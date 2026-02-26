Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07
Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
26/02/2026 - 11:39
WWF: Νέοι αλιείς στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώνουν τις δυνάμεις τους διασφαλίζοντας το μέλλον της αλιείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 11:04
Ξεκινά αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 8η διεθνής έκθεση VERDE.TEC 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 10:28
Μ. Ρούμπιο: Το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 09:44
ΕΚΠΟΙΖΩ: Ανησυχητικά στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 09:05
Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 08:51
ΗΠΑ-Ελλάδα: Υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον η συμφωνία ONEX-Hanwha για ναυπηγική και ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 08:35
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/02/2026 - 08:25
Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/02/2026 - 08:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας
Newsroom
Πέμπτη, 26/02/2026 - 08:25

Τη νέα Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής του κοινού σχήματος ΔΕΗ – ΔΕΠΑ Εμπορίας στην Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά.

Την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις ανέλαβε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Παΐζης, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την πρόοδο του έργου.

Οι εργασίες κατασκευής εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, με το έργο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η κατασκευή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (Combined Cycle Gas Turbine – CCGT) βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Η μονάδα, με εγκατεστημένη ισχύ 840 MW και υψηλό βαθμό απόδοσης, από τους πλέον ανταγωνιστικούς για μονάδες τέτοιας τεχνολογίας, αποτελεί επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ, της εταιρείας Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., σύμπραξης των ενεργειακών εταίρων Ομίλου ΔΕΗ (71%) και ΔΕΠΑ Εμπορίας (29%). Η κατασκευή του έργου πραγματοποιείται από τη DAMCO Energy του Ομίλου Κοπελούζου στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης και, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, η μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

photo_1_250226.jpeg

Συγκεκριμένα, ο σταθμός θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και την Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) της Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η συμμετοχή στη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης εντάσσεται στη στρατηγική καθετοποίησης και στον συνολικό μετασχηματισμό του Ομίλου, με ενίσχυση της παρουσίας του στην ηλεκτροπαραγωγή και δημιουργία συνεργειών σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ανέφερε:

«Ξεναγήσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό στον χώρο κατασκευής της υπερσύγχρονης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, η οποία αποτελεί μια επένδυση ουσίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Προσθέτει αξιόπιστη και ευέλικτη ισχύ στο σύστημα και επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Μαζί με τον Όμιλο ΔΕΗ, τον οποίο ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία, προχωρούμε συντονισμένα, με την κατασκευή να εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος. Θέλω να ευχαριστήσω τη DAMCO Energy για την αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση της κατασκευής, καθώς και την εξαιρετική δουλειά που επιτελεί ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Παΐζης, ο οποίος διασφαλίζει τον άρτιο συντονισμό όλων των επιμέρους φάσεων του έργου».

photo_2_250226.jpg

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG 25 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής

Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική

Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά

Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Φιλοφρονήσεις για μια … επικίνδυνη στασιμότητα

Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»