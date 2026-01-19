ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 08:48

7,8 δισ. ευρώ σε νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις

Εννέα συν δύο επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ ως το 2034, «κλειδί» για την υλοποίηση του οποίου είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή.

Αποφάσεις για την αύξηση που θα κυμανθεί στο 1 δισ. Ευρώ αναμένονται όπως ανέφεραν πηγές του ΑΔΜΗΕ εντός των επόμενων εβδομάδων αφού οριστικοποιηθούν τα μεγέθη, η διαδικασία και οι σχέσεις των υφιστάμενων μετόχων.

Τα βασικά ωφέλη από τις εγχώριες νησιωτικές διασυνδέσεις είναι η ελάφρυνση του λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, η μείωση των ρύπων από την παραγωγή ενέργειας στα νησιά και η αύξηση του δυναμικού παραγωγής από ΑΠΕ στα νησιά. Οι διεθνείς διασυνδέσεις αντίστοιχα μπορούν να μειώσουν το κόστος της ενέργειας ενώ αυξάνουν τις δυνατότητες εξαγωγής ρεύματος βελτιώνοντας το εμπορικό ισοζύγιο.

Αναφορικά με τις εγχώριες διασυνδέσεις, τα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνουν:

  1. Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, προυπολογισμού 2,8 δισ. Ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε το Δεκέμβριο τον διαγωνισμό για τα υποβρύχια καλώδια μεταξύ Κορίνθου και Κω, προϋπολογισμού 1,35 δισ.
  2. Διασύνδεση των νησιών του Β.Αιγαίου (περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο), προϋπολογισμού 1,4 δισ. με ορίζοντα ολοκλήρωσης επίσης το 2029.
  3. Ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου. Το κόστος του έργου διαμορφώνεται στα 161 εκατ. και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί φέτος.
  4. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο - Αττική) σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά - Πελοπόννησος). Απομένει ωστόσο η κατασκευή της γραμμής Χανιά - Ηράκλειο.
  5. Η ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου Πελοποννήσου που συνδέει το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου που αναμένεται φέτος.
  6. Διάφορα έργα συνολικού ύψους 2,3 δισ. που περιλαμβάνουν π.χ. την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, την κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ

Αναφορικά με τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, τα έργα που προωθούνται είναι η κατασκευή δεύτερης γραμμής πλάι στο υφιστάμενες διασυνδέσεις με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία συνολικού κόστους 1 δισ. Ευρώ με εκτιμώμενη ολοκλήρωση στην περίοδο 2031-2033.

Δύο επιπλέον εμβληματικά έργα είναι η διασύνδεση με την Αίγυπτο (3,6 δισ.) για την οποία ο ΑΔΜΗΕ παρέχει τεχνική υποστήριξη και με τη Σαουδική Αραβία για την οποία έχει συσταθεί θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ και της National Grid (Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας). Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, όπως ανέφερε πρόσφατα σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και η προτεινόμενη χάραξη του έργου. Ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας έχει επίσης το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδυαστεί με το πρότζεκτ της διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ προκειμένου να ενταχθούν στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC).

