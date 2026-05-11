Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
ΚΟΣΜΟΣ
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
ΚΟΣΜΟΣ
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/05/2026 - 13:23

ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
Newsroom
Δευτέρα, 11/05/2026 - 10:20
Τις μεγαλύτερες προκλήσεις και τα επόμενα βήματα της πράσινης ενεργειακής μετάβασης κάλυψε εκτενώς η τριήμερη σύνοδος των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου, GO15, που φιλοξένησε ο ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα.

Στη διοργάνωση παρέστησαν στελέχη της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς που συμμετέχουν στις ενώσεις GO15 και Med-TSO. Κατά τη συμμετοχή του στη σύνοδο, ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μάργαρης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας καθώς και των εθνικών ηλεκτρικών συστημάτων.

Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια ο ΑΔΜΗΕ εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας ολοκληρώσει έργα διασυνδέσεων που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μεγαλύτερα και τεχνολογικά πιο σύνθετα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πέραν των έργων που έχει ολοκληρώσει, ο κ. Μάργαρης πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός του Διαχειριστή προβλέπει επέκταση του συστήματος μεταφοράς τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και προς τις γειτονικές χώρες, με νέες ενεργειακές υποδομές.

GO15-696x464.jpeg

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της GO15, κ. Bruno Meyer τόνισε την αξία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεχούς διαλόγου μεταξύ των Διαχειριστών. «Με τη φιλοξενία της συνόδου, ο ΑΔΜΗΕ ανέδειξε τη δύναμη της δικτύωσης σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από όλο τον κόσμο. Οι συζητήσεις ανέδειξαν τις στρατηγικές προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε, όπως η ευελιξία και οι περικοπές ισχύος, η αποθήκευση, η επέκταση των δικτύων και οι διεθνείς διασυνδέσεις, καθώς και η ενεργειακή τροφοδοσία των data centers», σχολίασε.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Med-TSO, κα Sabah Mashaly στάθηκε στην αναγκαιότητα της διασυνοριακής και αμοιβαίας υποστήριξης των Διαχειριστών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. Επεσήμανε επίσης ότι η στροφή προς τις ΑΠΕ και οι κλιματικοί κίνδυνοι αυξάνουν τις προκλήσεις για τα συστήματα μεταφοράς, επιβάλλοντας την ισχυρή διασύνδεσή τους με γειτονικά ηλεκτρικά δίκτυα.

Ο Διευθυντής Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ κ. Κωνσταντίνος Τσιρέκης, αναφέρθηκε στο ρόλο των Διαχειριστών ως «αρχιτεκτόνων και θεματοφυλάκων των συστημάτων». Ανέδειξε επίσης τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ και τη δέσμευση της χώρας για ταχεία απανθρακοποίηση.

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου πραγματοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη και ξενάγηση των μελών των GO15 και Med-TSO από ανώτατα στελέχη της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου καθώς και στον παρακείμενο Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

