Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
06/05/2026 - 12:50
Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων
06/05/2026 - 12:19
2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
06/05/2026 - 11:39
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 12:50

Στη συζήτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001, (ΕΕ) 2019/944 και (ΕΕ) 2024/1788, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης ενεργειακών έργων, παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και μέλος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται άμεση επιτάχυνση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της αποθήκευσης και των υποδομών φόρτισης, προκειμένου να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους, να μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να συγκρατήσει τις τιμές ενέργειας.

Ωστόσο, έθεσε σαφή όρια: «Η ταχύτητα δεν μπορεί να σημαίνει αποδυνάμωση των δικλείδων προστασίας, νομική αβεβαιότητα ή απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών».

Όπως τόνισε, η ενεργειακή μετάβαση θα προχωρήσει πραγματικά πιο γρήγορα μόνο εφόσον είναι σωστά σχεδιασμένη, κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά αξιόπιστη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων, επισημαίνοντας ότι δεν οφείλονται στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά κυρίως:

  • στην αδύναμη διοικητική ικανότητα,
  • στην έλλειψη ψηφιακών εργαλείων,
  • στον κακό συντονισμό μεταξύ αρχών,
  • και στην ανεπαρκή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε καλύτερη στελέχωση των υπηρεσιών, σαφέστερες διαδικασίες, ενιαίες ψηφιακές πύλες και ισχυρότερη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη.

Αναφερόμενος στην κοινωνική διάσταση, υπογράμμισε ότι τα έργα ΑΠΕ δεν πρέπει να επιβάλλονται στις τοπικές κοινωνίες, αλλά να συνοδεύονται από απτά οφέλη, όπως τοπικές θέσεις εργασίας, ενεργειακές κοινότητες, συμμετοχή στην ιδιοκτησία, κοινοτικά ταμεία και χαμηλότερους λογαριασμούς για τους πολίτες.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της απλούστευσης των διαδικασιών για έργα χαμηλού κινδύνου – όπως φωτοβολταϊκά σε στέγες, μικρές μονάδες αποθήκευσης και έργα σε ήδη δομημένες επιφάνειες – προειδοποιώντας όμως ότι οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να δημιουργούν «παραθυράκια» που θα υπονομεύουν την περιβαλλοντική προστασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη διατήρησης της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ στάθηκε και στο ζήτημα του «υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος», τονίζοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως αυτόματη «λευκή επιταγή» για κάθε έργο.

Κλείνοντας, ο κ. Αρναούτογλου έστειλε σαφές μήνυμα ισορροπίας: «Θέλουμε ταχύτερη αδειοδότηση, αλλά όχι απορρύθμιση χωρίς δικλίδες. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε την καθαρή μετάβαση, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να προστατεύσουμε τη φύση και να διασφαλίσουμε νομική βεβαιότητα για τους επενδυτές».

