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Τι σημαίνουν τα BTU στα κλιματιστικά;

Τι σημαίνουν τα BTU στα κλιματιστικά;
Lucio Alfonsi from Pixabay
Newsroom
Σάββατο, 18/07/2026 - 07:00
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Αναρωτιέστε τι σημαίνουν τα περίφημα BTU και πώς επηρεάζουν την κατανάλωση ρεύματος; Μάθετε πώς να υπολογίσετε την ιδανική ισχύ του κλιματιστικού για τον χώρο σας, αποφεύγοντας τις παγίδες των περιττών εξόδων.

Όταν αγοράζετε κλιματιστικό, η πρώτη ένδειξη που θα συναντήσετε πάνω στη συσκευή είναι τα BTU (British Thermal Unit).

Αν και ο όρος ακούγεται πολύ τεχνικός, η κατανόηση της σημασίας του είναι το «κλειδί» για να εξασφαλίσετε σωστή ψύξη χωρίς να δείτε τον λογαριασμό ρεύματος να εκτοξεύεται.

Ως ορισμός, ένα BTU αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να θερμανθεί μία λίβρα νερού κατά ένα βαθμό Φαρενάιτ. Για να το οπτικοποιήσουμε πιο απλά, ένα BTU ισοδυναμεί με τη θερμότητα που εκλύει ένα σπίρτο όταν καίγεται ολοσχερώς.

Πώς συνδέεται η ζέστη με την ψύξη

Η σύνδεση αυτής της μέτρησης με τη λειτουργία του κλιματιστικού είναι απλή: η συσκευή λειτουργεί ως μια «ηλεκτρική σκούπα» θερμότητας, απορροφώντας τον ζεστό αέρα από το δωμάτιο και αποβάλλοντάς τον έξω.

Η ψυκτική ικανότητα του κλιματιστικού μετριέται σε BTU ανά ώρα (BTU/hr). Έτσι, ένα κλιματιστικό των 9.000 BTU μπορεί να απομακρύνει από τον χώρο σας θερμότητα ίση με 9.000 αναμμένα σπίρτα κάθε ώρα, επιστρέφοντας δροσερό αέρα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των BTU, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ψυκτική ικανότητα του μηχανήματος.

Γιατί τα περισσότερα BTU δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή;

Στα κλιματιστικά, η υπερβολική ισχύς μπορεί να αποβεί επιζήμια. Αν τοποθετήσετε ένα πολύ μεγάλο κλιματιστικό σε ένα μικρό δωμάτιο, η συσκευή θα ψύξει τον χώρο πολύ γρήγορα και θα σβήσει προτού προλάβει να αφαιρέσει την υγρασία από τον αέρα. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα δωμάτιο κρύο μεν, αλλά με υγρασία και δυσάρεστη ατμόσφαιρα.

Αντίθετα, αν επιλέξετε ένα πολύ μικρό κλιματιστικό, αυτό θα λειτουργεί ασταμάτητα χωρίς να φτάνει ποτέ την επιθυμητή θερμοκρασία. Αυτή η συνεχής λειτουργία αυξάνει δραματικά την κατανάλωση ρεύματος και οδηγεί σε πρόωρη φθορά του συμπιεστή.

Πώς να υπολογίσετε τα BTU που χρειάζεστε

Για να βρείτε την κατάλληλη ισχύ, υπάρχει ένας απλός και γρήγορος κανόνας: υπολογίστε περίπου 250 με 300 BTU για κάθε τετραγωνικό μέτρο του χώρου σας.

Φυσικά, στην τελική επιλογή παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως η μόνωση του σπιτιού, ο προσανατολισμός του δωματίου και οι ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, επιλέγοντας τα σωστά BTU, εξασφαλίζετε την ιδανική θερμοκρασία με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2026 - 07:00
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