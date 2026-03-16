Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
16/03/2026 - 11:57
Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
16/03/2026 - 11:03
Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
16/03/2026 - 10:28
Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
16/03/2026 - 10:01
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
16/03/2026 - 09:30
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν
16/03/2026 - 08:43
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
16/03/2026 - 08:31
Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
16/03/2026 - 08:11
Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας
16/03/2026 - 08:05
Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
16/03/2026 - 08:01
Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα
16/03/2026 - 07:04
Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
16/03/2026 - 07:04
Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
Newsroom
Δευτέρα, 16/03/2026 - 15:32

Ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης» ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή «PROTERGIA» και για την κατηγορία «Μη Οικιακός Πελάτης» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή «NRG».

Για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, η παράγραφος 8 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) ρητώς προβλέπει ότι «Για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρ. 5, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κυμαινόμενης τιμής, με πράσινη επισήμανση και τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κυμαινόμενης τιμής με κίτρινη επισήμανση και ανακοίνωση της τιμής εκ των προτέρων, των ανωτέρω προμηθευτών (δηλαδή των Π.Κ.Υ.), ανά κατηγορία πελατών, όπως αυτά δημοσιεύονται μηνιαία στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) και προκρίνεται από την Αρχή το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά κιλοβατώρα (€/kWh), το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς». Εάν το προκρινόμενο τιμολόγιο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%), από τον μέσο όρο των ακριβότερων επόμενων σε σειρά τεσσάρων (4) τιμολογίων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ορίζει ως Τιμολόγιο Αναφοράς το δεύτερο πιο ακριβό από τα τιμολόγια του πρώτου εδαφίου. Αν στο Τιμολόγιο Αναφοράς, περιλαμβάνονται επιπλέον, είτε πάγιες, είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας, ενώ δεν μεταφέρονται τυχόν εκπτώσεις που παρέχονται από τον προμηθευτή. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προβαίνει στην ανακοίνωση του προκρινόμενου Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία πελατών, στην ιστοσελίδα της έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατανάλωσης.».

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινωμένες τιμές για τον μήνα Φεβρουάριο στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προκύπτει ότι για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης» η τιμή του προκρινόμενου τιμολογίου έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των ακριβότερων επόμενων σε σειρά τεσσάρων (4) τιμολογίων. Ως εκ τούτου, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ορίζει ως Τιμολόγιο Αναφοράς το δεύτερο πιο ακριβό από τα τιμολόγια.

Συνεπώς, ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης» ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή «PROTERGIA» και για την κατηγορία «Μη Οικιακός Πελάτης» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το Ειδικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή «NRG».

Οι χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά 5%.

Κατηγορία Πελατών

Πάγια Χρέωση Προμήθειας ανά μήνα (€)

Τιμή Προμήθειας Ημερήσιο (€/kWh)

Τιμή Προμήθειας Νυχτερινό (€/kWh)

Οικιακός Πελάτης

5,25

0,25863

0,25863

Μη Οικιακός Πελάτης

5,25

0,27300

0,27300

Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας 16 Μαρτίου 2026

Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;

ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου

Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ

ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών

«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα