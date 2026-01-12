Γιάννης Τριήρης: Η «διαγραφή» του μέλλοντος των νέων δεν είναι επιτυχία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η «διαγραφή» του μέλλοντος των νέων δεν είναι επιτυχία

Γιάννης Τριήρης: Η «διαγραφή» του μέλλοντος των νέων δεν είναι επιτυχία
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 12/01/2026 - 08:11

Για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασης του να διαγράψει από τα πανεπιστήμια εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές επειδή καθυστερούσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, κατατάσσοντας την στις επιτυχίες του της προηγούμενης χρονιάς και βαφτίζοντας την μεταρρύθμιση.

Στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, την πρώτη για το 2026, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών και πανηγύρισε για την διαγραφή από τα πανεπιστήμια σε πρώτη φάση 308.605 φοιτητών, υποστηρίζοντας ότι οι διαγραφές «είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών και της καθημερινής ακαδημαϊκής λειτουργίας, καθώς και για τη βελτίωση των ποιοτικών κριτηρίων που συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις».

Καμία αναβάθμιση στα ελληνικά πανεπιστήμια, όμως, δεν προσφέρει η διαγραφή φοιτητών που για διάφορους λόγους καθυστέρησαν, έστω και δεκαετίες, όπως ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και ούτε βέβαια οι διαγραφές αποτελούν μέτρο στήριξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ισχυρισμοί αυτοί γίνονται εκ του πονηρού, για να καλύψουν την ενσυνείδητη κυβερνητική απόφαση υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας.

Το πρόβλημα των αιώνιων φοιτητών επινοήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να δείξει ότι μπορεί να λύνει προβλήματα. Επινοήθηκε για να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και να υπεκφεύγει των υποχρεώσεων της για πραγματική στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Το καθεστώς των «αιωνίων» αδικούσε τα Ιδρύματα και τους ενεργούς φοιτητές», έγραψε στην ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς βέβαια να μπορεί να αιτιολογήσει την θέση του αυτή και τους λόγους που οι λεγόμενοι «αιώνιοι» φοιτητές προκαλούσαν προβλήματα στους συμφοιτητές τους και τα Πανεπιστήμια.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι «αιώνιοι» φοιτητές δεν επέφεραν κανένα οικονομικό βάρος στα πανεπιστήμια, αφού δεν δικαιούνταν ούτε δωρεά βιβλία και συγγράμματα, ούτε φοιτητική στέγη και τροφεία. Απλά ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και αν ποτέ η ζωή τους τα έφερνε καλύτερα θα είχαν την δυνατότητα να πάρουν ένα πτυχίο, που τώρα ο κύριος Μητσοτάκης τους το στερεί.

Και βέβαια δεν είναι οι «αιώνιοι» φοιτητές κριτήριο για την διεθνή κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων.

Σε τι θα ωφελήσει λοιπόν τα ελληνικά πανεπιστήμια η διαγραφή εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών, για την οποία μιλάει ο πρωθυπουργός. Προφανώς σε τίποτα. Απλά επιβεβαιώνει πως αποτελεί μια πολιτική απόφαση υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων, που δεν έχει κανένα απολύτως μεταρρυθμιστικό έρεισμα και απορρέει από την ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Έστω και κάποιοι από αυτούς, που διαγράφηκαν και όσοι θα διαγραφούν στο μέλλον, κάποια στιγμή στη ζωή τους, κατάφερναν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα ήταν μεγάλο κέρδος και για τους ίδιους και για την κοινωνία.

Τώρα, όμως, έχασαν πλέον κάθε τέτοιο δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι κάποτε μόχθησαν στα θρανία για να καταφέρουν να εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια. Οι κόποι των μαθητικών τους χρόνων πήγαν χαμένοι, για την ιδεολογική εμμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη να πολεμά κάθε τι δημόσιο.

