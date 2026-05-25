ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:00
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 07:04
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 07:04
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/05/2026 - 08:20
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/05/2026 - 08:20
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
23/05/2026 - 08:20
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
ΚΟΣΜΟΣ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/05/2026 - 11:52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Newsroom
Δευτέρα, 25/05/2026 - 08:37
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 η συνάντηση ανάμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τη διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια των διαβουλεύσεων για την οριστικοποίηση των μέτρων στήριξης τουκλάδου, ο οποίος βρίσκεται σε έντονο οικονομικό αδιέξοδο λόγω των συνεχών μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά και των περικοπών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν:

– Εκπροσωπώντας το ΥΠΕΝ: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Τσάφος και η Γενική Γραμματέας κα Δέσποινα Παληαρούτα.

– Εκπροσωπώντας την ΠΟΣΠΗΕΦ: Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Παναγής, ο Αντιπρόεδρος κ. Άρης Νίκας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Κυανίδης.

Ο Υπουργός, κ. Σταύρος Παπασταύρου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι, το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές δυσκολίες των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β είναι ένα σημαντικό πρόβλημα με κρίσιμες κοινωνικές πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις και το ΥΠΕΝ επιθυμεί να δώσει λύσεις συμβατές με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μάλιστα ο κ Παπασταύρου τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Θεωρούμε τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, τη ραχοκοκαλιά του κλάδου και μέριμνα της κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι να τους στηρίξουμε».

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα καθεστώτα αποζημίωσης που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, κ. Γιάννης Παναγής, αφού ευχαρίστησε τον κ Παπασταύρου για τη συνέπεια που έχει επιδείξει το ΥΠΕΝ στις μέχρι σήμερα συνομιλίες, τόνισε ότι η στήριξη της εγχώριας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών είναι ζωτικής σημασίας. «Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές που βλέπουν τα δάνεια τους να “κοκκινίζουν” και τη ζωή τους να καταστρέφεται» τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το ΥΠΕΝ εξετάζει σχεδόν το σύνολο των προτάσεών της ΠΟΣΠΗΕΦ

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα εξής:

-Αποζημίωση των μηδενικών τιμών.

– Παράταση των συμβάσεων ΣΕΔΠ κατά 5 έτη.

Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι ανάλογα με το περιεχόμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εξεταστεί η δυνατότητα προσωρινής εμπροσθοβαρούς αύξησης της τιμής αναφοράς, σε συνδυασμό με δεσμευτικό μηχανισμό επιστροφής.

Οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για αμέσως μετά τη λήψη της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να οριστικοποιηθεί ο τελικός σχεδιασμός και να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/05/2026 - 08:44
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 22 Μαϊος 2026
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» 25 Μαϊος 2026
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» &amp; «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό

Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2

Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Τσάφος: Ισορροπημένες οι ρυθμίσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές