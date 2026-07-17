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Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Παράταση έως το τέλος του 2026 και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Παράταση έως το τέλος του 2026 και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα
Άννα Διανά
Παρασκευή, 17/07/2026 - 06:49
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Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης κατά 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων στα 76 εκατ. ευρώ, έναντι 66 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη προκήρυξη.

Με αυξημένο προϋπολογισμό και παράταση ενός έτους συνεχίζεται το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Η κυβέρνηση προχώρησε στην έκτη κατά σειρά τροποποίηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του κατά 10 εκατ. ευρώ, αλλά και παρατείνοντας έως τέλος του 2026 το χρόνο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η πρόσφατη Κοινή Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, δεν αλλάζει τους όρους επιδότησης ή τα ποσά ενίσχυσης των δικαιούχων, αλλά επικεντρώνεται στην ενίσχυση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και στην παράταση της διάρκειας του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης κατά 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων στα 76 εκατ. ευρώ, έναντι 66 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη προκήρυξη.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα καλυφθεί από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία κατευθύνονται στον ειδικό λογαριασμό για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Παράλληλα, η απόφαση προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί εκ νέου με νέα υπουργική απόφαση, εφόσον διατεθούν επιπλέον έσοδα είτε από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών είτε από το περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα.

Η κατανομή των πόρων διατηρείται σε δύο βασικές κατηγορίες δικαιούχων. Για την Κατηγορία Α που αφορά φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα, ποδήλατο, πατίνι ή ⁠scooter, προβλέπονται συνολικά 48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 45,39 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 καθώς και δικύκλων, τρικύκλων και τετράκυκλων (L1e-L7e), ενώ 2,61 εκατ. ευρώ διατίθενται για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Για την Κατηγορία Β που αφορά τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, εταιρείες), συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που ζητούν οχήματα επίδειξης (test drive) ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ, από τα οποία 27,64 εκατ. ευρώ αφορούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα και 360 χιλ. ευρώηλεκτρικά ποδήλατα.

Η νέα απόφαση παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2027. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η δράση μπορεί να λήξει νωρίτερα, εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Η τροποποίηση διατηρεί επίσης το ισχύον καθεστώς επιλεξιμότητας των δαπανών. Για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025, επιλέξιμες θεωρούνται οι αγορές ή οι χρονομισθώσεις ηλεκτρικών οχημάτων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Μαΐου 2024, ενώ για όλες τις μεταγενέστερες αιτήσεις ως ημερομηνία επιλεξιμότητας παραμένει η 7η Ιουνίου 2025.

Κατά τα λοιπά, το θεσμικό πλαίσιο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» παραμένει αμετάβλητο, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες διατάξεις της προκήρυξης και των πέντε προηγούμενων τροποποιήσεών της. Το υπουργείο αναφέρει ότι η κωδικοποιημένη πρόσκληση, στην οποία θα έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος, ενώ η νέα υπουργική απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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