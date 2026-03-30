Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
30/03/2026 - 09:21
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
30/03/2026 - 09:09
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
30/03/2026 - 08:29
Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο
30/03/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η δίκη για τα Τέμπη και η … δίκη της κυβέρνησης και των δικαστών από την κοινωνία
30/03/2026 - 08:09
ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες
30/03/2026 - 08:03
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
30/03/2026 - 07:59
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer
30/03/2026 - 06:51
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
30/03/2026 - 06:50
10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
30/03/2026 - 06:50
Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
27/03/2026 - 10:40

Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο

Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
Άννα Διανά
Δευτέρα, 30/03/2026 - 07:59

Με τις ΑΠΕ να κυριαρχούν πλέον στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και να καλύπτουν μαζί με τα υδροηλεκτρικά συνολικά το 65,1% της παραγωγής, το ελληνικό ενεργειακό σύστημα τον Φεβρουάριο λειτούργησε με «πράσινο» αποτύπωμα, οδηγώντας σε αυξημένη εγχώρια παραγωγή και ισχυρή ώθηση των εξαγωγών

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Φεβρουάριο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά παρά την πτώση της ζήτησης ενώ αυξημένες καταγράφονται και οι εξαγωγές. Η συνολική ζήτηση μείωθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 3.924 GWh, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,4% σε 5.016 GWh.

Οι εξαγωγές έκαναν «άλμα» κατά 82,6% και ανήλθας σε 1.172 GWh, ενώ οι εισαγωγές στο ελληνικό σύστημα μειώθηκαν κατά 60,78% και ήταν μόλις 79 GWh. Η παραγωγή κυριαρχήθηκε από τις ΑΠΕ οι οποίες συνεισέφεραν 43,4% του μείγματος με τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά και 21,7% τα υδροηλεκτρικά. Η συμβατική παραγωγή κάλυψε μόνο το 34,9% του μείγματος. Σε επίπεδο λιανικής αγοράς ρεύματος τα μερίδια των προμηθευτών δεν είχαν αξιοσημείωτες αλλαγές. Ετσι η ΔΕΗ συνεχίζει να έχει την πρωτοκαθεδρία με μερίδιο 49,36% ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον Ιανουάριο που ήταν 50,63%. Ακολουθεί η Metlen με μερίδιο 21,35% αυξημένο έναντι του 20,55% τον προηγούμενο μήνα.

Στη τρίτη θέση είναι η Ηρων με μερίδιο 9,46% αυξημένο έναντι του 8,91% του Ιανουαρίου. Οι υπόλοιπες εταιρείες παρουσιάζουν πολύ μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 5,87%, η NRG αύξησε το μερίδιο της στο 4,02%, ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,45%, η Ζενίθ με 3,13%, η Volton στο 1,10% η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΜΕ 1,01% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,25% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση τα μερίδια σχεδόν όλων των προμηθευτών παραμένουν στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα με τη ΔΕΗ στο 60,7%, τη Metlen στο 14%, την Ήρων στο 6,7%, την Enerwave στο 5,3%, τη ΖΕΝΙΘ στο 4,4%, την NRG στο 3,8% και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρείες να μοιράζονται το 5% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ ελέγχει το 34,2%, η Metlen 23,4%, η Ήρων το 16,6%, η Φυσικό Αέριο αύξησε το μερίδιο της από 8,7% τον Ιανουάριο σε 9,5% τον Φεβρουάριο, η NRG βρέθηκε στο 6,9%, της Enerwave στο 5,3% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,1% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση το μεγαλύτερο μερίδιο ανήκει στην Metlen με αυξημένο ποσοστό έναντι του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα με 51,3% από 49,5%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 20,7%, η Ήρων που επίσης αύξησε το μερίδιο της από 10,3% τον Ιανουάριο σε 11,3% το Φεβρουάριο, η Enerwave που έχασε μερίδιο και από 11,6% τον Φεβρουάριο έπεσε στο 9,1%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ με 6,7% ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 0,8%.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στη συμβατική παραγωγή και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα το μερίδιο της ΔΕΗ από 54,21% τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε σε 57,69% το Φεβρουάριο. Το μερίδιο της Metlen καταγράφει μείωση από 23,08% τον Ιανουάριο σε 16,97% το Φεβρουάριο. Ακολουθούν η Enerwave με 6,39% και η Ήρων με 4,7%. Το μερίδιο της Κόρινθος Power διαμορφώθηκε σε 2,74%. Ενώ η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής που τον Ιανουάριο λειτούργησε δοκιμαστικά το Φεβρουάριο παρέμεινε και πάλι εκτός συστήματος.

Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Φεβρουάριο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 41,86%, η Optimus με 24,13%, η Metlen με 12,29, η ΔΕΗ με 7,26% και η Motor Oil Renew με 5,56%.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 08:09

