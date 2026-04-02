Πριν το Πάσχα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας

Πριν το Πάσχα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας έναντι του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος χθες στο περιθώριο του 16οu Food Retail Summit. O ίδιος απέφυγε να επικεντρωθεί στο πακέτο των ενισχύσεων και τι θα περιλαμβάνει ωστόσο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ανακοινώσεις- τις οποίες αναμένει η βιομηχανία εδώ και πολλούς μήνες- θα γίνουν πριν την εορταστική περίοδο. Ενώ σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή σημείωσε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια.

Πάντως η ενεργοβόρος βιομηχανία εκφράζει επιφυλάξεις για το αν τα μέτρα θα είναι επαρκή για την αντιμετώπιση της νέας ενεργειακής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) Αντώνη Κοντολέοντα, η ελληνική βιομηχανία παραμένει αθωράκιστη μπροστά στη νέα κρίση όχι μόνο λόγω της καθυστέρησης στη λήψη μέτρων τα οποία συζητούνται επί μήνες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως διότι η συζήτηση φαίνεται να επικεντρώνεται στην λεγόμενη αντιστάθμιση του υψηλού κόστους των ρύπων η οποία φορά μόνο 70 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ενώ δεν παραμένει άγνωστο εάν θα υπάρξουν μέτρα για τις υπόλοιπες 2.000 ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας.

Αναφορικά δε με την αντιστάθμιση του κόστους των ρύπων σημειώνει ότι πρόκειται για μέτρο που ισχύει ήδη από το 2013, αφορούσε μέχρι τώρα μόνο 57 επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες με το νέο καθεστώς λόγω της επέκτασης και σε άλλους κλάδους θα γίνουν συνολικά 70. Το μέτρο της αντιστάθμισης όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΒΙΚΕΝ δεν αφορά τις 2.000 ενεργοβόρες επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες καλούνται να αντέξουν τη νέα κρίση χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Προβάλει δε ως εναλλακτική λύση την υιοθέτηση του μέτρου της επιδότησης του 50% της ενέργειας που καταναλώνει κάθε επιχείρηση με το 50% του κόστους του ρεύματος, που σημαίνει ότι η επιδότηση θα μπορούσε να φθάσει στα 25 ευρώ/MWh για τις μικρότερες επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν επιδότηση λόγω αντιστάθμισης.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντολέοντα αυτό το μέτρο που επιτρέπεται από την Κομισιόν στο πλαίσιο του Clean Industrial Deal έχει αποκλειστεί από τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο.

Πάντως, ο πρόεδρος της Ενωσης εκτιμά ότι η νέα ενεργειακή κρίση είναι ήδη εδώ και θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα καθώς έχουν πληγεί ενεργειακές υποδομές. Υπενθυμίζει ότι η τιμή του φυσικού αερίου έχει διπλασιαστεί μέσα σε ένα μήνα και προβλέπει ότι τους καλοκαιρινούς μήνες όταν θα αυξηθεί η ζήτηση θα δούμε την χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να φθάνει τα 300 ευρώ/MWh.

Με αυτά τα δεδομένα τονίζει ότι η ελληνική βιομηχανία είναι αθωράκιστη, εκτεθειμένη στη χονδρική αγορά του ρεύματος χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προστατευθεί μέσω προαγορών ηλεκτρικής ενέργειας όπως κάνει ήδη για τα άλλα ενεργειακά προϊόντα και υπενθυμίζει ότι ακόμη και το 2022 η κατάσταση ήταν καλύτερη για τη βιομηχανία η οποία διέθετε σταθερά συμβόλαια με τη ΔΕΗ κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει.