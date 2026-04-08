Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση

Με το φυσικό αέριο στο TTF να καταγράφει άνοδο 6,11% και να διαμορφώνεται στα 53,1 ευρώ/MWh και το Brent να κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, η ενεργειακή επάρκεια επιστρέφει στο επίκεντρο των ανησυχιών, φέρνοντας σε συναγερμό τόσο την αγορά όσο και την κυβέρνηση.

Σε αντίθεση με το περσινό Πάσχα, όπου το βάρος έπεφτε κυρίως στη διαχείριση της χαμηλής ζήτησης και της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ, φέτος το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην ασφάλεια εφοδιασμού υπό συνθήκες έντονης διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων τιμών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, σε διαδοχικές συσκέψεις υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, με βασικό αντικείμενο την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα, αλλά και την αποτίμηση των επιπτώσεων από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Στο τραπέζι βρίσκονται όλοι οι κρίσιμοι παίκτες της αγοράς, από τη ΡΑΑΕΥ μέχρι τους διαχειριστές ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και εκπρόσωποι διυλιστηρίων, προμηθευτών αερίου και ηλεκτροπαραγωγών.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά παραμένει προς το παρόν ελεγχόμενη. Τα διυλιστήρια, όπως η HelleniQ Energy και η Motor Oil, έχουν διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας, περιορίζοντας την έκθεσή τους στη Μέση Ανατολή. Το αργό προέρχεται από ένα ευρύ μίγμα χωρών, από το Καζακστάν και τη Σαουδική Αραβία έως τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ, ενώ στην περίπτωση του ιρακινού πετρελαίου έχει ήδη ενεργοποιηθεί εναλλακτική διαδρομή μέσω αγωγών.

Παράλληλα, η χώρα διαθέτει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες, χωρίς να έχει προχωρήσει –σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες– σε αποδεσμεύσεις. Σημαντική «ασπίδα» αποτελεί και η υψηλή πληρότητα των τερματικών LNG, που στις 28 Μαρτίου έφτασε το 70,3%, από 30,2% έναν μήνα πριν, καταγράφοντας εντυπωσιακή ενίσχυση.

Ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο πιεστικό. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή και η συνεχιζόμενη αστάθεια περιορίζουν την προσφορά και αυξάνουν τον ανταγωνισμό για φορτία LNG. Αν και το αέριο της περιοχής κατευθύνεται κυρίως προς την Ασία, η διαταραχή στις ροές ανεβάζει τις τιμές παγκοσμίως, επηρεάζοντας άμεσα και την Ευρώπη.

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου στην ΕΕ βρίσκονται μόλις στο 28,1% της χωρητικότητάς τους, ενώ τα τερματικά LNG λειτουργούν περίπου στο 49,6%. Σε αυτό το επίπεδο, η αναπλήρωση ενόψει του επόμενου χειμώνα εξελίσσεται σε δύσκολη άσκηση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πιέσεις που θα ασκηθούν στις τιμές.

Καταλυτικό ρόλο παίζει και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου η περιορισμένη διέλευση πλοίων έχει ήδη μειώσει τη διαθεσιμότητα φορτίων, επηρεάζοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς LNG. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες στρεβλώσεις στην αγορά, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα.

Στο σκηνικό αυτό, η Ελλάδα εμφανίζεται καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, αλλά όχι ανεπηρέαστη. Η επάρκεια φαίνεται διασφαλισμένη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο η παρατεταμένη ένταση και οι υψηλές τιμές συντηρούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Και η διάρκεια είναι αυτή που θα κρίνει το αν τελικά θα υπάρξουν πιέσεις μόνο σε επίπεδο τιμών, με το ενεργειακό κόστος να πυροδοτεί αλυσιδωτές αυξήσεις αλλά και την επάρκεια.