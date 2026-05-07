ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων

Πέμπτη, 07/05/2026 - 08:21
Τα μέτρα που εξετάζονται για τον περιορισμό των απωλειών εσόδων των παραγωγών ΑΠE, που κατά την περίοδο 2026 - 2031 θα αγγίξουν το 41-42%, ζητεί να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας, σε συνέχεια των παρεμβάσεων που προτείνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ερωτά μεταξύ άλλων αν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές στον μηχανισμό αποζημίωσης, υιοθετώντας ρυθμίσεις που ισχύουν σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε..

Το κείμενο της ερώτησης, με θέμα τη «Λήψη μέτρων για τη μείωση της εκτιμώμενης απώλειας εσόδων των Φ/Β Σταθμών ΣΕΔΠ για την περίοδο 2026-2031», έχει ως εξής:

​Πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) παρουσίασε τεκμηριωμένη μελέτη σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη απώλεια εσόδων των Φ/Β Σταθμών που λειτουργούν με καθεστώς ΣΕΔΠ για την περίοδο 2026-2031 ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 41% - 42%, ποσοστό που θέτει εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα σημαντικού αριθμού επενδύσεων στον κλάδο.

​Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΣΠΗΕΦ εισηγείται δέσμη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων με στόχο τον περιορισμό της απώλειας εσόδων σε επίπεδα της τάξης του 20% - 21%, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία των εν λόγω σταθμών. Μεταξύ των προτεινόμενων παρεμβάσεων άμεσης απόδοσης περιλαμβάνονται η επέκταση του χρονικού διαστήματος μη αποζημίωσης των ωρών μηδενικών ή αρνητικών τιμών από τις 2 στις 6 ώρες, ή εναλλακτικά, η πρόβλεψη αποζημίωσης των μηδενικών τιμών. Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 παρέχει στα κράτη-μέλη ευχέρεια ως προς τον καθορισμό τόσο της διάρκειας όσο και των όρων αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ σε περιόδους μηδενικών ή αρνητικών τιμών.

​Σημειώνεται επίσης ότι σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετηθεί ευνοϊκότερες ρυθμίσεις (π.χ. 4 ή 6 ώρες). Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η πρόβλεψη του ν. 4414/2016 για αποζημίωση μόνο για τις πρώτες 2 ώρες αρνητικών τιμών δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ και της συχνότερης εμφάνισης μηδενικών ή αρνητικών τιμών.

​Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των ΑΠΕ στη μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, τη σημασία διατήρησης ενός σταθερού και προβλέψιμου επενδυτικού περιβάλλοντος καθώς και τον κίνδυνο υπονόμευσης της βιωσιμότητας υφιστάμενων επενδύσεων Φ/Β Σταθμών ΣΕΔΠ,

​ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • ​Εξετάζεται η επέκταση του χρονικού διαστήματος αποζημίωσης πέραν των 2 ωρών ή/και η εισαγωγή μηχανισμού αποζημίωσης των μηδενικών τιμών, κατά τα πρότυπα άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.;
  • ​Ποια πρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για τον περιορισμό των εκτιμώμενων απωλειών εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ την περίοδο 2026 - 2031;
  • ​Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αναγκαίων παρεμβάσεων, ιδίως σε συνάρτηση με την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας;
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
