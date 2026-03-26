ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ

I-404953/10.11.2025 (ΔΕΗ/ΓρΔ/1035/03.11.2025) αίτηση για την Τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής που τής χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ5/Β/Φ1/οικ. 1085/24.01.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 92/31.01.2002), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, λόγω παράτασης της λειτουργίας θερμικών μονάδων εγκατεστημένων σε διασυνδεδεμένα και μη νησιά.

Ειδικότερα οι μονάδες που αφορά η εν λόγω αίτηση τροποποίησης καθώς και το διάστημα παράτασης της ισχύος της άδειας για αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.