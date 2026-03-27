ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ

Στην επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ από τη ΡΑΑΕΥ στον ΔΕΔΔΗΕ οδήγησε υπόθεση αυθαίρετης αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς τη γνώση και συναίνεση του καταναλωτή.

Το περιστατικό έγινε στη Χίο όπου ένα αίτημα αλλαγής προμηθευτή για άλλο διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία καταχωρήθηκε με λάθος αριθμό παροχής και εκτελέστηκε κανονικά από το σύστημα, με αποτέλεσμα η παροχή να μεταφερθεί σε τρίτο και να διακοπεί και η ηλεκτροδότηση του πραγματικού χρήστη, ο οποίος και έκανε καταγγελία στη ΡΑΑΕΥ.

Ειδικότερα η υπόθεση ξεκίνησε όταν καταναλωτής από τη Χίο διαπίστωσε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητό του είχε μεταφερθεί σε άλλον προμηθευτή χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή του. Το περιστατικό δεν περιορίστηκε μόνο σε μια αυθαίρετη αλλαγή προμηθευτή αλλά οδήγησε τελικά και σε διακοπή ηλεκτροδότησης, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στον πολίτη. Στην υπόθεση ενεπλάκησαν τόσο η ΔΕΗ όσο και η Ήρων αφού ο καταναλωτής ήταν πελάτης της ΔΕΗ και βρέθηκε να έχει ζητήσει μεταφορά του στον Ήρωνα χωρίς ωστόσο αυτό να έχει συμβεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, της ΡΑΑΕΥ η αλλαγή προμηθευτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος τρίτου προσώπου, το οποίο φέρεται να προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ήρωνα. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι το πρόσωπο αυτό δεν είχε καμία σχέση με το ακίνητο του καταγγέλλοντος, αλλά διέμενε σε διαφορετικό διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας.

Καθοριστικό ρόλο στο λάθος φαίνεται να έπαιξε η εσφαλμένη χρήση του αριθμού παροχής. Το πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο βασίζεται κυρίως σε αυτό το στοιχείο χωρίς διασταύρωση με άλλα δεδομένα, όπως η ακριβής ταυτότητα του ακινήτου ή στοιχεία ιδιοκτησίας, επέτρεψε την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί η ασυμφωνία.

Η ΡΑΑΕΥ, αξιολογώντας τα δεδομένα, κατέληξε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ φέρει ευθύνη για την ανεπαρκή διασφάλιση της ορθότητας των στοιχείων και την απουσία ουσιαστικών ελέγχων κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αλλαγής. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε αποσκοπεί όχι μόνο στην απόδοση ευθυνών, αλλά και στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΡΑΑΕΥ στην απόφαση της κάλεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να τεκμηριώσει πώς προκύπτει κοινός αριθμός παροχής για διαμερίσματα διαφορετικών ορόφων, που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, κάτι που θα έπρεπε να είναι εμφανές στην εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας «ΘΑΛΗΣ» του Διαχειριστή.

Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ υποστήριξε ότι ενεργεί βάσει αυτοματοποιημένων διαδικασιών και ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν οι προμηθευτές. Ωστόσο, η Αρχή έκρινε ότι η προσέγγιση αυτή δεν επαρκεί για την προστασία των καταναλωτών και για το λόγο αυτό επέβαλε πρόστιμο 50.000 στον ΔΕΔΔΗΕ καλώντας τον στο εξής να τηρεί με συνέπεια της υποχρεώσεις του κατά τη διαδικασία ελέγχου των Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου. Επίσης ζητεί από τον ΔΕΔΔΗΕ την άμεση αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματός της ΘΑΛΗΣ, ώστε να μην προκύπτουν σφάλματα αντιστοίχισης των μοναδικών αριθμών μετρητών και παροχών με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν.