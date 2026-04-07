Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
Τρίτη, 07/04/2026 - 11:40

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ - «Μετασχηματίζοντας την Ενεργειακή Τιμολόγηση: Από την Ενιαία στη Δυναμική Προσέγγιση», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Το έργο ΜΕΤΕΝ υλοποιείται με αντικείμενο την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές, που θα επιτρέπει την προσαρμογή της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με τη ζήτηση, το κόστος παραγωγής και το προφίλ κατανάλωσης.

Το έργο, διάρκειας 13 μηνών, αποτελεί μια από τις πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές δυναμικής τιμολόγησης στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα και στη μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη αναπτυχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται μαθηματικά μοντέλα βελτιστοποίησης και τεχνικές μηχανικής μάθησης για την ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης και την υποστήριξη της δυναμικής τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε οικιακούς καταναλωτές, η συλλογή και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και η ανάπτυξη διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κατανάλωσή τους.

Η ΔΕΗ τονίζει πως έχει ενεργό ρόλο στη διερεύνηση των αναγκών και των προκλήσεων που συνδέονται με τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και υλοποίησε ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις ειδικών του ενεργειακού τομέα, συμβάλλοντας στην αποτύπωση κρίσιμων ζητημάτων όπως η ανάγκη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου, οι τεχνολογικές προϋποθέσεις εφαρμογής, καθώς και η σημασία της ενημέρωσης και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει την ευθύνη για την επιλογή του δείγματος των οικιακών καταναλωτών που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό του μηχανισμού κινήτρων που θα ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή τους. Επιπλέον, συντονίζει την πιλοτική φάση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, της ενημέρωσης των συμμετεχόντων και της επιχειρησιακής παρακολούθησης της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με τη συμμετοχή της στο έργο ΜΕΤΕΝ, η ΔΕΗ ενισχύει, όπως σημειώνει, τον ρόλο της ως πρωτοπόρου παρόχου στη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και η ανάπτυξη ευέλικτων τιμολογιακών προϊόντων.

Η συμμετοχή στο έργο εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων ενεργειακών λύσεων, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της σε έναν σύγχρονο Powertech Όμιλο.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Meazon Α.Ε. Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων 07 Απριλίου 2026

