Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε

Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε

Άννα Διανά
Πέμπτη, 26/03/2026 - 08:02

Πρεμιέρα κάνουν την 1η Απριλίου τα δυναμικά, πορτοκαλί τιμολόγια για τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο, που τα πράσινα τιμολόγια αναμένεται να κινηθούν ανοδικά λόγω τόσο της ανόδου της χονδρικής όσο και της αβεβαιότητας και της αναταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εν όψει της έναρξης διάθεσης πορτοκαλί τιμολογίων από τους προμηθευτές στους οικιακούς καταναλωτές την 1 Απριλίου (σ.σ. υπόχρεοι είναι οι προμηθευτές με 200.000 καταναλωτές και πάνω) η ΡΑΑΕΥ ανάρτησε ενημέρωση σύμφωνα με την οποία προκειμένου να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τα δυναμικά τιμολόγια πρέπει κατ’ αρχήν να διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΡΑΑΕΥ, τα δυναμικά τιμολόγια δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος στα χέρια τους, δηλαδή να εξοικονομήσουν χρήματα. Προκειμένου να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τα δυναμικά τιμολόγια πρέπει να γίνουν «ενεργοί καταναλωτές», δηλαδή πρέπει να μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωση ρεύματος προς τις ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει λιγότερο και να αποφεύγουν την κατανάλωση ρεύματος τις ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει περισσότερο.

Σύμφωνα με την Αρχή η τιμολόγηση θα λειτουργεί ως εξής:

Για κάθε ημέρα, ο προμηθευτής θα ανακοινώνει 24 διαφορετικές τιμές (μία τιμή για κάθε ώρα της ημέρας) οι οποίες βασίζονται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 24 τιμές της ημέρας θα αναρτώνται στις 17.00 της προηγούμενης ημέρας στην εφαρμογή που συνδέεται με το κινητό του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές πρέπει να προγραμματίσουν την κατανάλωση της επόμενης ημέρας. Για να βγουν κερδισμένοι, θα πρέπει να αποφύγουν τις ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι υψηλές.

Ο προμηθευτής κάθε ημέρα θα στέλνει επίσης ένα SMS με το οποίο θα ενημερώνει για τις ώρες με τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες τιμές της επόμενης ημέρας.

Όταν η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς εκτιναχτεί πάνω από τα 180 ευρώ/MWh, ο προμηθευτής θα στέλνει ένα ειδικό ALERT για να προειδοποιήσει τους καταναλωτές.

Η έναρξη διάθεσης των πορτοκαλί τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έρχεται σε μια περίοδο που οι προμηθευτές λόγω της ανόδου της χονδρεμπορικής τιμής αλλά και της μεγάλης αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν τα μπλε τιμολόγια με σκεπτικισμό. Είναι ωστόσο υποχρεωμένοι να τηρήσουν τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν το δικαίωμα να διακόψουν μια σύμβαση σταθερής τιμής που έχουν συνάψει τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που επανεξετάζουν την εμπορική πολιτική τους υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων, επιχειρώντας να περιορίσουν την έκθεσή τους σε συμβόλαια πολύ χαμηλής τιμής. Έτσι ορισμένα σταθερά προϊόντα έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάψουν να υπάρχουν μπλε τιμολόγια αφού οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν προϊόντα σταθερής τιμής.

Πρέπει ωστόσο να θεωρείται βέβαιο ότι θα ανακοπεί η επέκταση τους κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει και κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 2022-2023.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ τα νοικοκυριά με σταθερά τιμολόγια ανερχόταν σε 1.695.697 καλύπτοντας το 28,53%. Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 391.755 καταναλωτές ή το 24% του συνόλου.

Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής 26 Μαρτίου 2026
