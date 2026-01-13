ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»

Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 13/01/2026 - 08:15

Τελικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κατάφερε να κάμψει το φρόνημα των αγροτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το ξεκλήρισμα τους, παρά μόνο να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση στους κόλπους του αγροτικού κόσμου με κάποιος «πρόθυμους» να δηλώνουν ανοιχτοί στον προσχηματικό διάλογο που έχει σχεδιάσει.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών που ξεπαγιάζουν στα μπλόκα για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματα τους είπαν, χθες, όχι στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ξεσκεπάζοντας το σχέδιο του να μετατρέψει τη συνάντηση στο Μαξίμου σε μια «μάζωξη» στην οποία θα είχαν την πλειοψηφία οι φιλικά προσκείμενοι προς την κυβέρνηση, που όμως αποτελούν την ισχνή πλειοψηφία των αγροτών.

Έτσι κάηκε το ευνοϊκό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη σενάριο που είχε επεξεργαστεί το Μαξίμου και πλέον όλα δείχνουν ότι η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών θα οδηγηθεί στα άκρα. Και θα είναι μια σύγκρουση σκληρή, καθώς από κυβερνητικής πλευράς φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί να μην υπάρξει υποχώρηση, γεγονός άλλωστε που απορρέει και από τις χθεσινοβραδινές διαρροές «κυβερνητικών πηγών» ότι «σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι Αρχές» που είναι ολοφάνερο ότι αποτελεί ευθεία απειλή.

Είναι η συνήθης πρακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όχι μόνο προς τους αγρότες, αλλά και σε όλους όσοι διεκδικούν ικανοποίηση αιτημάτων που δεν αρέσουν στο Μαξίμου. Στήνεται ένα σκηνικό δήθεν διαλόγου, που επί της ουσίας, όμως, εμπεριέχει σκληρούς μόνο όρους που εκ προοιμίου αποκλείουν την προώθηση λύσεων στα προβλήματα των κοινωνικών τάξεων. Και στη συνέχεια, όταν υπάρξουν αντιδράσεις, αυτοί που διαμαρτύρονται καταγγέλλονται ως αντιδραστικοί.

Οι Έλληνες πολίτες το έχουν δει το «έργο» πολλάκις επί των ημερών Μητσοτάκη, ίσως και γι’ αυτό αυτή τη φορά στάθηκαν στο πλευρό του αγροτικού κόσμου και ευθέως δήλωσαν ότι «είμαστε όλοι αγρότες».

Ίσως γιατί αυτή τη φορά είναι εκκωφαντικό τι δίκιο των αγροτών και ξύπνησε μνήμες των περασμένων χρόνων της διακυβέρνησης Μητσοτάκη και των μεγάλων ψεμάτων που επιστρατεύθηκαν για να διαστρεβλώσουν την σκληρή για την ελληνική κοινωνία πραγματικότητα.

Διατράνωνε η κυβέρνηση ότι η ελληνική οικονομία ανθεί και τα εισοδήματα αυξάνονται, ενώ οι πολίτες έβλεπαν τα εισοδήματα τους να εξανεμίζονται από την ακρίβεια ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν με τα «λουκέτα».

Κομπορρημονούσε η κυβέρνηση ότι μείωσε κατακόρυφα τους φόρους, ενώ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, καλούνταν κάθε χρόνο να πληρώνουν όλο και υψηλότερους φόρους και εισφορές, που άλλωστε αποδεικνύονται και από τα επίσημα στοιχεία.

Ως αντιπολίτευση προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξοβέλιζε τα πρωτογενή πλεονάσματα και τώρα πανηγυρίζει γι’ αυτά, ενώ στη χώρα είναι διαλυμένος ο κοινωνικός ιστός εξ αιτίας της ανεπαρκούς χρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους.

Γι’ αυτά και για πολλά ακόμη «είμαστε όλοι αγρότες».

