ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΗΕ: Η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή και πιο έντονη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/08/2026 - 15:49
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 15:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 15:03
ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 14:22
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 13:49
Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 13:06
ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 12:34
Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 11:57
Λιβύη: Μεγάλη δεξαμενή βενζίνης στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 11:15
Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 10:29
Με εντολή εισαγγελέα έρευνες της πυροσβεστικής σε εξέλιξη στα αιολικά πάρκα όλης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 10:01
Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 09:17
Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 08:38
Ζαπορίζια: Διακοπή ηλεκτροδότησης που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι Έλληνες χάνουν εισόδημα, ο Σκέρτσος μετράει καταθέσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/08/2026 - 08:03
Υπεράκτια αιολικά: Πώς τα CfD έφεραν πίσω τους επενδυτές – Το μήνυμα από τη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 07:57
Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 07:55
Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 08:44
Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:01
Πέντε λάθη στη χρήση του κλιματιστικού που ζεσταίνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:03
Φορητό κλιματιστικό ή ανεμιστήρας: Τι να επιλέξετε για το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:02
Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/08/2026 - 15:35
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 15:31
Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/08/2026 - 15:03
HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:34
Metlen: Σύνθεση & συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:03
WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 13:45
Η Τεχεράνη θέτει όρους για οποιοδήποτε εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
10/08/2026 - 13:14
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 13:08
Γιάννης Μανιάτης: Meridiam στο καλώδιο: Λύση ή απώλεια ελέγχου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/08/2026 - 12:16

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
Newsroom
Τρίτη, 11/08/2026 - 10:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

  • Αναβάθμιση της συνολικής αξιολόγησης σε “B-“ από “C+” το 2025 και εξασφάλιση του Prime Status
  • Αύξηση του performance score σε “50,83” από “47,04”
  • Ενίσχυση της διεθνούς αναγνώρισης του Ομίλου ΔΕΗ για τις επιδόσεις του σε θέματα ESG

Μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου ενέργειας παγκοσμίως, συγκαταλέγεται πλέον η ΔΕΗ σε θέματα ESG, καθώς απέκτησε το Prime Status της ISS STOXX. Το συνολικό performance score της αυξήθηκε σε 50,83 από 47,04, οδηγώντας σε αναβάθμιση της συνολικής αξιολόγησής της σε “Β-“ από “C+”, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση των επιδόσεών της σε θέματα ESG.

Η νέα αυτή αναβάθμιση αντανακλά τη σταθερή πρόοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην ενσωμάτωση υπεύθυνων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών πρακτικών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Η επίτευξη του Prime Status αποτελεί κορυφαία διάκριση για τον Όμιλο ΔΕΗ, καθώς πιστοποιεί ότι συγκαταλέγεται στις εταιρείες που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας της ISS STOXX για τον κλάδο των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας (Electric Utilities). Για τον συγκεκριμένο κλάδο, το Prime Status απονέμεται σε εταιρείες με αξιολόγηση από τη βαθμίδα B- και άνω, επίπεδο το οποίο πλέον κατέχει η ΔΕΗ. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των ουσιαστικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και θεμάτων διακυβέρνησης (ESG), καθώς και την ικανότητα μιας εταιρείας να περιορίζει τους σχετικούς κινδύνους, να δημιουργεί θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η ISS STOXX, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς έρευνας και αξιολόγησης βιωσιμότητας, αξιολογεί τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), καθώς και τον βαθμό στον οποίο εντοπίζουν και διαχειρίζονται τους σχετικούς κινδύνους και ευκαιρίες στους τομείς δραστηριοποίησής τους. Αποτελεί τον βραχίονα υπεύθυνων επενδύσεων της Institutional Shareholder Services Inc. και διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάλυση θεμάτων ESG, αξιολογώντας περισσότερες από 8.600 εταιρείες και εξυπηρετώντας περίπου 5.000 πελάτες, μεταξύ των οποίων πολλούς από τους κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως. Η αξιολόγηση Corporate Rating της ISS STOXX αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και χρησιμοποιείται ευρέως από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για την ενσωμάτωση παραμέτρων ESG στις επενδυτικές αποφάσεις.

ΔΕΗ: Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΗ υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό της μετασχηματισμό, με βασικούς άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση, με σταθερή προτεραιότητα την απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2026–2030, ο Όμιλος ενισχύει τις επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας και σύγχρονων ενεργειακών υποδομών, αξιοποιώντας παράλληλα καινοτόμες και ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Το 2025, το 87% των συνολικών επενδύσεων ύψους €2,8 δισ. ήταν σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου. Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσει καινοτόμες ενεργειακές λύσεις προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος του Ομίλου είναι η δημιουργία κοινωνικοοικονομικής διαμοιραζόμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2026
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2026 07 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Η Deloitte Ελλάδος αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για τη στρατηγική είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Deloitte Ελλάδος αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για τη στρατηγική είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Ομιλος ΔΕΗ: Συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ομιλος ΔΕΗ: Συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.

ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ / Κ.Η.Ε.: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή – Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ / Κ.Η.Ε.: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή – Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ