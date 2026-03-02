Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 02/03/2026 - 08:04

Η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εξελιχθεί σε μια άσκηση παράλληλης πραγματικότητας

Και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να εμφανιστεί ως εγγυητής των πάντων. Ειδικότερα, όμως, η προσπάθεια του να πείσει ότι επιζητεί την διαφάνεια για το έγκλημα των Τεμπών, όταν στους δρόμους είχαν ξεχυθεί και διαμαρτύρονταν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, ήταν εξοργιστική.

Όμως η κοινωνία δεν τον ακούει πια. Η κοινωνία βράζει. Γιατί πίσω από τα «θα» και τις θεσμικές υπεκφυγές, κρύβεται η οδυνηρή αλήθεια των μεθοδεύσεων, των μπαζωμάτων στον τόπο της τραγωδίας και της απροκάλυπτης προσπάθειας να μείνουν οι πολιτικές ευθύνες στο απυρόβλητο. Η οργή δεν είναι απλώς συναίσθημα, είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής επιχείρησης συγκάλυψης που προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών και τη νοημοσύνη των ζωντανών.

Στην κυβέρνηση, πάντως, δείχνουν ξεκάθαρα ότι διακατέχονται από την κουλτούρα της ατιμωρησίας. Όπως στο έγκλημα των Τεμπών έτσι και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση μετέτρεψε τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς σε εργαλεία «κουκουλώματος». Η στρατηγική είναι η ίδια, καθυστέρηση, άρνηση ευθυνών και στοχοποίηση όσων ζητούν απαντήσεις. Οι υποκλοπές δεν ήταν ένα «ατυχές συμβάν», αλλά η απόδειξη ενός αυταρχικού παρακράτους που δεν διστάζει να παραβιάσει κάθε δημοκρατικό κανόνα για να διατηρήσει τον έλεγχο.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αναλώνεται σε επικοινωνιακή διαχείριση των σκανδάλων, η καθημερινότητα των πολιτών συνθλίβεται. Η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Οι ανεξέλεγκτες αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών δεν είναι πια «εισαγόμενες», αλλά τροφοδοτούνται από τα εγχώρια καρτέλ που λυμαίνονται την αγορά με την ανοχή, αν όχι την κάλυψη, των κυβερνητικών πολιτικών.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά. Η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν απειλεί με ένα νέο ράλι στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα μετακυλιστεί άμεσα στο ράφι και την ενέργεια.

Για τον Έλληνα πολίτη, η δικαιολογία της γεωπολιτική αστάθεια για την αισχροκέρδεια και την ακρίβεια δεν πείθει πλέον. Το success story της κυβέρνησης έχει μετατραπεί σε fake news , τουλάχιστον για το 60% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα (περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι) επιβιώνει με λιγότερα από 1.000 ευρώ καθαρά ‘όπως και για το σύνολο σχεδόν των δημόσιων υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων, βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται πριν καν ξεκινήσει ο μήνας.

Είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα βρίσκει απέναντι του βρει απέναντί του μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο μεγαλύτερος εχθρός του είναι η ίδια του η διακυβέρνηση. Είναι η φτώχεια και η ανέχεια, είναι η διαφθορά που καλύπτεται από πελατειακά δίκτυα, είναι η αίσθηση ότι η χώρα κυβερνάται από μια ελίτ που αδιαφορεί για την επιβίωση της πλειοψηφίας. Και ακόμη είναι η αμφιβολία που αρχίζει να εδραιώνεται στην κοινή γνώμη για τον χειρισμό των εθνικών μας θεμάτων, την οποία μάλιστα καλλιεργούν οι πρώην πρόεδροι της ΝΔ και πρώην πρωθυπουργοί με τις παρεμβάσεις τους.

Τα Τέμπη, οι υποκλοπές, η ακρίβεια, η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, τα εθνικά θέματα, λειτουργούν πλέον ως «πολλαπλασιαστές της οργής», δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στην κοινωνία που δεν μπορεί να καταλαγιάσουν ούτε οι πρωθυπουργικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε οι δημοσιεύσεις των φιλικών προς την κυβέρνηση μέσων ενημέρωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 08:12

