Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά

Έναν μήνα αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό θα περάσουν τελικά στους λογαριασμούς ρεύματος οι αυξημένες χρεώσεις για τα τέλη χρήσης δικτύου του ΑΔΜΗΕ, τις οποίες πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές. Αντί για την 1η Φεβρουαρίου, οι νέοι τιμοκατάλογοι θα εφαρμοστούν από την 1η Μαρτίου

Τη σχετική διευκρίνιση έκανε η ΡΑΑΕΥ, εξηγώντας ότι η μετάθεση οφείλεται στην καθυστέρηση της κυκλοφορίας του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση της Αρχής. Αν και το φύλλο φέρει ημερομηνία Ιανουαρίου, η πραγματική κυκλοφορία του έγινε στις 5 Ιανουαρίου, γεγονός που ενεργοποίησε την πρόβλεψη του νόμου για έναρξη ισχύος από τον μεθεπόμενο μήνα.

Η μετάθεση της έναρξης εφαρμογής κρίθηκε αναγκαία και για λόγους πρακτικούς, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής και ενημέρωσης τόσο στους προμηθευτές όσο και στους καταναλωτές, πριν οι αυξημένες χρεώσεις αποτυπωθούν στους λογαριασμούς ρεύματος.

Με βάση τον νέο τιμοκατάλογο που έχει εγκριθεί, η μέση επιβάρυνση για τους καταναλωτές στη Χαμηλή Τάση, δηλαδή νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, υπολογίζεται σε περίπου 15%. Για τους καταναλωτές στη Μέση Τάση, όπου εντάσσονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, η μέση αύξηση διαμορφώνεται σε 32%, ενώ για την Υψηλή Τάση, που αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, φθάνει το 30%. Ενώ παράγοντες της αγοράς εκτμούν ότι σε ορισμένες επιχειρήσεις της Μέσης Τάσης, ιδίως σε εκείνες με ετήσια κατανάλωση κάτω των 13 GWh, η επιβάρυνση ενδέχεται να είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο, καθώς τα ποσοστά που ανακοινώθηκαν αντανακλούν συνολικές μέσες τιμές. Οι αυξήσεις αυτές συνδέονται με την ανάκτηση εσόδων του ΑΔΜΗΕ που αφορούν δαπάνες συμμετοχής στο κόστος κατασκευής έργων επέκτασης του συστήματος μεταφοράς για τη σύνδεση νέων χρηστών. Η ανάκτηση αφορά το τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 και δεν περιλαμβάνει δαπάνες για τη διασύνδεση Αττικής – Κρήτης, η οποία έχει μετατεθεί χρονικά, ούτε για το έργο Κρήτης – Κύπρου, για το οποίο ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί ποσό 7,5 εκατ. ευρώ για το 2025 έναντι των μέχρι σήμερα δαπανών του. Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ, το επιτρεπόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2025 ανέρχεται σε 478.767.873 ευρώ, ενώ το εγκεκριμένο απαιτούμενο έσοδο για το ίδιο έτος καθορίζεται σε 411.135.588 ευρώ. Λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή των νέων χρεώσεων από τις αρχές του 2025, ο Διαχειριστής είχε εισπράξει έως το τέλος Αυγούστου περίπου 238 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 173,2 εκατ. ευρώ, θα έπρεπε να ανακτηθεί στο τελευταίο τετράμηνο του έτους. Για να αποφευχθεί μια απότομη επιβάρυνση στους λογαριασμούς, η ΡΑΑΕΥ επέλεξε να κατανείμει την αύξηση σε ορίζοντα 12 μηνών, με αφετηρία πλέον τον Μάρτιο και όχι τον Φεβρουάριο, αντί να τη συμπυκνώσει στους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2025.