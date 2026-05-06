Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 12:50
Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
06/05/2026 - 12:19
2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 11:39
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 13:43

Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 13:24

Σε στρατηγική συνεργασία στον τομέα της καθαρής ενέργειας προχωρούν η SUNEL Group και η OMNIPOL Group, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Τσεχία.

Η SUNEL, διεθνώς δραστηριοποιούμενος ενεργειακός όμιλος ελληνικών συμφερόντων, και η OMNIPOL, ένας από τους πλέον εδραιωμένους βιομηχανικούς και τεχνολογικούς ομίλους της Τσεχίας με παρουσία άνω των 90 ετών στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας, θα εξετάσουν την υλοποίηση λύσεων που αφορούν την παραγωγή καθαρής ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης.

Η συνεργασία αφορά επιλεγμένες βιομηχανικές και επιχειρησιακές εγκαταστάσεις της OMNIPOL στην Τσεχία, όπου έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης, που περιλαμβάνει ανταλλαγή δεδομένων, επιτόπιες επισκέψεις και προκαταρκτικές τεχνικές και οικονομικές αναλύσεις από τη SUNEL.

Ο όμιλος OMNIPOL συγκεντρώνει σημαντικές εταιρείες όπως οι Aircraft Industries, ERA και MESIT, διαθέτοντας εξειδίκευση στην ανάπτυξη αεροσκαφών, τα συστήματα επιτήρησης και τις αμυντικές τεχνολογίες, ενώ αποτελεί στρατηγικό εταίρο της AERO Vodochody AEROSPACE. Με σχεδόν 4.000 εργαζομένους και ισχυρή δραστηριότητα στην έρευνα και ανάπτυξη, ο όμιλος διαθέτει σύνθετες ενεργειακές ανάγκες και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η συνεργασία υλοποιείται υπό το μοντέλο ESCO, σύμφωνα με το οποίο η SUNEL αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών, ενώ η OMNIPOL θα προμηθεύεται ενέργεια με προσυμφωνημένους όρους, χωρίς αρχική επένδυση κεφαλαίου.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της SUNEL, Μίλτος Ζυγούρας, «η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην Κεντρική Ευρώπη και τη συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους υψηλών απαιτήσεων. Οι δυνατότητες της OMNIPOL δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να υποστηρίξουν σύνθετες λειτουργίες με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο».

Από την πλευρά του, ο COO της OMNIPOL, Milan Roušar, σημείωσε ότι «η συνεργασία με τη SUNEL εντάσσεται στη στρατηγική μας για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών μας, μέσω καινοτόμων ενεργειακών λύσεων».

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο των λύσεων καθαρής ενέργειας στον τομέα της άμυνας, όπου η ενεργειακή επάρκεια, η επιχειρησιακή συνέχεια και η ανθεκτικότητα των υποδομών αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες.

