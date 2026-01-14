Γιάννης Τριήρης: Οι λαοί δεν θέλουν ούτε δικτάτορες ούτε κατακτητές

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Γιάννης Τριήρης: Οι λαοί δεν θέλουν ούτε δικτάτορες ούτε κατακτητές

Γιάννης Τριήρης: Οι λαοί δεν θέλουν ούτε δικτάτορες ούτε κατακτητές
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 14/01/2026 - 08:15

Ο κόσμος δεν μπορεί να χωρίζεται σε «καλούς» και «κακούς» από τα επιτελεία των υπερδυνάμεων. Χωρίζεται σε λαούς που παλεύουν για αξιοπρέπεια και σε εξουσίες που επιδιώκουν κυριαρχία. Κι αν σήμερα ακούμε απειλές και πολεμικές ρητορικές για «επεμβάσεις», «συλλήψεις ηγετών» και «αποκατάσταση της δημοκρατίας», οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: οι λαοί δεν θέλουν ούτε δικτάτορες ούτε κατακτητές.

Η επίκληση των «ανελεύθερων καθεστώτων» ως άλλοθι για στρατιωτικές επεμβάσεις αποτελεί μια παλιά και επικίνδυνη συνταγή. Την έχουμε ξαναδεί στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν. Κάθε φορά το αφήγημα είναι ίδιο: έρχονται ως απελευθερωτές, φεύγουν αφήνοντας πίσω τους χάος, διαλυμένα κράτη, εκατομμύρια νεκρούς και πρόσφυγες. Η δημοκρατία δεν έρχεται με βόμβες, ούτε με στρατιωτικές μπότες.

Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι καθεστώτα όπως της Βενεζουέλας, της Κούβας ή του Ιράν έχουν σοβαρά δημοκρατικά ελλείμματα, αυτό δεν νομιμοποιεί καμία ξένη δύναμη να αυτοανακηρύσσεται σε παγκόσμιο χωροφύλακα. Η σύλληψη ηγετών, οι απειλές εισβολής και η επιβολή αλλαγών καθεστώτος από το εξωτερικό δεν είναι πράξεις υπέρ της ελευθερίας, αλλά ωμές πράξεις ιμπεριαλισμού.

Στη Βενεζουέλα, ο λαός υποφέρει από μια βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται ξένους τοποτηρητές για να «σωθεί». Χρειάζεται πολιτική λύση, διάλογο, σεβασμό στη λαϊκή κυριαρχία και διεθνή στήριξη που δεν θα μεταφράζεται σε επιβολή. Οποιοδήποτε εισβολή ή σύλληψη εκλεγμένου –ή μη αρεστού στις ΗΠΑ– ηγέτη μιας χώρας ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο όπου το διεθνές δίκαιο αντικαθίσταται από τον νόμο του ισχυρού.

Στην Κούβα, εδώ και δεκαετίες, ο λαός ζει κάτω από ένα καθεστώς που μπορεί να θεωρείται από τη Δύση αυταρχικό, αλλά ταυτόχρονα ζει και υπό ασφυκτικό οικονομικό αποκλεισμό. Πώς μπορεί να μιλά κανείς για «ελευθερία» όταν στραγγαλίζει οικονομικά έναν ολόκληρο λαό;

Και στο Ιράν, όπου σήμερα χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας δικαιώματα και αλλαγές, ποιος έχει το δικαίωμα να καπηλευτεί αυτόν τον αγώνα για να δικαιολογήσει στρατιωτική επίθεση; Οι αντικαθεστωτικοί αγώνες χάνουν το νόημά τους όταν γίνονται άλλοθι για ξένη κατοχή.

Η δημοκρατία δεν εξάγεται. Κατακτιέται από τους ίδιους τους λαούς. Κάθε φορά που μια υπερδύναμη επιχειρεί να επιβάλει «νέο παγκόσμιο στάτους» με τη γλώσσα των όπλων ή μέσω υβριδικού οικονομικού πολέμου, δεν υπερασπίζεται τις αξίες της ελευθερίας· υπερασπίζεται τα γεωπολιτικά και οικονομικά της συμφέροντα.

Οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από σωτήρες με πυραύλους. Έχουν ανάγκη από σεβασμό, αλληλεγγύη και δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «δικτάτορας ή εισβολέας». Το δίλημμα είναι αν θα σταθούμε στο πλευρό της αυτοδιάθεσης των λαών ή θα αποδεχτούμε έναν κόσμο όπου ο ισχυρός επιβάλλει τη θέλησή του στο όνομα μιας δήθεν δημοκρατίας.

Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη: οι λαοί δεν θέλουν ούτε δικτάτορες ούτε κατακτητές. Θέλουν ελευθερία χωρίς επιτηρητές και δημοκρατία χωρίς στρατούς κατοχής.

