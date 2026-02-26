Ξεκινά αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 8η διεθνής έκθεση VERDE.TEC 2026

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 10:00 το πρωί ξεκινά η 8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026 στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία. Για τρεις ημέρες –μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 19:00– κορυφαίες εταιρείες του κλάδου θα παρουσιάσουν τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν την πράσινη αγορά. Από την ανακύκλωση, τις έξυπνες πόλεις, τις ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση, μέχρι την αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική δόμηση, την αποκατάσταση περιβάλλοντος και τη διαχείριση νερού. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναδείξει τα έργα και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας.

Verde.Tec Forum

Ένα ακόμη ρεκόρ εκδηλώσεων και συμμετεχόντων σημειώνει το τριήμερο Verde.Tec Forum. Με θεματικές που αγγίζουν όλα τα επίκαιρα ζητήματα της πράσινης ατζέντας αποτελεί μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης από κορυφαίους ομιλητές για τις καινοτομίες που θα καθορίσουν το μέλλον στον τομέα του περιβάλλοντος. Εχέγγυο για το κύρος και την αξιοπιστία του Verde.Tec Forum αποτελεί η εμπιστοσύνη που μας δείχνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η οποία επέλεξε να διοργανώσει στο πλαίσιο του Forum το πολύ σημαντικό διήμερο συνέδριό της: «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία».

Greek Green Awards

Από την έκθεση δεν θα μπορούσε να λείπει η γιορτή του περιβάλλοντος, τα Greek Green Awards. Τα βραβεία που επιλέγονται από εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή απευθύνονται σε οργανισμούς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει έργα, προϊόντα ή λύσεις που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα Greek Green Awards θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 17:30 στη μεγάλη Συνεδριακή Αίθουσα του MEC.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη.