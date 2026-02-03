Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 06:38
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι

Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 03/02/2026 - 08:12

Η επαναφορά της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση με αιχμή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν αποτελεί θεσμική τόλμη. Αποτελεί πολιτικό αντιπερισπασμό. Μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μεταθέσει τη συζήτηση από την ευθύνη της διακυβέρνησης στο υποτιθέμενο «βάρος» του Συντάγματος. Όχι επειδή το Σύνταγμα δεν λειτουργεί, αλλά επειδή δεν εφαρμόζεται εκεί όπου ενοχλεί.

Το άρθρο 16 δεν είναι αναχρονισμός. Είναι μια σαφής δημοκρατική πρόβλεψη. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό, οργανώνεται σε αυτοδιοικούμενα δημόσια ιδρύματα και χρηματοδοτείται από το κράτος. Αυτό που ενοχλεί την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι το γράμμα του Συντάγματος, αλλά το πολιτικό του περιεχόμενο. Ό,τι θέτει όρια στην εμπορευματοποίηση της γνώσης και υποχρεώνει την Πολιτεία να επενδύει στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Αντί να εφαρμόσει αυτή τη συνταγματική υποχρέωση, η κυβέρνηση επιλέγει να εμφανίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο ως αποτυχημένο. Όχι επειδή είναι, αλλά επειδή το έχει οδηγήσει συστηματικά σε ασφυξία. Η κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων ΑΕΙ παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, αρκούμενη σε ποσά που καλύπτουν οριακά βασικές λειτουργίες. Με αυτά τα δεδομένα, τα πανεπιστήμια καλούνται να είναι ανταγωνιστικά, διεθνή, καινοτόμα. Πρόκειται για πολιτικό κυνισμό.

Αυτό όμως δεν είναι συνταγματικό πρόβλημα. Είναι συνειδητή νεοφιλελεύθερη στρατηγική. Πρώτα υποχρηματοδοτείς, μετά απαξιώνεις και στο τέλος ιδιωτικοποιείς. Η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν έρχεται επειδή «δεν γίνεται αλλιώς», αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει αλλιώς.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι ότι σχεδόν όλα όσα παρουσιάζονται ως λόγοι για συνταγματική αλλαγή μπορούν να επιλυθούν αύριο το πρωί με απλούς νόμους. Περισσότερη αυτονομία στα ΑΕΙ; Γίνεται. Αλλαγές στη διοίκηση; Γίνονται. Ενίσχυση της έρευνας, διεθνείς συνεργασίες, ξενόγλωσσα προγράμματα; Όλα προβλέπονται ήδη. Αυτό που δεν προβλέπεται –και δεν εφαρμόζεται– είναι η πολιτική βούληση να στηριχθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η επίκληση της Ευρώπης γίνεται επιλεκτικά και παραπλανητικά. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, γενναία χρηματοδοτούμενα και θεσμικά αυτόνομα. Δεν χρειάστηκε να αλλάξουν τα συντάγματά τους για να το πετύχουν. Επένδυσαν πολιτικά και οικονομικά. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η κυβέρνηση προκρίνει να αλλάξει το Σύνταγμα αντί να αλλάξει πολιτική.

Η αλήθεια είναι απλή. Αν εφαρμοζόταν στην πράξη το αυτοδιοίκητο, αν τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούσαν ως παραρτήματα του υπουργείου Παιδείας, αν η χρηματοδότηση ήταν επαρκής και σταθερή, τότε το δημόσιο πανεπιστήμιο όχι μόνο δεν θα υστερούσε, αλλά θα ανταγωνιζόταν ισότιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι που φοβίζει. Όχι η στασιμότητα, αλλά η απόδειξη ότι το δημόσιο μπορεί να λειτουργήσει όταν δεν υπονομεύεται.

Γι’ αυτό η συνταγματική αναθεώρηση παρουσιάζεται ως «μεταρρύθμιση». Στην πραγματικότητα, είναι ιδεολογική επιλογή. Μετατόπιση της εκπαίδευσης από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομική επένδυση. Από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα. Και το Σύνταγμα στέκεται εμπόδιο ακριβώς επειδή δεν γράφτηκε για να υπηρετεί αυτή τη λογική.

Το πραγματικό ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν χρειάζεται αλλαγή το Σύνταγμα. Είναι γιατί μια κυβέρνηση που διακηρύσσει την «αριστεία» αρνείται να επενδύσει σοβαρά στο μοναδικό θεσμό που μπορεί να τη διασφαλίσει για όλους. Μέχρι να απαντηθεί αυτό, κάθε συζήτηση για αναθεώρηση δεν είναι προοδευτική. Είναι πολιτική παραδοχή αποτυχίας και ιδεολογικής εμμονής.

