Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων

Τα μέτρα που εξετάζονται για τον περιορισμό των απωλειών εσόδων των παραγωγών ΑΠE, που κατά την περίοδο 2026 - 2031 θα αγγίξουν το 41-42%, ζητεί να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας, σε συνέχεια των παρεμβάσεων που προτείνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ερωτά μεταξύ άλλων αν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στον μηχανισμό αποζημίωσης, υιοθετώντας ρυθμίσεις που ισχύουν σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε..

Το κείμενο της ερώτησης, με θέμα τη «Λήψη μέτρων για τη μείωση της εκτιμώμενης απώλειας εσόδων των Φ/Β Σταθμών ΣΕΔΠ για την περίοδο 2026-2031», έχει ως εξής:

​Πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) παρουσίασε τεκμηριωμένη μελέτη σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη απώλεια εσόδων των Φ/Β Σταθμών που λειτουργούν με καθεστώς ΣΕΔΠ για την περίοδο 2026-2031 ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 41% - 42%, ποσοστό που θέτει εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα σημαντικού αριθμού επενδύσεων στον κλάδο.

​Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΣΠΗΕΦ εισηγείται δέσμη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων με στόχο τον περιορισμό της απώλειας εσόδων σε επίπεδα της τάξης του 20% - 21%, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία των εν λόγω σταθμών. Μεταξύ των προτεινόμενων παρεμβάσεων άμεσης απόδοσης περιλαμβάνονται η επέκταση του χρονικού διαστήματος μη αποζημίωσης των ωρών μηδενικών ή αρνητικών τιμών από τις 2 στις 6 ώρες, ή εναλλακτικά, η πρόβλεψη αποζημίωσης των μηδενικών τιμών. Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 παρέχει στα κράτη-μέλη ευχέρεια ως προς τον καθορισμό τόσο της διάρκειας όσο και των όρων αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ σε περιόδους μηδενικών ή αρνητικών τιμών.

​Σημειώνεται επίσης ότι σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετηθεί ευνοϊκότερες ρυθμίσεις (π.χ. 4 ή 6 ώρες). Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η πρόβλεψη του ν. 4414/2016 για αποζημίωση μόνο για τις πρώτες 2 ώρες αρνητικών τιμών δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ και της συχνότερης εμφάνισης μηδενικών ή αρνητικών τιμών.

​Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των ΑΠΕ στη μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, τη σημασία διατήρησης ενός σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού περιβάλλοντος καθώς και τον κίνδυνο υπονόμευσης της βιωσιμότητας υφιστάμενων επενδύσεων Φ/Β Σταθμών ΣΕΔΠ,

​ερωτάται ο κ. Υπουργός: