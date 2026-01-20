ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά

Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
Άννα Διανά
Τρίτη, 20/01/2026 - 08:10

Έναν μήνα αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό θα περάσουν τελικά στους λογαριασμούς ρεύματος οι αυξημένες χρεώσεις για τα τέλη χρήσης δικτύου του ΑΔΜΗΕ, τις οποίες πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές. Αντί για την 1η Φεβρουαρίου, οι νέοι τιμοκατάλογοι θα εφαρμοστούν από την 1η Μαρτίου

Τη σχετική διευκρίνιση έκανε η ΡΑΑΕΥ, εξηγώντας ότι η μετάθεση οφείλεται στην καθυστέρηση της κυκλοφορίας του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση της Αρχής. Αν και το φύλλο φέρει ημερομηνία Ιανουαρίου, η πραγματική κυκλοφορία του έγινε στις 5 Ιανουαρίου, γεγονός που ενεργοποίησε την πρόβλεψη του νόμου για έναρξη ισχύος από τον μεθεπόμενο μήνα.

Η μετάθεση της έναρξης εφαρμογής κρίθηκε αναγκαία και για λόγους πρακτικούς, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής και ενημέρωσης τόσο στους προμηθευτές όσο και στους καταναλωτές, πριν οι αυξημένες χρεώσεις αποτυπωθούν στους λογαριασμούς ρεύματος.

Με βάση τον νέο τιμοκατάλογο που έχει εγκριθεί, η μέση επιβάρυνση για τους καταναλωτές στη Χαμηλή Τάση, δηλαδή νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, υπολογίζεται σε περίπου 15%. Για τους καταναλωτές στη Μέση Τάση, όπου εντάσσονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, η μέση αύξηση διαμορφώνεται σε 32%, ενώ για την Υψηλή Τάση, που αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, φθάνει το 30%. Ενώ παράγοντες της αγοράς εκτμούν ότι σε ορισμένες επιχειρήσεις της Μέσης Τάσης, ιδίως σε εκείνες με ετήσια κατανάλωση κάτω των 13 GWh, η επιβάρυνση ενδέχεται να είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο, καθώς τα ποσοστά που ανακοινώθηκαν αντανακλούν συνολικές μέσες τιμές. Οι αυξήσεις αυτές συνδέονται με την ανάκτηση εσόδων του ΑΔΜΗΕ που αφορούν δαπάνες συμμετοχής στο κόστος κατασκευής έργων επέκτασης του συστήματος μεταφοράς για τη σύνδεση νέων χρηστών. Η ανάκτηση αφορά το τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 και δεν περιλαμβάνει δαπάνες για τη διασύνδεση Αττικής – Κρήτης, η οποία έχει μετατεθεί χρονικά, ούτε για το έργο Κρήτης – Κύπρου, για το οποίο ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί ποσό 7,5 εκατ. ευρώ για το 2025 έναντι των μέχρι σήμερα δαπανών του. Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ, το επιτρεπόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2025 ανέρχεται σε 478.767.873 ευρώ, ενώ το εγκεκριμένο απαιτούμενο έσοδο για το ίδιο έτος καθορίζεται σε 411.135.588 ευρώ. Λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή των νέων χρεώσεων από τις αρχές του 2025, ο Διαχειριστής είχε εισπράξει έως το τέλος Αυγούστου περίπου 238 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 173,2 εκατ. ευρώ, θα έπρεπε να ανακτηθεί στο τελευταίο τετράμηνο του έτους. Για να αποφευχθεί μια απότομη επιβάρυνση στους λογαριασμούς, η ΡΑΑΕΥ επέλεξε να κατανείμει την αύξηση σε ορίζοντα 12 μηνών, με αφετηρία πλέον τον Μάρτιο και όχι τον Φεβρουάριο, αντί να τη συμπυκνώσει στους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2025.

