Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19
Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/01/2026 - 14:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 13:20
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 13:17

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Newsroom
Τετάρτη, 31/12/2025 - 09:44

Η Protergia, η ενέργεια της METLEN και μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, παρέχει καθημερινά τα πιο καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά και τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες της. Με αφορμή τη γιορτινή περίοδο η Protergia για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσφέρει μοναδικές στιγμές χαράς και διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους!

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να νιώσουν την ενέργεια των γιορτών. Πρόκειται για μια διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής με καθημερινές εκπλήξεις και συναρπαστικές δραστηριότητες για όλους. Για την παραμονή Πρωτοχρονιάς, που πλησιάζει, στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ετοιμάζεται το πιο γιορτινό event, με πολλές εκπλήξεις και ακόμα περισσότερη μουσική με την Ελένη Φουρέιρα, τον ZAF και τον DJ Bobito.

Την ίδια μέρα η Θεσσαλονίκη θα ζήσει μοναδικές στιγμές χαράς για να υποδεχτεί το νέο έτος στον Λευκό Πύργο! Η Protergia, με τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ένα φαντασμαγορικό event με ένα special laser show και με πολλές ακόμα εκπλήξεις με την ενέργεια της Protergia αλλά και με πολλή μουσική από κορυφαίους DJs της διεθνούς και της εγχώριας σκηνής, όπως οι Fideles, Gheist, Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest.

Τυχεροί όσοι βρεθούν στα Protergia New Year Events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αφού θα γεμίσουν ενέργεια για όλη τη νέα χρονιά!

Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026
Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026 31 Δεκεμβρίου 2025
Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιανουάριο παρά την άνοδο της χονδρικής 31 Δεκεμβρίου 2025
Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιανουάριο παρά την άνοδο της χονδρικής

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Στο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ εντάσσεται η ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο ΕΣΠΑ της ΠΚΜ εντάσσεται η ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: 15 θεματικοί κήποι στην ΑΓΣ προάγουν βιώσιμες πρακτικές και την ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεσσαλονίκη: 15 θεματικοί κήποι στην ΑΓΣ προάγουν βιώσιμες πρακτικές και την ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση

Για 2η συνεχόμενη χρονιά το «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό» ανοίγει τις πύλες του στο Πεδίον του Άρεως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Για 2η συνεχόμενη χρονιά το «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό» ανοίγει τις πύλες του στο Πεδίον του Άρεως

Χ. Δούκας: Η Ευρώπη αδυνατίζει τους στόχους της σχετικά με την κλιματική αλλαγή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ. Δούκας: Η Ευρώπη αδυνατίζει τους στόχους της σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Plastainability 2025 powered by Protergia - Επιμένει στον δρόμο της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας η βιομηχανία πλαστικών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Plastainability 2025 powered by Protergia - Επιμένει στον δρόμο της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας η βιομηχανία πλαστικών