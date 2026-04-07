ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) θεωρεί θετική την ανακοίνωση μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, καθώς επιτέλους διαμορφώνεται, για πρώτη φορά μετά από παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιβαρύνσεων, ένα πλαίσιο άμεσης ανακούφισης των επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση της αντιστάθμισης εκπομπών CO₂, η μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και η ενεργοποίηση πόρων μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι μέτρα ευπρόσδεκτα, αφού έρχονται μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν είχε γίνει κάποια παρέμβαση.

Βέβαια, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας. Παραμένουν βραχυπρόθεσμα και δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα, που είναι το διαρθρωτικά υψηλό ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ο ΣΒΕ υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της βιομηχανικής πολιτικής και καλεί σε άμεσο σχεδιασμό της επόμενης φάσης, πέραν των προσωρινών μέτρων. Η τρέχουσα ενεργειακή και γεωπολιτική συγκυρία καθιστά αναγκαία την επιτάχυνση διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη μόνιμη μείωση του κόστους ενέργειας.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Λουκία Σαράντη δήλωσε σχετικά: «Τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι σαφώς προτιμότερα από την απουσία παρεμβάσεων. Όμως δεν αντανακλούν το μέγεθος της επιβάρυνσης που έχει ήδη υποστεί η βιομηχανία από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, ούτε λύνουν μακροπρόθεσμα το πρόβλημα. Ιδίως στη σημερινή ενεργειακή και γεωπολιτική συγκυρία, η χώρα χρειάζεται άμεσα μια στρατηγική που να επιταχύνει τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις και να αποκαθιστά την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής μας.

Η λύση του προβλήματος δεν είναι η προσωρινή μερική αντιστάθμιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, αλλά η πραγματική και μόνιμη μείωσή του. Αυτό περιμένουμε από την κυβέρνηση και ασφαλώς σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε κι εμείς από την πλευρά μας».