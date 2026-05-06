Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη

Σε στρατηγική συνεργασία στον τομέα της καθαρής ενέργειας προχωρούν η SUNEL Group και η OMNIPOL Group, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Τσεχία.

Η SUNEL, διεθνώς δραστηριοποιούμενος ενεργειακός όμιλος ελληνικών συμφερόντων, και η OMNIPOL, ένας από τους πλέον εδραιωμένους βιομηχανικούς και τεχνολογικούς ομίλους της Τσεχίας με παρουσία άνω των 90 ετών στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας, θα εξετάσουν την υλοποίηση λύσεων που αφορούν την παραγωγή καθαρής ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης.

Η συνεργασία αφορά επιλεγμένες βιομηχανικές και επιχειρησιακές εγκαταστάσεις της OMNIPOL στην Τσεχία, όπου έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης, που περιλαμβάνει ανταλλαγή δεδομένων, επιτόπιες επισκέψεις και προκαταρκτικές τεχνικές και οικονομικές αναλύσεις από τη SUNEL.

Ο όμιλος OMNIPOL συγκεντρώνει σημαντικές εταιρείες όπως οι Aircraft Industries, ERA και MESIT, διαθέτοντας εξειδίκευση στην ανάπτυξη αεροσκαφών, τα συστήματα επιτήρησης και τις αμυντικές τεχνολογίες, ενώ αποτελεί στρατηγικό εταίρο της AERO Vodochody AEROSPACE. Με σχεδόν 4.000 εργαζομένους και ισχυρή δραστηριότητα στην έρευνα και ανάπτυξη, ο όμιλος διαθέτει σύνθετες ενεργειακές ανάγκες και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η συνεργασία υλοποιείται υπό το μοντέλο ESCO, σύμφωνα με το οποίο η SUNEL αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών, ενώ η OMNIPOL θα προμηθεύεται ενέργεια με προσυμφωνημένους όρους, χωρίς αρχική επένδυση κεφαλαίου.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της SUNEL, Μίλτος Ζυγούρας, «η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην Κεντρική Ευρώπη και τη συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους υψηλών απαιτήσεων. Οι δυνατότητες της OMNIPOL δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να υποστηρίξουν σύνθετες λειτουργίες με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο».

Από την πλευρά του, ο COO της OMNIPOL, Milan Roušar, σημείωσε ότι «η συνεργασία με τη SUNEL εντάσσεται στη στρατηγική μας για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών μας, μέσω καινοτόμων ενεργειακών λύσεων».

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο των λύσεων καθαρής ενέργειας στον τομέα της άμυνας, όπου η ενεργειακή επάρκεια, η επιχειρησιακή συνέχεια και η ανθεκτικότητα των υποδομών αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες.