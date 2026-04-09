Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες που αφορά αποκλειστικά τις πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε στο περιεχόμενο του Κώδικα Προμήθειας το σημείο «ιε) Σε περίπτωση συνομολόγησης όρων για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη, η αποπληρωμή του ανταλλάγματος παροχής των πρόσθετων αυτών υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του πελάτη», σε ενσωμάτωση του άρθρου 30 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/1791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 για την ενεργειακή απόδοση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/955.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή σχολίων έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Προτεινόμενη τροποποίηση