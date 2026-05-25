Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/52494/954/11.05.2026 (ΦΕΚ B’ 2763/18.05.2026 & B’ 2834/19.05.2026) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την 2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι».

Οι βασικές αλλαγές αφορούν σε:

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων μέχρι την 30 η Ιουνίου 2026 .

. Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος από τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», προς τον ΔΕΔΔΗΕ για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή για σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης κατά περίπτωση, μέχρι την 25ηΜαΐου 2026.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ.

Τα Προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.