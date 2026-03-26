Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ
24/03/2026 - 12:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο

Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
Άννα Διανά
Πέμπτη, 26/03/2026 - 08:00
Άννα Διανά
Πέμπτη, 26/03/2026 - 08:00

Μπορεί τις τελευταίες 2-3 ημέρες η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής να έχει συγκρατήσει τη χονδρεμπορική ηλεκτρισμού ωστόσο η μέση τιμή του Μαρτίου μέχρι στιγμής προοιωνίζεται αυξήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο.

Η μέση τιμή του Μαρτίου διαμορφώνεται στα 93,65 ευρώ/MWh καιείναι αυξημένη σχεδόν κατά 20% από τον Φεβρουάριο που ήταν στα 78,35 ευρώ/MWh. Για σήμερα η μέση τιμή χονδρικής έχει διαμορφωθεί στα 83,46 ευρώ/MWh λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής. Συγκεκριμένα οι ΑΠΕ καλύπτουν το 41,41% του μείγματος, το φυσικό αέριο έχει πέσει στο 28,54% ενώ και τα υδροηλεκτρικά που φαίνεται ότι πλέον δεν έχουν προβλήματα υπερχείλισης των φραγμάτων κρατιούνται στο 6,14%.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σήμερα για δεύτερη ημέρα καταγράφονται πολλές ώρες μηδενικών τιμών και συγκεκριμένα από 9:30 το πρωί έως και τις 3:30 το απόγευμα. Έτσι η κατώτατη τιμή στη χονδρική αγορά είναι το μηδέν και η ανώτατη είναι σχετικά χαμηλή στα 175,68 ευρώ/MWh. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στις 25 Μαρτίου οπότε και λόγω της περιορισμένης ζήτησης εξαιτίας της αργίας η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 78,87 ευρώ/MWh με πολύ μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα (58,98%) αλλά και πολλές περισσότερες ώρες μηδενικών τιμών δηλαδή από τις 8 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας και την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου κατά περίπου 50% σε ένα μήνα αναμένεται να ενσωματωθούν στα τιμολόγια Απριλίου που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές την επόμενη εβδομάδα.

Ταυτόχρονα το φυσικό αέριο από περίπου 31 ευρώ/MWh που ήταν η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στο τέλος Φεβρουαρίου, σε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου κινήθηκε ανοδικά, ακολουθώντας τις τιμές του πετρελαίου λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσε ο πόλεμος. Αποτέλεσμα ήταν τις τελευταίες ημέρες να κινείται μεταξύ 55 και 60 ευρώ/MWh. Υπενθυμίζεται δε η υστέρηση κατά ένα μήνα στην ενσωμάτωση των τιμών του φυσικού αερίου όπως διαμορφώνονται στο ολλανδικό TTF στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.

Πάντως η τιμή στην ελληνική αγορά κινείται στα μέσα επίπεδα των χωρών της Ευρώπης και έχει πάψει να ισχύει το δεδομένο του παρελθόντος ότι η ελληνική χονδρική ρεύματος είναι η ακριβότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Σε αυτό βεβαίως σημαντική είναι η συμβολή των ΑΠΕ και της αυξημένης παραγωγής τους την περίοδο της Άνοιξης.

Ετσι, μείωση των τιμών στις χονδρικές αγορές καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πλην της Ιταλίας όπου η αυξημένη χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή κρατάει τη χονδρική στα 154,43 ευρώ/MWh. Σε σχετικά υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται η τιμή στην στην Ουγγαρία 133,64 ευρώ/MWh και στην Αυστρία 122,71 ευρώ/MWh. Στη Γερμανία η μέση χονδρική τιμή βρίσκεται στα 91,48 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 70,63 ευρώ/MWh, ενώ εντυπωσιακά χαμηλά διαμορφώθηκε η τιμή στην Ισπανία και την Πορτογαλία στα 5,02 ευρώ/MWh προφανώς λόγω των ΑΠΕ. Στη γειτονική μας Βουλγαρία η τιμή διαμορφώθηκε στα 84,79 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 87,61 ευρώ/MWh.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας) 24 Μαρτίου 2026
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε 26 Μαρτίου 2026
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών

Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες

Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε

Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ

Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές