλικά και αναλώσιμα,

9 εκατ. ευρώ για κρίσιμες επισκευές και συντηρήσεις,

1,64 εκατ. ευρώ για διακοπές και επαναφορές ηλεκτροδότησης.

Δεν ενσωμάτωσε στο Επιτρεπόμενο Έσοδο τις δαπάνες για την εθελούσια έξοδο, τις υψηλότερες αμοιβές τρίτων και το σύνολο των πρόσθετων λειτουργικών εξόδων που ζήτησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό Επιτρεπόμενο Έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για το 2025 αυξάνεται στα 1,093 δισ. ευρώ, από περίπου 1,077 που είχε εγκριθεί αρχικά. Οι υπόλοιπες παράμετροι του εσόδου, όπως οι αποσβέσεις, η απόδοση κεφαλαίου και η πρόσθετη απόδοση για έργα μείζονος σημασίας, παραμένουν αμετάβλητες.

Τέλος, η ΡΑΑΕΥ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει μελλοντικά μέρος του κόστους για τις ρευματοκλοπές. Προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του 2027 θα εξετάσει την εκκαθάριση των δικαστικών δαπανών για υποθέσεις που θα έχουν τελεσιδικήσει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, θέτοντας όμως ανώτατο όριο αποζημίωσης τα 6.896.510 ευρώ και ζητώντας αναλυτική καταγραφή όλων των υποθέσεων και της έκβασής τους.