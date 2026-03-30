Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Φεβρουάριο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά παρά την πτώση της ζήτησης ενώ αυξημένες καταγράφονται και οι εξαγωγές. Η συνολική ζήτηση μείωθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 3.924 GWh, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,4% σε 5.016 GWh.
Οι εξαγωγές έκαναν «άλμα» κατά 82,6% και ανήλθας σε 1.172 GWh, ενώ οι εισαγωγές στο ελληνικό σύστημα μειώθηκαν κατά 60,78% και ήταν μόλις 79 GWh. Η παραγωγή κυριαρχήθηκε από τις ΑΠΕ οι οποίες συνεισέφεραν 43,4% του μείγματος με τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά και 21,7% τα υδροηλεκτρικά. Η συμβατική παραγωγή κάλυψε μόνο το 34,9% του μείγματος. Σε επίπεδο λιανικής αγοράς ρεύματος τα μερίδια των προμηθευτών δεν είχαν αξιοσημείωτες αλλαγές. Ετσι η ΔΕΗ συνεχίζει να έχει την πρωτοκαθεδρία με μερίδιο 49,36% ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον Ιανουάριο που ήταν 50,63%. Ακολουθεί η Metlen με μερίδιο 21,35% αυξημένο έναντι του 20,55% τον προηγούμενο μήνα.
Στη τρίτη θέση είναι η Ηρων με μερίδιο 9,46% αυξημένο έναντι του 8,91% του Ιανουαρίου. Οι υπόλοιπες εταιρείες παρουσιάζουν πολύ μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 5,87%, η NRG αύξησε το μερίδιο της στο 4,02%, ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,45%, η Ζενίθ με 3,13%, η Volton στο 1,10% η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΜΕ 1,01% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,25% της αγοράς.
Στη Χαμηλή Τάση τα μερίδια σχεδόν όλων των προμηθευτών παραμένουν στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα με τη ΔΕΗ στο 60,7%, τη Metlen στο 14%, την Ήρων στο 6,7%, την Enerwave στο 5,3%, τη ΖΕΝΙΘ στο 4,4%, την NRG στο 3,8% και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρείες να μοιράζονται το 5% της αγοράς.
Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ ελέγχει το 34,2%, η Metlen 23,4%, η Ήρων το 16,6%, η Φυσικό Αέριο αύξησε το μερίδιο της από 8,7% τον Ιανουάριο σε 9,5% τον Φεβρουάριο, η NRG βρέθηκε στο 6,9%, της Enerwave στο 5,3% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,1% της αγοράς.
Στην Υψηλή Τάση το μεγαλύτερο μερίδιο ανήκει στην Metlen με αυξημένο ποσοστό έναντι του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα με 51,3% από 49,5%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 20,7%, η Ήρων που επίσης αύξησε το μερίδιο της από 10,3% τον Ιανουάριο σε 11,3% το Φεβρουάριο, η Enerwave που έχασε μερίδιο και από 11,6% τον Φεβρουάριο έπεσε στο 9,1%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ με 6,7% ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 0,8%.
Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στη συμβατική παραγωγή και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα το μερίδιο της ΔΕΗ από 54,21% τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε σε 57,69% το Φεβρουάριο. Το μερίδιο της Metlen καταγράφει μείωση από 23,08% τον Ιανουάριο σε 16,97% το Φεβρουάριο. Ακολουθούν η Enerwave με 6,39% και η Ήρων με 4,7%. Το μερίδιο της Κόρινθος Power διαμορφώθηκε σε 2,74%. Ενώ η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής που τον Ιανουάριο λειτούργησε δοκιμαστικά το Φεβρουάριο παρέμεινε και πάλι εκτός συστήματος.
Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Φεβρουάριο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 41,86%, η Optimus με 24,13%, η Metlen με 12,29, η ΔΕΗ με 7,26% και η Motor Oil Renew με 5,56%.