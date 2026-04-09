ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
09/04/2026 - 13:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
09/04/2026 - 13:27
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης
09/04/2026 - 12:55
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
09/04/2026 - 11:31
Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα
09/04/2026 - 10:47
METLEN ENERGY & METALS: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
09/04/2026 - 10:02
BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics “φρενάρουν” τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία
09/04/2026 - 09:41
ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ: Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συνάντηση ΥΠΕΝ με φορείς του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
09/04/2026 - 09:10
ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
09/04/2026 - 08:44
ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
08/04/2026 - 09:23

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης

Πέμπτη, 09/04/2026 - 12:55

Σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες όσον αφορά πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες που αφορά αποκλειστικά τις πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε στο περιεχόμενο του Κώδικα Προμήθειας το σημείο «ιε) Σε περίπτωση συνομολόγησης όρων για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη, η αποπληρωμή του ανταλλάγματος παροχής των πρόσθετων αυτών υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του πελάτη», σε ενσωμάτωση του άρθρου 30 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/1791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ενεργειακή απόδοση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/955.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή σχολίων έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Προτεινόμενη τροποποίηση

