Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 η συνάντηση ανάμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τη διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια των διαβουλεύσεων για την οριστικοποίηση των μέτρων στήριξης τουκλάδου, ο οποίος βρίσκεται σε έντονο οικονομικό αδιέξοδο λόγω των συνεχών μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά και των περικοπών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν:

– Εκπροσωπώντας το ΥΠΕΝ: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Τσάφος και η Γενική Γραμματέας κα Δέσποινα Παληαρούτα.

– Εκπροσωπώντας την ΠΟΣΠΗΕΦ: Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Παναγής, ο Αντιπρόεδρος κ. Άρης Νίκας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Κυανίδης.

Ο Υπουργός, κ. Σταύρος Παπασταύρου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι, το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές δυσκολίες των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β είναι ένα σημαντικό πρόβλημα με κρίσιμες κοινωνικές πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις και το ΥΠΕΝ επιθυμεί να δώσει λύσεις συμβατές με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μάλιστα ο κ Παπασταύρου τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Θεωρούμε τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, τη ραχοκοκαλιά του κλάδου και μέριμνα της κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι να τους στηρίξουμε».

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα καθεστώτα αποζημίωσης που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, κ. Γιάννης Παναγής, αφού ευχαρίστησε τον κ Παπασταύρου για τη συνέπεια που έχει επιδείξει το ΥΠΕΝ στις μέχρι σήμερα συνομιλίες, τόνισε ότι η στήριξη της εγχώριας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών είναι ζωτικής σημασίας. «Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές που βλέπουν τα δάνεια τους να “κοκκινίζουν” και τη ζωή τους να καταστρέφεται» τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το ΥΠΕΝ εξετάζει σχεδόν το σύνολο των προτάσεών της ΠΟΣΠΗΕΦ

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα εξής:

-Αποζημίωση των μηδενικών τιμών.

– Παράταση των συμβάσεων ΣΕΔΠ κατά 5 έτη.

Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι ανάλογα με το περιεχόμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εξεταστεί η δυνατότητα προσωρινής εμπροσθοβαρούς αύξησης της τιμής αναφοράς, σε συνδυασμό με δεσμευτικό μηχανισμό επιστροφής.

Οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για αμέσως μετά τη λήψη της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να οριστικοποιηθεί ο τελικός σχεδιασμός και να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του.