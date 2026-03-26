Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε

Πρεμιέρα κάνουν την 1 η Απριλίου τα δυναμικά, πορτοκαλί τιμολόγια για τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο, που τα πράσινα τιμολόγια αναμένεται να κινηθούν ανοδικά λόγω τόσο της ανόδου της χονδρικής όσο και της αβεβαιότητας και της αναταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εν όψει της έναρξης διάθεσης πορτοκαλί τιμολογίων από τους προμηθευτές στους οικιακούς καταναλωτές την 1 Απριλίου (σ.σ. υπόχρεοι είναι οι προμηθευτές με 200.000 καταναλωτές και πάνω) η ΡΑΑΕΥ ανάρτησε ενημέρωση σύμφωνα με την οποία προκειμένου να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τα δυναμικά τιμολόγια πρέπει κατ’ αρχήν να διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΡΑΑΕΥ, τα δυναμικά τιμολόγια δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος στα χέρια τους, δηλαδή να εξοικονομήσουν χρήματα. Προκειμένου να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τα δυναμικά τιμολόγια πρέπει να γίνουν «ενεργοί καταναλωτές», δηλαδή πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωση ρεύματος προς τις ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει λιγότερο και να αποφεύγουν την κατανάλωση ρεύματος τις ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει περισσότερο.

Σύμφωνα με την Αρχή η τιμολόγηση θα λειτουργεί ως εξής:

Για κάθε ημέρα, ο προμηθευτής θα ανακοινώνει 24 διαφορετικές τιμές (μία τιμή για κάθε ώρα της ημέρας) οι οποίες βασίζονται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 24 τιμές της ημέρας θα αναρτώνται στις 17.00 της προηγούμενης ημέρας στην εφαρμογή που συνδέεται με το κινητό του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές πρέπει να προγραμματίσουν την κατανάλωση της επόμενης ημέρας. Για να βγουν κερδισμένοι, θα πρέπει να αποφύγουν τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλές.

Ο προμηθευτής κάθε ημέρα θα στέλνει επίσης ένα SMS με το οποίο θα ενημερώνει για τις ώρες με τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες τιμές της επόμενης ημέρας.

Όταν η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς εκτιναχτεί πάνω από τα 180 ευρώ/MWh, ο προμηθευτής θα στέλνει ένα ειδικό ALERT για να προειδοποιήσει τους καταναλωτές.

Η έναρξη διάθεσης των πορτοκαλί τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έρχεται σε μια περίοδο που οι προμηθευτές λόγω της ανόδου της χονδρεμπορικής τιμής αλλά και της μεγάλης αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν τα μπλε τιμολόγια με σκεπτικισμό. Είναι ωστόσο υποχρεωμένοι να τηρήσουν τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν το δικαίωμα να διακόψουν μια σύμβαση σταθερής τιμής που έχουν συνάψει τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που επανεξετάζουν την εμπορική πολιτική τους υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων, επιχειρώντας να περιορίσουν την έκθεσή τους σε συμβόλαια πολύ χαμηλής τιμής. Έτσι ορισμένα σταθερά προϊόντα έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάψουν να υπάρχουν μπλε τιμολόγια αφού οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν προϊόντα σταθερής τιμής.

Πρέπει ωστόσο να θεωρείται βέβαιο ότι θα ανακοπεί η επέκταση τους κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει και κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 2022-2023.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ τα νοικοκυριά με σταθερά τιμολόγια ανερχόταν σε 1.695.697 καλύπτοντας το 28,53%. Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 391.755 καταναλωτές ή το 24% του συνόλου.