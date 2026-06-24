Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Αμιγώς πολιτικό θέμα η καθυστέρηση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Ότι η καθυστέρηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ωφελεί κάποια συμφέροντα αλλά ζημιώνει τους καταναλωτές, τονίζουν, με ερώτηση που κατέθεσαν τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σε ενεργειακό Συνέδριο όπου, είπε πως είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό ότι η αποθήκευση δεν μπαίνει ή αργεί, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν πολλές περικοπές, λόγω της απουσίας αποθήκευσης, τα έργα ΑΠΕ χάνουν παραγωγή και έσοδα, άρα μειώνεται η αξία τους και μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος μεγάλος παίκτης να τα εξαγοράσει σε χαμηλότερη τιμή.

Είπε ακόμη ότι , το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω, αναφερόμενος προφανώς στις μονάδες ορυκτού αερίου, κάτι που αποδεικνύει και η αύξηση των εισαγωγών LNG.

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ σχολίασε τέλος, πως υπάρχουν κάποιοι που ωφελούνται και κάποιοι που χάνουν από τις περικοπές και την απουσία αποθήκευσης.

Οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν ότι αν και η ωφέλεια κάποιων συμφερόντων από την απουσία αποθήκευσης στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας είναι προφανής και θέμα συζήτησης σε συνέδρια με θέμα την ενέργεια, το κόστος της απουσίας αποθήκευσης για τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς αποσιωπάται.

Επισημαίνουν πως δηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΑΔΜΗΕ εκθέτουν την κυβέρνηση και πως ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ δεν μπορεί να κάνει λόγο για προφανή συμφέροντα και η κυβέρνηση να σιωπά.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούν να μάθουν: Πώς σχολιάζει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις συγκεκριμένες δηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΑΔΜΗΕ, πώς τις σχολιάζει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης της ένταξης αποθήκευσης στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, πώς αιτιολογούν την καθυστέρηση το Υπουργείο και η ΡΑΑΕΥ, ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη συμμετοχή της αποθήκευσης στο σύστημα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εάν ισχύει ότι κατά την αναθεώρηση του

«Ελλάδα 2.0» ο στόχος/ορόσημο εγκατάστασης έργων αποθήκευσης περιορίστηκε στα 700 MW, έναντι του αρχικού σχεδιασμού και των διαγωνιστικών διαδικασιών για έως 900 MW και τέλος, εάν η κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει από τη ΡΑΑΕΥ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού τη διερεύνηση του κατά πόσο η καθυστέρηση ένταξης της αποθήκευσης και οι αυξημένες περικοπές ΑΠΕ έχουν δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου οφέλους

για τους καθετοποιημένους ομίλους ηλεκτρικής ενέργειας και τις μονάδες φυσικού αερίου.

Ακολουθεί η Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εκθέτουν την κυβέρνηση οι πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), Γιάννη Μάργαρη, από το βήμα του Συνεδρίου στο 11ο Energy Transition Symposium της Ελληνικής Εταιρείας/Ένωσης Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE).

Είπε συγκεκριμένα ότι το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν πολλές περικοπές, λόγω της απουσίας αποθήκευσης, τα έργα ΑΠΕ χάνουν παραγωγή και έσοδα, άρα μειώνεται η αξία τους και μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος μεγάλος παίκτης να τα εξαγοράσει σε χαμηλότερη τιμή.

«Αντίστοιχα, όπως έδειξε η αύξηση των εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Άρα, όπως κατέληξε, υπάρχουν κάποιοι που ωφελούνται και κάποιοι που χάνουν από τις περικοπές και την απουσία αποθήκευσης.

Προφανώς το κάτι άλλο στο σύστημα που δουλεύει παραπάνω είναι φυσικά οι μονάδες ορυκτού αερίου, αυτό αποδεικνύει και η αύξηση των εισαγωγών LNG, όπως σημειώνει και ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ.

Αν και η ωφέλεια κάποιων συμφερόντων από την απουσία αποθήκευσης στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας είναι προφανής και θέμα συζήτησης σε συνέδρια με θέμα την ενέργεια, το κόστος της απουσίας αποθήκευσης για τους καταναλωτές είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς αποσιωπάται. Είναι προφανές ότι η αύξηση της συμμετοχής της αποθήκευσης στον ημερήσιο προγραμματισμό θα μείωνε τη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας και άρα την τελική τιμή για τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα συμφέροντα όμως, όπως φαίνεται, αλλά και το καρτέλ που σχηματίζουν οι τέσσερις καθετοποιημένοι παίκτες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επιτρέπουν τη μείωση της τιμής του ρεύματος για τους καταναλωτές.

Επειδή οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΑΔΜΗΕ εκθέτουν την κυβέρνηση

Επειδή ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ δεν μπορεί να κάνει λόγο για προφανή συμφέροντα και η κυβέρνηση να σιωπά

Επειδή η απουσία αποθήκευσης ζημιώνει την κοινωνία αλλά και τον παραγωγικό ιστό της Ελλάδας

Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Πώς σχολιάζει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις συγκεκριμένες δηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΑΔΜΗΕ; Πώς τις σχολιάζει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ); Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης της ένταξης αποθήκευσης στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Πώς αιτιολογούν την καθυστέρηση το Υπουργείο και η ΡΑΑΕΥ; Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη συμμετοχή της αποθήκευσης στο σύστημα; Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα; Ισχύει ότι κατά την αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» ο στόχος/ορόσημο εγκατάστασης έργων αποθήκευσης περιορίστηκε στα 700 MW, έναντι του αρχικού σχεδιασμού και των διαγωνιστικών διαδικασιών για έως 900 MW; Ποια είναι η ακριβής μεταβολή των σχετικών οροσήμων και ποια έργα ή ισχύς μένουν εκτός του δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης; Προτίθεται η κυβέρνηση να ζητήσει από τη ΡΑΑΕΥ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού τη διερεύνηση του κατά πόσο η καθυστέρηση ένταξης της αποθήκευσης και οι αυξημένες περικοπές ΑΠΕ έχουν δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου οφέλους για τους καθετοποιημένους ομίλους ηλεκτρικής ενέργειας και τις μονάδες φυσικού αερίου; Σε αρνητική περίπτωση, για ποιον λόγο αρνείται να διερευνήσει θεσμικά τις δημόσιες αναφορές περί σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες διατυπώθηκαν από τον Αντιπρόεδρο του ΑΔΜΗΕ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Δρίτσας Θοδωρής

Τσακαλώτος Ευκλείδης