GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18

Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών &amp; Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
Newsroom
Παρασκευή, 08/05/2026 - 14:08
Με την εκλογή της κ. Φλώρου, ο ΑΔΜΗΕ ανανεώνει την παρουσία του στο βασικό εκτελεστικό όργανο του ENTSO-E, στο οποίο εκπροσωπείται από το 2019

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) εξελέγη η κ. Άλκηστη Φλώρου, Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κατά την πρόσφατη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Με την εκλογή της κ. Φλώρου, ο ΑΔΜΗΕ ανανεώνει την παρουσία του στο βασικό εκτελεστικό όργανο του ENTSO-E, στο οποίο εκπροσωπείται από το 2019 συμβάλλοντας ενεργά στον διάλογο για τα θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους Διαχειριστές.

Η θέση που αναλαμβάνει η κ. Φλώρου στο Δ.Σ. του ENTSO-E δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιοχή που ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει ότι χρήζει καλύτερης εκπροσώπησης όσον αφορά την προώθηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινής αγοράς ηλεκτρισμού, τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τις επενδύσεις σε δίκτυα.

Ο ENTSO-E θεσμοθετήθηκε το 2009 με το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Third Energy Package) και λειτουργεί από το 2011 με βασική αποστολή τη θωράκιση του ευρωπαϊκού διασυνδεδεμένου συστήματος και τη βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Σύνδεσμος, μεταξύ άλλων, σχεδιάζει και υλοποιεί Κώδικες, εκπονεί πανευρωπαϊκά πλάνα ανάπτυξης των Δικτύων και συντάσσει μελέτες σχετικά με την επάρκεια του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ACER (Σύνδεσμος των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας), ο ENTSO-E προωθεί την καινοτομία και την έρευνα στον ενεργειακό τομέα ενώ έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την απανθρακοποίηση των ευρωπαϊκών συστημάτων με την καθοριστική συμβολή των Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύντομο βιογραφικό της κ. Φλώρου

Η κ. Φλώρου είναι πτυχιούχος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων με μεταπτυχιακό τίτλο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Διαθέτει 15ετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε μη κυβερνητικούς φορείς, στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εντάχθηκε στον ΑΔΜΗΕ τον Ιανουάριο του 2024, ως Ειδική Σύμβουλός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντα της Διευθύντριας Κλάδου Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σχέσεων, συμβάλλοντας στη χάραξη και υλοποίηση της διεθνούς στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ και εκπροσωπώντας την εταιρεία σε ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους 08 Μαϊος 2026
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026 08 Μαϊος 2026
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
