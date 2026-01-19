ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές

Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές
Άννα Διανά
Δευτέρα, 19/01/2026 - 08:06

Εικόνα αποκλιμάκωσης στις απώλειες δικτύου αποτυπώνεται σε νέα μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ που έδωσε στη δημοσιότητα η ΡΑΑΕΥ.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία οι απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου διαμορφώνονται σε περίπου 10,8%, έναντι υψηλότερων ποσοστών που είχαν αποτυπωθεί στην προηγούμενη ανάλυση. Η νέα μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ που βασίζεται σε στοιχεία του 2024, δείχνει ότι το ύψος των απωλειών είναι ελάχιστα χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη που βασίστηκε σε στοιχεία του 2023. Συγκεκριμένα με βάση τη νέα μελέτη του συνολικό ύψος των απωλειών ανέρχεται σε 10,8078%, έναντι 11,3636% που ήταν το συμπέρασμα της προηγούμενης μελέτης.

Υπενθυμίζεται ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαμαρτύρονται για το ύψος των απωλειών του δικτύου, υποστηρίζοντας ότι αυτές είναι πολύ υψηλότερες από τους υπολογισμούς του ΔΕΔΔΗΕ και προσθέτουν τουλάχιστον 16% επιπλέον στην τιμή του ρεύματος που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με τους προμηθευτές, εάν η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές είναι της τάξης των 0,25 λεπτών/KWh, σε αυτή θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον 16%, που αντιστοιχεί στο κόστος των απωλειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες μη τεχνικές απώλειες, δηλαδή οι ρευματοκλοπές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συντελεστές απωλειών στο δίκτυο εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ενέργειας που χρεώνονται στους προμηθευτές στη χονδρεμπορική αγορά, για την προμήθεια των πελατών τους στο δίκτυο. Επομένως οι ίδιοι συντελεστές λαμβάνονται υπόψη από τους προμηθευτές για τον καθορισμό των τιμολογίων τους.

Οι συντελεστές απωλειών του δικτύου που εφαρμόζονται σήμερα εγκρίθηκαν από τη ΡΑΑΕΥ με απόφαση της που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025 μετά από μελέτη και εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εισήγηση αυτή βασιζόταν σε στοιχεία μέσων απωλειών ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο κατά το 2023 και ο ετήσιος μέσος όρος των απωλειών όπως προαναφέρθηκε ήταν 11,3636%.

Η νέα επικαιροποιημένη μελέτη και εισήγηση που υπέβαλε ο ΔΕΔΔΗΕ στη ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των συντελεστών απωλειών του δικτύου αφορά το 2024. Σύμφωνα με τη μελέτη η οποία ενόψει λήψης απόφασης τη ΡΑΑΕΥ για την έγκριση των συντελεστών απωλειών ενέργειας του διασυνδεδεμένου δικτύου, έχει θέσει σε διαβούλευση τη μελέτη εκτίμησης των συντελεστών απωλειών δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 2 Φεβρουαρίου, οι συνολικές απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε ποσοστό 10,8078% επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό ενέργειας.

Από το σύνολο αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,75% επί της συνολικής εισερχόμενης στο δίκτυο ενέργειας αντιστοιχεί στις απώλειες επί του δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), ποσοστό 3,01% στις απώλειες επί του δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και το υπολειπόμενο ποσοστό 5,05% αποδίδεται σε μη τεχνικές απώλειες, δηλαδή σε ρευματοκλοπές.

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των συντελεστών προσαύξησης των καταναλώσεων του Διασυνδεδεμένου Δικτύου ώστε να ανάγονται στα όρια με το σύστημα, και ειδικότερα για τον επιμερισμό των μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, στη μελέτη παρουσιάζονται τέσσερα διαφορετικά σενάρια:

(Α) Ενσωμάτωση εξ ολοκλήρου στο δευτερεύον δίκτυο

(Β) Ισομερής επιμερισμός μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου

(Γ) Ενσωμάτωση μη τεχνικών απωλειών εξ ολοκλήρου στο πρωτεύον δίκτυο

(Δ) Επιμερισμός μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου αναλογικά προς τις καταμετρούμενες καταναλώσεις σε κάθε δίκτυο.

