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European Metals: Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και τις κρίσιμες πρώτες ύλες

European Metals: Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και τις κρίσιμες πρώτες ύλες
Άννα Διανά
Πέμπτη, 02/07/2026 - 08:03
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Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, παρά τη στροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της μεταποίησης και των κρίσιμων πρώτων υλών.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που εξέπεμψαν οι εκπρόσωποι της European Metals (πρώην Eurometaux) από τη γενική συνέλευση της οργάνωσης στην Αθήνα, όπου ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος της METLEN Energy & Metals ο οποίος ολοκλήρωσε την τετραετή θητεία του στην προεδρία, παρέδωσε τη σκυτάλη στην Inge Hofkens.

Κατά την ομιλία του στη συνέλευση ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι κατά την περίοδο αυτή η Ευρώπη άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη βιομηχανία. Πρόσθεσε ότι τα μέταλλα δεν είναι απλά ένας βιομηχανικός τομέας αλλά το θεμέλιο για κάθε στρατηγική φιλοδοξία της ΕΕ. «Είτε μιλάμε για άμυνα, εξηλεκτρισμό, ημιαγωγούς, μπαταρίες, Ανανεώσιμες Πηγές και τεχνητή νοημοσύνη, όλα ξεκινούν από τα μέταλλα. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει τεχνολογική υπεροχή και οικονομική ασφάλεια», ανέφερε.

Ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ως σημαντικότερη πρόκληση για την ΕΕ το κόστος της ενέργειας. «Ενέργεια και μέταλλα είναι συνδεδεμένα. Οι επενδυτικές αποφάσεις συνδέονται με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η Ευρώπη συνεχίσει να έχει υψηλότερες τιμές, η παραγωγή, οι θέσεις εργασίας και η καινοτομία θα μεταφερθούν αλλού. Οι εταιρίες επενδύουν εκεί που οι πολιτικές δημιουργούν εμπιστοσύνη και όχι αβεβαιότητα. Η επένδυση της Metlen στο γάλλιο έδειξε πόσο δύσκολο παραμένει να αναπτύξουμε στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη».

Ο επικεφαλής της METLEN σημείωσε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να υστερεί στη ζήτηση κρίσιμων μετάλλων υψηλής τεχνολογίας, όπως το γάλλιο, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και της εγχώριας αλυσίδας αξίας. Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη ζήτηση για γάλλιο προέρχεται σήμερα από την Ιαπωνία, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στην τέταρτη θέση, πίσω και από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Ο κ. Μυτιληναίος αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον Κανονισμό για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act), το Σχέδιο Δράσης για τον Χάλυβα και τα Μέταλλα (Steel and Metals Action Plan), καθώς και το Clean Industrial Deal. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, με κυριότερες το υψηλό ενεργειακό κόστος, το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS), τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αυξημένες εξαγωγές σκραπ αλουμινίου και χαλκού προς τρίτες χώρες, σημειώνοντας ότι πολύτιμες πρώτες ύλες εγκαταλείπουν την Ευρώπη αντί να αξιοποιούνται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Από την πλευρά της, η νέα πρόεδρος της European Metals, Inge Hofkens, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, ενόψει και της παρουσίασης του Circular Economy Act από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει πολύ περισσότερο τις δυνατότητες ανακύκλωσης, επεξεργασίας και εξευγενισμού μετάλλων, ώστε να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες και να ενισχύσει τη στρατηγική της ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τον περιορισμό των εξαγωγών σκραπ χαλκού και άλλων στρατηγικών μετάλλων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η προστιθέμενη αξία θα συνεχίσει να μεταφέρεται σε ανταγωνιστικές οικονομίες.

Η εκπρόσωπος του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stéphane Séjourné, Aleksandra Kordecka, ανέφερε ότι στα μέσα Ιουλίου θα παρουσιαστεί νέα δέσμη μέτρων για την ενέργεια με στόχο τη μείωση του κόστους, ενώ επανέλαβε ότι στόχος της ΕΕ είναι η αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ στο 20%.

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