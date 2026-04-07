Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα

Ως στοχευμένες παρεμβάσεις κυρίως υπέρ των μεγάλων ενεργοβόρων μονάδων και μικρό αποτύπωμα για τη μεσαία και χαμηλή τάση, «διαβάζει» η αγορά το πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος που ανακοινώθηκε χθες μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για μέτρα που κινούνται σε δύο πυλώνες την άμεση ενίσχυση με 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο για πέντε χρόνια και την έμμεση μέσω πράσινων επενδύσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Όπως είπαν κατά την ειδίκευση τους ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργούς Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος η μείωση κόστους ενέργειας της βιομηχανίας βασίζεται σε δυο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας κατά 100 εκατ. ευρώ το χρόνο που θα επιτυγχάνεται μέσω του νέου συντελεστή γɩα την αντιστάθμιση εκπομπών CO2 (περίπου 75 εκατ. ευρώ το χρόνο) καθώς και την κατά 50% μείωση στις χρεώσεις ΥΚΩ γɩα τη βιομηχανία (26 εκατ. ευρώ κατ’ έτος). Ειδικότερα ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος στην είπε πως για περίπου 50 μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες κλείδωσε νέος συντελεστής για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2. Ο νέος συντελεστής από το 2026 έως το 2030 θα είναι στο 0,82 αντί για 0,58 τόνους ανά μεγαβατώρα που είναι σήμερα. Το κόστος του μέτρου αυτού υπολογίζεται περίπου 75 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις από την 1η Ιουλίου μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν( 23.000 βιομηχανίες και βιοτεχνίες) και ηλεκτροδοτούνται από τη μέση και υψηλή τάση. Το κόστος του μέτρου αυτού εκτιμάται στα 26 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Ο δεύτερος πυλώνας που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα αφορά σε επενδύσεις για πράσινες δράσεις από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού γɩα Στρατηγικές Επενδύσεις. Έχουν εξασφαλιστεί συνολικά 200 εκατ. ευρώ τα οποία θα μπορούν να επιδοτήσουν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων σɩδηροκραμάτων, αλουμινίου, χαλκού, σιδήρου, μεταλλικών κατασκευών, πλαστικού, τσιμέντου, χαρτιού, ξυλείας, καθώς και στην χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακοβιομηχανίας. Όπως ανέφερε κάθε επενδυτικό σχέδιο αλλά και κάθε χρηματοδοτούμενη παρέμβαση εντός αυτού θα πρέπει να επιτυγχάνει κατ’ ελάχɩστον 10% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την αρχική κατάσταση ενώ οι ενισχυόμενες δαπάνες θα μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση είτε μέσω του Γενικού Απαλλακτɩκού Κανονɩσμού (ΓΑΚ), είτε μέσω του νέου πλαισίου CISAF για τη βιομηχανία.

Οι πρώτες τοποθετήσεις των εκπροσώπων του κλάδου συγκλίνουν στο ότι η ενίσχυση της αντιστάθμισης CO2 και η αναπροσαρμογή του συντελεστή αποτελούν «ανάσα» για περίπου 40-50 μεγάλες βιομηχανίες, χωρίς όμως να αντιμετωπίζεται συνολικά το πρόβλημα για τη μεγάλη μάζα των επιχειρήσεων, που παραμένουν εκτός βασικών μηχανισμών στήριξης. Ενώ θεωρούν ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμα μέτρα που δεν αντανακλούν το μέγεθος της επιβάρυνσης που έχει ήδη υποστεί η βιομηχανία από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, ούτε λύνουν μακροπρόθεσμα το πρόβλημα.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της Λουκίας Σαράντη, προέδρου του ΣΒΕ ότι «ιδίως στη σημερινή ενεργειακή και γεωπολιτική συγκυρία, η χώρα χρειάζεται άμεσα μια στρατηγική που να επιταχύνει τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις και να αποκαθιστά την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής μας. Η λύση του προβλήματος δεν είναι η προσωρινή μερική αντιστάθμιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, αλλά η πραγματική και μόνιμη μείωσή του».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση χωρίς ωστόσο να λύνουν το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

«Για τις βιομηχανίες που εισπράττουν αντιστάθμιση διοξειδίου του άνθρακα, είναι ένα βήμα αρκετά σημαντικό, το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητά τους, χωρίς να σημαίνει ότι τους λύνει όλα τα προβλήματα. Για τις υπόλοιπες βιομηχανίες, τις μεσαίες και τις μικρές, δηλαδή τη μέση και τη χαμηλή τάση, είναι ένα πολύ μικρότερο βήμα» επεσήμανε σε δήλωσή του. Ενώ αναφορικά με το πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημείωσε ότι είναι «ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αφορά, αν θα είναι για μπαταρίες, πώς θα αφορά απλώς εξηλεκτρισμό, αν θα είναι μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, και θα μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όταν τον Ιούνιο εξειδικευτούν τα μέτρα».

Έκανε ωστόσο γνωστό ότι η συζήτηση με το υπουργείο Ενέργειας συνεχίζεται με τον ΣΕΒ να έχει ήδη καταθέσει νέες προτάσεις για το πώς μπορεί να βοηθηθεί η βιομηχανία, μία εκ των οποίων είναι και η διακοψιμότητα.

Το γεγονός ότι τα μέτρα περιορίζονται κυρίως στην ενίσχυση του μέτρου της Αντιστάθμισης σχολιάζει ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων. Επισημαίνει δε ότι η μείωση των ΥΚΩ δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις.

«Διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα περιορίζονται κύρια στην ενίσχυση ενός υφιστάμενου μέτρου, εκείνου της Αντιστάθμισης CO2, που εφαρμόζεται από το 2013.και δεν αφορά το σύνολο των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Αυτή η ενίσχυση θα δοθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα επόμενα έτη θα διατεθούν τα ανάλογα ποσά από τα έσοδα από την πώληση των δωρεάν δικαιωμάτων CO2 > 25% , λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2023 διατέθηκε μόλις 16.2% και το 2025 μέχρι στιγμής το 20%.

Προφανώς η μείωση των ΥΚΩ δεν επαρκεί για να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους ενέργειας εκείνες οι βιομηχανίες που δεν επιδοτούνται από το μέτρο της Αντιστάθμισης, που αποτελούν και την πλειοψηφία». Τέλος ζητά από την κυβέρνηση να συνταχθεί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να βελτιωθεί το μέτρο που έχει εξαγγελθεί από την Κομισιόν και αφορά επιδότηση πάνω στις τιμές της αγοράς (CISAF), ώστε να εφαρμοστεί παράλληλα με το μέτρο της Αντιστάθμισης CO2 (κατάργηση συμψηφισμού).