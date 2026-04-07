Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α' τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για "GReco Islands": Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων

Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 10:54

H ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα καλυφθεί αναλογικά από τους υφιστάμενους μετόχους. Στόχος είναι η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο

Στην ανάγκη να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των δικτύων από τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο Διαχειριστής από την εν εξελίξει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 1 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, από το βήμα του 7ου Power & Gas Forum.

Όπως τόνισε ο κ. Μανουσάκης, η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα καλυφθεί αναλογικά από τους υφιστάμενους μετόχους. Συμπλήρωσε ότι στόχος είναι η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στο 10ετές επενδυτικό πλάνο του Διαχειριστή.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, επεσήμανε ότι από το 2017 που ξεκίνησε η αναπτυξιακή πορεία του Διαχειριστή «δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο», με τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ -έχοντας πολλαπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση- και τις μελλοντικές επενδύσεις να αθροίζουν σε ακόμη 8 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο, από τη Ρυθμιστική Αρχή, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Διαχειριστή.

Υπενθύμισε ότι με τα νέα έργα του ΔΠΑ θα εξαλειφθεί η χρήση πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά και ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα να μπουν περισσότερες ΑΠΕ στο σύστημα, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ευστάθεια και αυτονομία της χώρας. Αναφερόμενος στην ανησυχία που υπάρχει στην αγορά από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μανουσάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ζήτημα της επάρκειας και υποστήριξε πως ένας από τους λόγους που η ενεργειακή κρίση δεν έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα τιμολογιακά μέχρι σήμερα, είναι ότι το εγχώριο μείγμα βασίζεται σε περίπου 55% ΑΠΕ και -ειδικά φέτος- στην αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή.

Πρόσθεσε πως για να διατηρηθεί και να είναι βιώσιμη τα επόμενα χρόνια, ως μοντέλο, η μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας, αυτό που απαιτείται είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης, τόσο σε επίπεδο μπαταριών -αυτόνομων αλλά και πίσω από τον μετρητή- όσο και σε έργα αντλησιοταμίευσης. «Για εμάς είναι πολύ κρίσιμο να επιταχυνθούν οι επενδύσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις τιμές και θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή αυτονομία σε συνθήκες υπερεπάρκειας ΑΠΕ», σχολίασε.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική βούληση της ΕΕ για επιδότηση των ενεργειακών «λεωφόρων» με 30 δισ. ευρώ, ο κ. Μανουσάκης στάθηκε στην ανάγκη τα έργα αυτά να έχουν ρυθμιστικό πλαίσιο που τα καθιστά οικονομικά βιώσιμα καθώς είναι απαραίτητα για την ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης.

Τέλος, σε σχέση με την ανάπτυξη του AI και των data centers, ο κ. Μανουσάκης εκτίμησε πως η επικείμενη αύξηση της κατανάλωσης θα απαιτήσει πυκνότερο δίκτυο και ανάπτυξη της αποθήκευσης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι θετικό για την οικονομία και τον καταναλωτή.

