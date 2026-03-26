Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο

Μπορεί τις τελευταίες 2-3 ημέρες η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής να έχει συγκρατήσει τη χονδρεμπορική ηλεκτρισμού ωστόσο η μέση τιμή του Μαρτίου μέχρι στιγμής προοιωνίζεται αυξήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο.

Η μέση τιμή του Μαρτίου διαμορφώνεται στα 93,65 ευρώ/MWh καιείναι αυξημένη σχεδόν κατά 20% από τον Φεβρουάριο που ήταν στα 78,35 ευρώ/MWh. Για σήμερα η μέση τιμή χονδρικής έχει διαμορφωθεί στα 83,46 ευρώ/MWh λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής. Συγκεκριμένα οι ΑΠΕ καλύπτουν το 41,41% του μείγματος, το φυσικό αέριο έχει πέσει στο 28,54% ενώ και τα υδροηλεκτρικά που φαίνεται ότι πλέον δεν έχουν προβλήματα υπερχείλισης των φραγμάτων κρατιούνται στο 6,14%.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σήμερα για δεύτερη ημέρα καταγράφονται πολλές ώρες μηδενικών τιμών και συγκεκριμένα από 9:30 το πρωί έως και τις 3:30 το απόγευμα. Έτσι η κατώτατη τιμή στη χονδρική αγορά είναι το μηδέν και η ανώτατη είναι σχετικά χαμηλή στα 175,68 ευρώ/MWh. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στις 25 Μαρτίου οπότε και λόγω της περιορισμένης ζήτησης εξαιτίας της αργίας η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 78,87 ευρώ/MWh με πολύ μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα (58,98%) αλλά και πολλές περισσότερες ώρες μηδενικών τιμών δηλαδή από τις 8 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας και την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου κατά περίπου 50% σε ένα μήνα αναμένεται να ενσωματωθούν στα τιμολόγια Απριλίου που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές την επόμενη εβδομάδα.

Ταυτόχρονα το φυσικό αέριο από περίπου 31 ευρώ/MWh που ήταν η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στο τέλος Φεβρουαρίου, σε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου κινήθηκε ανοδικά, ακολουθώντας τις τιμές του πετρελαίου λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσε ο πόλεμος. Αποτέλεσμα ήταν τις τελευταίες ημέρες να κινείται μεταξύ 55 και 60 ευρώ/MWh. Υπενθυμίζεται δε η υστέρηση κατά ένα μήνα στην ενσωμάτωση των τιμών του φυσικού αερίου όπως διαμορφώνονται στο ολλανδικό TTF στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.

Πάντως η τιμή στην ελληνική αγορά κινείται στα μέσα επίπεδα των χωρών της Ευρώπης και έχει πάψει να ισχύει το δεδομένο του παρελθόντος ότι η ελληνική χονδρική ρεύματος είναι η ακριβότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Σε αυτό βεβαίως σημαντική είναι η συμβολή των ΑΠΕ και της αυξημένης παραγωγής τους την περίοδο της Άνοιξης.

Ετσι, μείωση των τιμών στις χονδρικές αγορές καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πλην της Ιταλίας όπου η αυξημένη χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή κρατάει τη χονδρική στα 154,43 ευρώ/MWh. Σε σχετικά υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται η τιμή στην στην Ουγγαρία 133,64 ευρώ/MWh και στην Αυστρία 122,71 ευρώ/MWh. Στη Γερμανία η μέση χονδρική τιμή βρίσκεται στα 91,48 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 70,63 ευρώ/MWh, ενώ εντυπωσιακά χαμηλά διαμορφώθηκε η τιμή στην Ισπανία και την Πορτογαλία στα 5,02 ευρώ/MWh προφανώς λόγω των ΑΠΕ. Στη γειτονική μας Βουλγαρία η τιμή διαμορφώθηκε στα 84,79 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 87,61 ευρώ/MWh.