Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 07:58
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 07:51
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/04/2026 - 07:47
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/04/2026 - 07:40
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/04/2026 - 07:23
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/04/2026 - 06:31
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/04/2026 - 06:31
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 13:37

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
Newsroom
Παρασκευή, 24/04/2026 - 07:58

Στην ανάγκη να επιταχυνθεί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας, παράλληλα με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως εξήγησε, δεδομένου ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει ορυκτό ενεργειακό πλούτο, όπως οι χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Αμερικής, είναι προς το συμφέρον της να αξιοποιήσει το πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό που διαθέτει για να πετύχει ενεργειακή αυτάρκεια και στρατηγική αυτονομία.

Τόνισε ότι ο ΑΔΜΗΕ συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας μέσα από την ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος και την έγκαιρη σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ και επεσήμανε ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς, η Πολιτεία, οι Διαχειριστές και η Ρυθμιστική Αρχή πρέπει να εργαστούν εντατικά ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της αποθήκευσης. «Όσο προχωράει η αποθήκευση, θα βλέπουμε την τιμή της χονδρικής να μειώνεται, όπως έχει ήδη αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα από την μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα», σχολίασε. Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι και το φυσικό αέριο θα είναι σαφώς απαραίτητο κατά τη διάρκεια της μετάβασης και η ηλεκτροπαραγωγή με βάση αυτό το ορυκτό καύσιμο θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη.

Ερωτηθείς για την εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή, ο κ. Μανουσάκης επεσήμανε ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί μεγάλα έργα νησιωτικών διασυνδέσεων, όπως στις βόρειες Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ τους επόμενους μήνες έπεται η ηλέκτριση και των υπόλοιπων νησιών των Κυκλάδων. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν νέες επενδύσεις για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και του βορείου Αιγαίου στον ηπειρωτικό κορμό καθώς και η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία, GRITA2. Πέρα από τα περιβαλλοντικά, χαρακτήρισε πολύ σημαντικά και τα οικονομικά οφέλη των διασυνδέσεων ενώ στάθηκε και στη στρατηγική σημασία τους για λόγους εθνικής κυριαρχίας.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης των έργων, υπογράμμισε την κρίσιμη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και των κοινοτικών κονδυλίων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση σημαντικών ηλεκτρικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Κινητήριος δύναμη για τα έργα που δρομολογούνται, είναι επίσης η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ από τους υφιστάμενους μετόχους, μία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και κινείται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να επενδύσει, συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί αναλογικά από τους μετόχους και το ποσό που αντιστοιχεί στην εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα αναζητηθεί από την Κεφαλαιαγορά. Κατέληξε ότι στόχος του βασικού μετόχου του Διαχειριστή, του Ελληνικού Δημοσίου, είναι η ΑΜΚ να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ 24 Απριλίου 2026
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης 24 Απριλίου 2026
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ

Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε

ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Παρεμβάσεις του Χ. Δήμα για τις μεταφορές, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα