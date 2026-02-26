Ξεκινά αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 8η διεθνής έκθεση VERDE.TEC 2026

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07
Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
26/02/2026 - 11:39
WWF: Νέοι αλιείς στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώνουν τις δυνάμεις τους διασφαλίζοντας το μέλλον της αλιείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 11:04
Ξεκινά αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 8η διεθνής έκθεση VERDE.TEC 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 10:28
Μ. Ρούμπιο: Το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 09:44
ΕΚΠΟΙΖΩ: Ανησυχητικά στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 09:05

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ξεκινά αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 8η διεθνής έκθεση VERDE.TEC 2026
Newsroom
Πέμπτη, 26/02/2026 - 10:28
  • 27 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2026 | MEC, Παιανία
  • Ωράριο λειτουργίας: Παρασκευή & Σάββατο 10.00 – 20.00 | Κυριακή: 10.00 – 19.00
  • Είσοδος ελεύθερη
  • Δωρεάν μετακίνηση – Δωρεάν parking

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 10:00 το πρωί ξεκινά η 8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026 στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία. Για τρεις ημέρες –μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 19:00– κορυφαίες εταιρείες του κλάδου θα παρουσιάσουν τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν την πράσινη αγορά. Από την ανακύκλωση, τις έξυπνες πόλεις, τις ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση, μέχρι την αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική δόμηση, την αποκατάσταση περιβάλλοντος και τη διαχείριση νερού. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναδείξει τα έργα και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας.

  • Δείτε τους εκθέτες της 8ηςTec εδώ.

Verde.Tec Forum

Ένα ακόμη ρεκόρ εκδηλώσεων και συμμετεχόντων σημειώνει το τριήμερο Verde.Tec Forum. Με θεματικές που αγγίζουν όλα τα επίκαιρα ζητήματα της πράσινης ατζέντας αποτελεί μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης από κορυφαίους ομιλητές για τις καινοτομίες που θα καθορίσουν το μέλλον στον τομέα του περιβάλλοντος. Εχέγγυο για το κύρος και την αξιοπιστία του Verde.Tec Forum αποτελεί η εμπιστοσύνη που μας δείχνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η οποία επέλεξε να διοργανώσει στο πλαίσιο του Forum το πολύ σημαντικό διήμερο συνέδριό της: «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία».

  • Δείτε το πρόγραμμα του Verde.TecForum εδώ.

Greek Green Awards

Από την έκθεση δεν θα μπορούσε να λείπει η γιορτή του περιβάλλοντος, τα Greek Green Awards. Τα βραβεία που επιλέγονται από εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή απευθύνονται σε οργανισμούς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει έργα, προϊόντα ή λύσεις που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα Greek Green Awards θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 17:30 στη μεγάλη Συνεδριακή Αίθουσα του MEC.

  • Εγγραφείτε online στην έκθεση εδώ.
  • Εκτυπώστε την πρόσκλησή σας εδώ.
  • Όλες οι πληροφορίες για την έκθεση εδώ.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη.

