Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο

Με τις ΑΠΕ να κυριαρχούν πλέον στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και να καλύπτουν μαζί με τα υδροηλεκτρικά συνολικά το 65,1% της παραγωγής, το ελληνικό ενεργειακό σύστημα τον Φεβρουάριο λειτούργησε με «πράσινο» αποτύπωμα, οδηγώντας σε αυξημένη εγχώρια παραγωγή και ισχυρή ώθηση των εξαγωγών

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Φεβρουάριο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά παρά την πτώση της ζήτησης ενώ αυξημένες καταγράφονται και οι εξαγωγές. Η συνολική ζήτηση μείωθηκε κατά 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 3.924 GWh, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,4% σε 5.016 GWh.

Οι εξαγωγές έκαναν «άλμα» κατά 82,6% και ανήλθας σε 1.172 GWh, ενώ οι εισαγωγές στο ελληνικό σύστημα μειώθηκαν κατά 60,78% και ήταν μόλις 79 GWh. Η παραγωγή κυριαρχήθηκε από τις ΑΠΕ οι οποίες συνεισέφεραν 43,4% του μείγματος με τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά και 21,7% τα υδροηλεκτρικά. Η συμβατική παραγωγή κάλυψε μόνο το 34,9% του μείγματος. Σε επίπεδο λιανικής αγοράς ρεύματος τα μερίδια των προμηθευτών δεν είχαν αξιοσημείωτες αλλαγές. Ετσι η ΔΕΗ συνεχίζει να έχει την πρωτοκαθεδρία με μερίδιο 49,36% ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον Ιανουάριο που ήταν 50,63%. Ακολουθεί η Metlen με μερίδιο 21,35% αυξημένο έναντι του 20,55% τον προηγούμενο μήνα.

Στη τρίτη θέση είναι η Ηρων με μερίδιο 9,46% αυξημένο έναντι του 8,91% του Ιανουαρίου. Οι υπόλοιπες εταιρείες παρουσιάζουν πολύ μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 5,87%, η NRG αύξησε το μερίδιο της στο 4,02%, ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,45%, η Ζενίθ με 3,13%, η Volton στο 1,10% η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΜΕ 1,01% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,25% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση τα μερίδια σχεδόν όλων των προμηθευτών παραμένουν στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα με τη ΔΕΗ στο 60,7%, τη Metlen στο 14%, την Ήρων στο 6,7%, την Enerwave στο 5,3%, τη ΖΕΝΙΘ στο 4,4%, την NRG στο 3,8% και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρείες να μοιράζονται το 5% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ ελέγχει το 34,2%, η Metlen 23,4%, η Ήρων το 16,6%, η Φυσικό Αέριο αύξησε το μερίδιο της από 8,7% τον Ιανουάριο σε 9,5% τον Φεβρουάριο, η NRG βρέθηκε στο 6,9%, της Enerwave στο 5,3% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,1% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση το μεγαλύτερο μερίδιο ανήκει στην Metlen με αυξημένο ποσοστό έναντι του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα με 51,3% από 49,5%. Ακολουθούν η ΔΕΗ με 20,7%, η Ήρων που επίσης αύξησε το μερίδιο της από 10,3% τον Ιανουάριο σε 11,3% το Φεβρουάριο, η Enerwave που έχασε μερίδιο και από 11,6% τον Φεβρουάριο έπεσε στο 9,1%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ με 6,7% ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 0,8%.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στη συμβατική παραγωγή και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα το μερίδιο της ΔΕΗ από 54,21% τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε σε 57,69% το Φεβρουάριο. Το μερίδιο της Metlen καταγράφει μείωση από 23,08% τον Ιανουάριο σε 16,97% το Φεβρουάριο. Ακολουθούν η Enerwave με 6,39% και η Ήρων με 4,7%. Το μερίδιο της Κόρινθος Power διαμορφώθηκε σε 2,74%. Ενώ η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής που τον Ιανουάριο λειτούργησε δοκιμαστικά το Φεβρουάριο παρέμεινε και πάλι εκτός συστήματος.

Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Φεβρουάριο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 41,86%, η Optimus με 24,13%, η Metlen με 12,29, η ΔΕΗ με 7,26% και η Motor Oil Renew με 5,56%.