ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18

ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
Άννα Διανά
Παρασκευή, 27/03/2026 - 08:04

Στην επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ από τη ΡΑΑΕΥ στον ΔΕΔΔΗΕ οδήγησε υπόθεση αυθαίρετης αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς τη γνώση και συναίνεση του καταναλωτή.

Το περιστατικό έγινε στη Χίο όπου ένα αίτημα αλλαγής προμηθευτή για άλλο διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία καταχωρήθηκε με λάθος αριθμό παροχής και εκτελέστηκε κανονικά από το σύστημα, με αποτέλεσμα η παροχή να μεταφερθεί σε τρίτο και να διακοπεί και η ηλεκτροδότηση του πραγματικού χρήστη, ο οποίος και έκανε καταγγελία στη ΡΑΑΕΥ.

Ειδικότερα η υπόθεση ξεκίνησε όταν καταναλωτής από τη Χίο διαπίστωσε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητό του είχε μεταφερθεί σε άλλον προμηθευτή χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή του. Το περιστατικό δεν περιορίστηκε μόνο σε μια αυθαίρετη αλλαγή προμηθευτή αλλά οδήγησε τελικά και σε διακοπή ηλεκτροδότησης, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στον πολίτη. Στην υπόθεση ενεπλάκησαν τόσο η ΔΕΗ όσο και η Ήρων αφού ο καταναλωτής ήταν πελάτης της ΔΕΗ και βρέθηκε να έχει ζητήσει μεταφορά του στον Ήρωνα χωρίς ωστόσο αυτό να έχει συμβεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, της ΡΑΑΕΥ η αλλαγή προμηθευτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος τρίτου προσώπου, το οποίο φέρεται να προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ήρωνα. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι το πρόσωπο αυτό δεν είχε καμία σχέση με το ακίνητο του καταγγέλλοντος, αλλά διέμενε σε διαφορετικό διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας.

Καθοριστικό ρόλο στο λάθος φαίνεται να έπαιξε η εσφαλμένη χρήση του αριθμού παροχής. Το πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο βασίζεται κυρίως σε αυτό το στοιχείο χωρίς διασταύρωση με άλλα δεδομένα, όπως η ακριβής ταυτότητα του ακινήτου ή στοιχεία ιδιοκτησίας, επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί η ασυμφωνία.

Η ΡΑΑΕΥ, αξιολογώντας τα δεδομένα, κατέληξε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ φέρει ευθύνη για την ανεπαρκή διασφάλιση της ορθότητας των στοιχείων και την απουσία ουσιαστικών ελέγχων κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αλλαγής. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε αποσκοπεί όχι μόνο στην απόδοση ευθυνών, αλλά και στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΡΑΑΕΥ στην απόφαση της κάλεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να τεκμηριώσει πώς προκύπτει κοινός αριθμός παροχής για διαμερίσματα διαφορετικών ορόφων, που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, κάτι που θα έπρεπε να είναι εμφανές στην εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας «ΘΑΛΗΣ» του Διαχειριστή.

Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ υποστήριξε ότι ενεργεί βάσει αυτοματοποιημένων διαδικασιών και ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν οι προμηθευτές. Ωστόσο, η Αρχή έκρινε ότι η προσέγγιση αυτή δεν επαρκεί για την προστασία των καταναλωτών και για το λόγο αυτό επέβαλε πρόστιμο 50.000 στον ΔΕΔΔΗΕ καλώντας τον στο εξής να τηρεί με συνέπεια της υποχρεώσεις του κατά τη διαδικασία ελέγχου των Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου. Επίσης ζητεί από τον ΔΕΔΔΗΕ την άμεση αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματός της ΘΑΛΗΣ, ώστε να μην προκύπτουν σφάλματα αντιστοίχισης των μοναδικών αριθμών μετρητών και παροχών με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής 26 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου

ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής

Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)

Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης

Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά