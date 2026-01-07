Γιάννης Τριήρης: Γιατί οι αγρότες δικαίως είναι επιφυλακτικοί

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Γιατί οι αγρότες δικαίως είναι επιφυλακτικοί

Γιάννης Τριήρης: Γιατί οι αγρότες δικαίως είναι επιφυλακτικοί
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 07/01/2026 - 08:01

Για ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων των αγροτών μιλάει συνεχώς η κυβέρνηση για να κάμψει τις αντιδράσεις τους και να «σπάσει» τα μπλόκα, αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που την εμπιστεύονται και την πιστεύουν.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο αγροτικός κόσμος είναι άκρως επιφυλακτικός στις κυβερνητικές υποσχέσεις για μέτρα που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα των παραγωγών.

Ο κυριότερος είναι αυτή καθεαυτή η Κοινή Αγροτική Πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και στην χώρα μας κάθε άλλο παρά ενισχύσει τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Γι’ αυτό άλλωστε και στο σύνολο τους οι Ευρωπαίοι αγρότες συχνά πυκνά βρίσκονται διαμαρτυρόμενοι στους δρόμους.

Το αποκορύφωμα της επίθεσης κατά των ευρωπαίων αγροτών από τις ίδιες τους τις ηγεσίες, είναι τη δεδομένη περίοδο, η περιβόητη πλέον Mercosur, η συμφωνία ΕΕ και Λατινικής Αμερικής για να μπαίνουν στην Ευρώπη σωρηδόν αγροτικά προϊόντα.

Η συμφωνία Mercosur είναι μια τεράστια απειλή για τους Ευρωπαίους αγρότες. Τα αγροτικά προϊόντα της Νότιας Αμερικής μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά σε πολύ χαμηλότερες τιμές, επειδή παράγονται με χαλαρότερους κανόνες για φυτοφάρμακα, περιβάλλον και ευζωία ζώων. Αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό, πιέζει τις τιμές προς τα κάτω και υπονομεύει το εισόδημα των Ευρωπαίων παραγωγών, ιδιαίτερα των μικρών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Τελικά, κινδυνεύει η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και η αγροτική παραγωγή υψηλής ποιότητας.

Και αν αυτό λίγο ενδιαφέρει τις θεωρούμενες βιομηχανικές χώρες, όπως η Γερμανία για παράδειγμα που πρωτοστατεί για την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς θα αυξήσει τις εξαγωγές της προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής με την σημαντική μείωση των δασμών που προβλέπει.

Εν κατακλείδι η Mercosur, που εσφαλμένα εμμέσως πλην σαφώς αποδέχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένα κλασικό παράδειγμα όπου κερδίζουν οι μεγάλες εξαγωγικές βιομηχανίες και πιέζονται οι πρωτογενείς παραγωγοί. Κερδίζουν οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και χάνει ο ευρωπαϊκός νότος στον οποίο ανήκει η Ελλάδα.

Και αυτό είναι το βασικό δείγμα γραφής της κυβέρνησης σήμερα.

Υπάρχει, όμως, ένας ακόμη διαχρονικά σημαντικός λόγος που καθιστά τους αγρότες επιφυλακτικούς στις κυβερνητικές υποσχέσεις και συζητείται ευρέως στα μπλόκα. Η στάση που τηρεί η κυβέρνηση απέναντι τους και οι επίμονες, αλλά ευτυχώς μάταιες, προσπάθειες της να κινητοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και να στρέψει εναντίον τους άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές τάξεις.

Όταν αντιμετωπίζεις με αυτό τον τρόπο, υπονομεύοντας, συκοφαντώντας ακόμη και απειλώντας μια ολόκληρη επαγγελματική τάξη, δεν μπορείς να της ζητάς να σε εμπιστευτούν και να πιστέψουν στις δήθεν καλές προθέσεις σου.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα κυβερνητικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει θέσει στο περιθώριο, θεωρώντας ως ατμομηχανές της οικονομίας τον τουρισμό, το real estate και τις υπηρεσίες.

Η υποτυπώδης προσπάθεια που κάνει να τα «βρει» με τους αγρότες είναι τα «ψηφαλάκια», αν και πλέον, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, μάλλον θα πρέπει να έχει καταλάβει ότι δεν έχει ελπίδες να κερδίσει εκ νέου τον αγροτικό κόσμο, όπως άλλωστε και τους μικρομεσαίους και την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Και προφανώς αυτός είναι και ο λόγος που έχει στραφεί αποκλειστικά στο «μάντρωμα» των φανατικών ψηφοφόρων της, που πάντως δεν αρκούν για να την καταστήσουν εκ νέου κυβερνητική δύναμη. Το κακό είναι ότι οι αγρότες -και όχι μόνο- είναι τα θύματα αυτών των πολιτικών επιλογών της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας;
Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας; 06 Ιανουαρίου 2026
Κώστας Ζαχαριάδης: Η Διεθνής Νομιμότητα μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη 07 Ιανουαρίου 2026
Κώστας Ζαχαριάδης: Η Διεθνής Νομιμότητα μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου

Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»

Κώστας Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Θάνος Πετραλιάς: νέο Σύστημα Επιστροφής ΕΦΚ στους αγρότες - Άμεση έκπτωση στα πρατήρια από 1η Νοεμβρίου.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πετραλιάς: νέο Σύστημα Επιστροφής ΕΦΚ στους αγρότες - Άμεση έκπτωση στα πρατήρια από 1η Νοεμβρίου.