Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
08/04/2026 - 07:06
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10

Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
Newsroom
Τετάρτη, 08/04/2026 - 08:27

Η 100% ψηφιακή εμπειρία που εξελίσσει το συμβόλαιο ενέργειας και κερδίζει την ψήφο των καταναλωτών στην κατηγορία «e-contract ενέργειας»

Το e-contract της nrg, ο νέος 100% ψηφιακός τρόπος σύναψης συμβολαίου ενέργειας, διακρίθηκε ως «Προϊόν της Χρονιάς», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του να επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και τη δέσμευση της εταιρείας να καινοτομεί, προσφέροντας λύσεις που κάνουν την ενέργεια πιο απλή, πιο προσβάσιμη και πιο συμβατή με τις ανάγκες του σήμερα. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το «Προϊόν της Χρονιάς» είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τα αποτελέσματα να προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού, γεγονός που καθιστά τη διάκριση του e-contract ακόμα πιο ξεχωριστή.

«Η διάκριση του e-contract της nrg ως «Προϊόν της Χρονιάς» από τους ίδιους τους καταναλωτές, αποτελεί για εμάς μια σημαντική επιβεβαίωση ότι η καινοτομία έχει πραγματική αξία όταν απλοποιεί την καθημερινότητα των ανθρώπων», δήλωσε ο Αναστάσιος Λωσταράκος, Γενικός Διευθυντής nrg. Και συνέχισε τονίζοντας: «Στόχος μας ήταν να μετατρέψουμε μια σύνθετη διαδικασία, όπως το συμβόλαιο ενέργειας, σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε λύσεις που φέρνουν την ενέργεια πιο κοντά στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, με διαφάνεια, ευκολία και ουσιαστικό όφελος».

Σε μια καθημερινότητα όπου οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν ήδη περάσει στην ψηφιακή εποχή, η σύναψη συμβολαίου ενέργειας παρέμενε μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Το e-contract της nrg ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα, φέρνοντας την εμπειρία ενέργειας στο σήμερα: μια πλήρως ψηφιακή, γρήγορη και απλή διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή.

Σχεδιασμένο για να ενσωματώνεται απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο ζωής, το e-contract επιτρέπει στους χρήστες να ολοκληρώνουν τη σύναψη συμβολαίου σε μόλις 4 απλά βήματα:

  1. Επιλογή προγράμματος για ρεύμα ή φυσικό αέριο,
  2. Αυτόματη ταυτοποίηση μέσω gov.gr
  3. Ψηφιακή υπογραφή χωρίς εκτυπώσεις ή φυσική παρουσία
  4. Παρακολούθηση της πορείας της αίτησης σε πραγματικό χρόνο μέσω προσωπικού link

Η διαδικασία πραγματοποιείται με απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια, δίνοντας πλήρη έλεγχο στον χρήστη, ενώ, παράλληλα προσφέρει και ένα ουσιαστικό οικονομικό όφελος: με κάθε νέο σταθερό πρόγραμμα ρεύματος μέσω της υπηρεσίας, οι καταναλωτές λαμβάνουν δώρο αξίας 100€ από την AVIN, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία της επιλογής.

Η διάκριση ως «Προϊόν της Χρονιάς» αναδεικνύει τη σημασία λύσεων, που σέβονται τον χρόνο των καταναλωτών και προσαρμόζονται στον ψηφιακό τρόπο ζωής τους. Το e-contract της nrg απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, μετατρέποντας μια παραδοσιακά σύνθετη διαδικασία στο πιο απλό, γρήγορο και ξεκάθαρο βήμα για την επιλογή παρόχου ενέργειας.

nrg_e-contract.jpg

Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση 08 Απριλίου 2026

