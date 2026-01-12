Γιάννης Τριήρης: Η «διαγραφή» του μέλλοντος των νέων δεν είναι επιτυχία

Για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασης του να διαγράψει από τα πανεπιστήμια εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές επειδή καθυστερούσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, κατατάσσοντας την στις επιτυχίες του της προηγούμενης χρονιάς και βαφτίζοντας την μεταρρύθμιση.

Στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, την πρώτη για το 2026, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών και πανηγύρισε για την διαγραφή από τα πανεπιστήμια σε πρώτη φάση 308.605 φοιτητών, υποστηρίζοντας ότι οι διαγραφές «είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών και της καθημερινής ακαδημαϊκής λειτουργίας, καθώς και για τη βελτίωση των ποιοτικών κριτηρίων που συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις».

Καμία αναβάθμιση στα ελληνικά πανεπιστήμια, όμως, δεν προσφέρει η διαγραφή φοιτητών που για διάφορους λόγους καθυστέρησαν, έστω και δεκαετίες, όπως ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και ούτε βέβαια οι διαγραφές αποτελούν μέτρο στήριξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ισχυρισμοί αυτοί γίνονται εκ του πονηρού, για να καλύψουν την ενσυνείδητη κυβερνητική απόφαση υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας.

Το πρόβλημα των αιώνιων φοιτητών επινοήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να δείξει ότι μπορεί να λύνει προβλήματα. Επινοήθηκε για να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και να υπεκφεύγει των υποχρεώσεων της για πραγματική στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Το καθεστώς των «αιωνίων» αδικούσε τα Ιδρύματα και τους ενεργούς φοιτητές», έγραψε στην ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς βέβαια να μπορεί να αιτιολογήσει την θέση του αυτή και τους λόγους που οι λεγόμενοι «αιώνιοι» φοιτητές προκαλούσαν προβλήματα στους συμφοιτητές τους και τα Πανεπιστήμια.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι «αιώνιοι» φοιτητές δεν επέφεραν κανένα οικονομικό βάρος στα πανεπιστήμια, αφού δεν δικαιούνταν ούτε δωρεά βιβλία και συγγράμματα, ούτε φοιτητική στέγη και τροφεία. Απλά ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και αν ποτέ η ζωή τους τα έφερνε καλύτερα θα είχαν την δυνατότητα να πάρουν ένα πτυχίο, που τώρα ο κύριος Μητσοτάκης τους το στερεί.

Και βέβαια δεν είναι οι «αιώνιοι» φοιτητές κριτήριο για την διεθνή κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων.

Σε τι θα ωφελήσει λοιπόν τα ελληνικά πανεπιστήμια η διαγραφή εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών, για την οποία μιλάει ο πρωθυπουργός. Προφανώς σε τίποτα. Απλά επιβεβαιώνει πως αποτελεί μια πολιτική απόφαση υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων, που δεν έχει κανένα απολύτως μεταρρυθμιστικό έρεισμα και απορρέει από την ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Έστω και κάποιοι από αυτούς, που διαγράφηκαν και όσοι θα διαγραφούν στο μέλλον, κάποια στιγμή στη ζωή τους, κατάφερναν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα ήταν μεγάλο κέρδος και για τους ίδιους και για την κοινωνία.

Τώρα, όμως, έχασαν πλέον κάθε τέτοιο δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι κάποτε μόχθησαν στα θρανία για να καταφέρουν να εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια. Οι κόποι των μαθητικών τους χρόνων πήγαν χαμένοι, για την ιδεολογική εμμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη να πολεμά κάθε τι δημόσιο.